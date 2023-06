Conheça 10 filmes gospel sobre fé e superação para assistir online

Os filmes gospel costumam atrair muita atenção com temáticas focadas na busca pela fé e na superação de obstáculos. Seja pelos relatos emocionantes, como em A Cabana, ou por tratarem de histórias reais, como em A Caminho da Fé, os longas despertam curiosidade. Não à toa, muitos títulos conseguiram grandes bilheterias e movimentam um mercado lucrativo no cinema e nos streamings. A Paixão de Cristo, por exemplo, foi um dos maiores destaques na época do seu lançamento, com arrecadação milionária para o diretor Mel Gibson.

Vários dos maiores filmes gospel estão disponíveis em diferentes streamings do Brasil, com enredos de drama, suspense e até romance. Pensando nisso, o TechTudo separou os 10 títulos do gênero mais comentados pelo público e pela crítica para assistir online e se emocionar.

Filmes gospel, como A Paixão de Cristo, fazem sucesso por todo o mundo

A Paixão de Cristo (2004)

Um dos filmes religiosos mais conhecidos e assistidos, A Paixão de Cristo relata as últimas 12 horas de Jesus, antes de sua crucificação em Jerusalém. O longa, dirigido pelo ator Mel Gibson, se tornou uma das maiores bilheterias da época, faturando mais de US$ 600 milhões em todo o mundo. James Caviezel (O Conde de Monte Cristo) estrela o filme como Jesus ao lado de Maia Morgenstern (O Carvalho), que interpreta Maria.

Disponível no catálogo da Star+, A Paixão de Cristo concorreu a três prêmios no Oscar de 2005 — Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Fotografia e Melhor Maquiagem. A obra foi avaliada com nota 7,2 no IMDb e é aprovada por 80% do público no Rotten Tomatoes.

A bilheteria de A Paixão de Cristo superou a marca de US$ 600 milhões em todo o mundo

Deus Não Está Morto (2014)

Josh Wheaton (Shane Harper) é um religioso fervoroso que se inscreve na aula de filosofia da universidade. O professor é ateu e exige que todos os alunos façam uma declaração polêmica para assistir às suas aulas: Deus está morto. O protagonista se recusa a cumprir a tarefa, sendo obrigado a provar, em um longo debate para toda a turma, que Deus existe.

O filme, disponível na Netflix, é estrelado por Shane Harper (Boa Sorte, Charlie!). Kevin Sorbo (Hércules: A Lendária Jornada) faz o professor Jeffrey Radisson e Cassidy Gifford (A Caverna) é a namorada de Josh, que se afasta do rapaz após ele desafiar o filósofo da universidade. Deus Não Está Morto é dirigido por Harold Cronk e teve duas sequências, em 2016 e 2018. No IMDb, o primeiro filme é avaliado com 4,6 e tem 75% de aprovação do público no Rotten Tomatoes.

Deus Não Está Morto ganhou duas sequências após o primeiro filme, de 2014

A Cabana (2017)

Baseado no romance de mesmo nome de William P. Young, A Cabana é dirigido por Stuart Hazeldine e mostra a história de Mack (Sam Worthington), um homem que perde a filha de maneira traumática, uma vez que seu corpo nunca foi encontrado. Tudo muda quando ele recebe um bilhete, assinado por Deus, marcando um encontro na cabana em que a menina supostamente foi violentada.

Worthington (Avatar) faz o protagonista, enquanto Octavia Spencer (Histórias Cruzadas) é Deus. Aviv Alush (A Princesa e o Padeiro) interpreta Jesus Cristo e Sumire Matsubara (Renovation Like Magic) faz Sarayu, uma representação do Espírito Santo. Tim McGraw e a brasileira Alice Braga também estão no elenco como Willie e Sophia. A adaptação garantiu nota 6,2 no IMDb e tem 76% de avaliação positiva da audiência no Rotten Tomatoes. A Cabana está disponível no Telecine via Globoplay.

A Cabana tem Sam Worthington e Octavia Spencer nos papéis principais

A Caminho da Fé (2018)

O bispo Carlton Pearson (Chiwetel Ejiofor) se torna uma figura polêmica ao passar a questionar grandes dogmas da igreja, como a salvação e o perdão de Deus. O filme, baseado em história real, mostra a trajetória do pastor, que vai de ídolo admirado por muitos fiéis até ser considerado um herege. A Caminho da Fé é dirigido por Joshua Marston e está disponível na Netflix.

Além de Chiwetel Ejiofor (12 Anos de Escravidão), que interpreta Pearson, o elenco conta com outros nomes conhecidos do público como Lakeith Stanfield (Judas e o Messias Negro) no papel de Reggie, Jason Segel (How I Met Your Mother) como Henry e Martin Sheen (Apocalypse Now), que faz o televangelista Oral Roberts. O filme é avaliado com 6,0 no IMDb e possui 58% de avaliação da audiência no Rotten Tomatoes.

A Caminho da Fé conta a história real do bispo Carlton Pearson (Chiwetel Ejiofor)

Milagre Azul (2021)

Lançado pela Netflix, Milagre Azul é inspirado em uma história real sobre o grupo de órfãos da Casa Hogar. Depois de uma tempestade forte, os recursos ficam escassos e o dono do orfanato se junta a um pescador excêntrico para ganhar um concurso de pesca, com objetivo de salvar a sua família. Três meninos do orfanato são escolhidos para o acompanhar nesta missão. O longa ganhou o Movieguide Awards, importante premiação cristã, na categoria Epiphany, que fala sobre títulos inspiradores.

Avaliado em 6,6 no IMDb e 73% do público no Rotten Tomatoes, o filme tem direção de Julio Quintana. Dennis Quaid (O Dia Depois de Amanhã), Jimmy Gonzales (A Pedreira) e Miguel Angel Garcia (Viva - A Vida é uma Festa) são alguns artistas do elenco que interpretam o pescador Wade, o chefe do orfanato, Omar, e o órfão Moco, respectivamente.

Milagre Azul ganhou prêmio no Movieguide Awards pela história baseada em fatos reais

A Semana da Minha Vida (2021)

Na comédia-romântica musical, dirigida por Roman White, acompanhamos a história de Will Hawkins (Kevin Quinn), um adolescente transgressor que está prestes a ir para detenção de jovens. Para evitar uma punição mais séria, ele decide passar o verão em um acampamento cristão, onde conhece o amor e vê a sua vida mudar para sempre.

Disponível na Netflix, A Semana da Minha Vida é estrelado por Kevin Quinn (Acampamento) e Bailee Madison (Pretty Little Liars: Um Novo Pecado), no papel de Avery. Kat Sterling (Fantasma e CIA), Jahbril Cook (Spin) e Iain Tucker (The Order) também estão no elenco como Presley, George e Sean, respectivamente. O filme possui 90% de aprovação do público no Rotten Tomatoes, enquanto tem nota 5,7 no IMDb.

A Semana da Minha Vida: Will (Kevin Quinn) se transforma após dias no acampamento cristão

O Céu é a Verdade (2014)

O pastor Todd Burpo (Greg Kinnear) passa a questionar a sua fé após seu filho, Colton (Connor Corum), se recuperar de um caso grave de apendicite. Isso porque o menino afirma que conheceu o Céu enquanto estava desacordado e faz relatos que impressionam os pais, por contar coisas que ele não poderia saber. Então, o pastor começa a duvidar de tudo o que aprendeu sobre Deus até então.

Greg Kinnear (Pequena Miss Sunshine) e Connor Corum (Uma Aventura e Tanto) fazem os personagens principais, enquanto Kelly Reilly (Yellowstone) fica no papel de Sonja, esposa do pastor e mãe de Colton. Escrito e dirigido por Randall Wallace, o longa está no catálogo da Netflix e é baseado em fatos reais. Com 66% de aprovação do público no Rotten Tomatoes, O Céu é a Verdade é avaliado com 5,8 no IMDb.

Em O Céu é a Verdade, o personagem de Greg Kinnear questiona a sua fé

Superação: O Milagre da Fé (2019)

John Smith (Marcel Ruiz) é um menino de 14 anos que vive um verdadeiro milagre: após se afogar e ser considerado morto no hospital, ele volta à vida. A mãe de John e o pastor, que não saíram do lado do garoto durante todo o momento, percebem que algo realmente inédito aconteceu. O filme, disponível no Star+, é estrelado por Marcel Ruiz (One Day at a Time), Chrissy Metz (This is Us) e Topher Grace (That 70’s Show) que interpretam John, a mãe Joyce e o pastor Jason, respectivamente.

Superação: O Milagre da Fé é dirigido por Roxann Dawson e recebeu 10 mil avaliações no IMDb, alcançando nota 6,2. No Rotten Tomatoes, um usuário descreve o longa como “um dos raros títulos cristões que evidenciam a importância da ciência e da medicina”. No mesmo portal, há 81% de aprovação dos espectadores.

Superação: O Milagre da Fé fala sobre o poder da oração

Uma Questão de Fé (2016)

Disponível na Apple TV+, Uma Questão de Fé conta a história de três famílias completamente diferentes que se veem em uma situação semelhante após episódio trágico. Por um momento, a fé de todos é testada, mas ninguém deixa de acreditar em uma força maior. Um usuário no Rotten Tomatoes, onde o filme é aprovado por 77% das pessoas, destaca a importância do enredo, que traz questões sobre luto e perdão. A Variety aponta também que a raça é outro ponto central da trama, com representação de famílias negras e latinas.

O título é dirigido por Kevan Otto e tem no elenco nomes como Richard T. Jones (Noivo em Pânico), C. Thomas Howell (E.T: O Extraterrestre) e Jaci Velásquez (Confusões Amorosas) nos papéis de David, John e Kate. No IMDb, Uma Questão de Fé recebeu nota 5,9, com base em mais de mil avaliações.

Em Uma Questão de Fé, uma tragédia inesperada une três famílias diferentes

Quarto de Guerra (2015)

Escrito e dirigido por Alex Kendrick, o longa fala sobre um casal em crise, que está à beira do divórcio. Mas as coisas começam a mudar na vida da mulher quando ela conhece uma senhora, que a ensina a se entregar às orações. Elizabeth e Tony, casal protagonista, são interpretados por Priscilla Shirer (Mais que Vencedores) e T.C Stallings (No Vacancy). Karen Abercrombie (Heave Set) também integra o elenco como Clara.

Disponível no Amazon Prime Video, com opções de aluguel no Apple TV+ e Youtube, Quarto de Guerra tem 6,4 pontos no IMDb e 87% de aprovação do público no Rotten Tomatoes. No segundo portal, usuários descrevem o longa como “eletrizante” e “inovador no meio evangélico”.

Quarto de Guerra: personagem de Priscilla Shirer se dedica à religião em momento de crise

