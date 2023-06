Conheça 10 filmes LGBTQIAP+ para assistir no mês do Orgulho

Comemorado em junho, o mês do orgulho LGBTQIAP+ é um período de celebração do legado e dos direitos conquistados por essa comunidade. Embora por muito tempo suas histórias tenham sido apagadas, filmes ajudaram a trazer representatividade e visibilidade para a luta, colocando no centro da discussão tramas e personagens de diferentes gêneros.

De títulos populares no Brasil, como Priscilla: A Rainha do Deserto até o vencedor do Oscar de Melhor Filme, Moonlight: Sob a Luz do Luar, o TechTudo montou uma lista com 10 filmes para assistir no mês do orgulho LGBTQIAP+. Na seleção abaixo, você confere o enredo, elenco, críticas e em qual plataforma de streaming as obras estão disponíveis.

Retrato de Uma Jovem em Chamas

O drama francês de 2019 tem roteiro e direção de Céline Sciamma (Lírios d'água). Ambientado no século XVIII, o filme acompanha uma jovem pintora, contratada para retratar uma nobre prometida em casamento. Porém, o serviço deve ser feito às escondidas, já que a modelo, relutante em casar, não deseja posar.

Disponível no Telecine via Globoplay, o filme é protagonizado pelas atrizes Noémie Merlant (Tár) e Adèle Haenel (Lírios d'água). Vencedora da Queer Palm e da categoria de roteiro do Festival de Cannes, a obra foi muito bem recebida pela crítica, que o aprovou com 97% (selo "Fresco") no Rotten Tomatoes, e pelo público que deu nota 8,1 no IMDb.

Moonlight: Sob a Luz do Luar

Aclamado drama do diretor Barry Jenkins (Se a Rua Beale Falasse), Moonlight: Sob a Luz do Luar é um longa de 2016. Vencedor de três categorias do Oscar e indicado a outras cinco, o título retrata as diferentes fases da vida de um homem negro, gay e pobre, que lida com as dificuldades de morar em um bairro dominado pelo crime e pelas drogas.

Disponível no HBO Max, Claro TV+ e Oi Play, Moonlight é protagonizado por Trevante Rhodes (Mike: Além de Tyson), André Holland (Identidade), Janelle Monáe (Estrelas Além do Tempo) e Mahershala Ali (True Detective). Além de uma aprovação de 98% (selo “Fresco”) da crítica no Rotten Tomatoes, o filme também conquistou a nota 7,4 no IMDb.

Priscilla, a Rainha do Deserto

Clássico dos anos 90 disponível no Amazon Prime Video, Priscilla, a Rainha do Deserto é uma comédia australiana de 1994. Escrito e dirigido por Stephan Elliott (Bons Costumes), o filme mostra uma road trip vivida por duas drag queens e uma mulher trans, que partem de Sydney, a bordo do ônibus “Priscila”, para um show na cidade de Alice Springs.

Protagonizado pelos atores Terence Stamp (O Colecionador), Hugo Weaving (V de Vingança) e Guy Pearce (Amnésia), o filme marcou presença no BAFTA e no Globo de Ouro de 1995. Uma das obras mais celebradas pela comunidade LGBTQIAP+ tem uma aprovação de 94% (selo “Fresco”) da crítica no Rotten Tomatoes e uma avaliação de 7,5 no IMDb.

Hoje Eu Quero Voltar Sozinho

Filme brasileiro dirigido por Daniel Ribeiro (Café com Leite), Hoje Eu Quero Voltar Sozinho é baseado em um curta-metragem de mesmo nome. Lançado em 2014, o título segue os passos de um jovem cego, com uma mãe superprotetora, que faz descobertas a respeito de sua sexualidade quando um novo garoto chega ao seu colégio.

Disponível na Netflix e no Telecine via Globoplay, o filme é estrelado pelos atores Ghilherme Lobo (Divaldo: O Mensageiro da Paz) e Fábio Audi (Vou Nadar Até Você). Premiado em festivais dentro e fora do país, o longa-metragem alcançou uma aprovação de 93% (selo “Fresco”) da crítica no Rotten Tomatoes e a nota 7,9 no IMDb.

Me Chame Pelo Seu Nome

Lançado em 2017, no Festival de Cinema de Sundance, Me Chame Pelo Seu Nome é um filme de Luca Guadagnino (Suspiria). Baseado no livro homônimo de André Aciman, o longa acompanha as férias de verão de um jovem tímido, apaixonado por música e literatura, e sua relação com o assistente do pai, que está passando uns dias com sua família.

Estrelado pelos atores Timothée Chalamet (Duna) e Armie Hammer (Morte no Nilo), o título foi vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado. Disponível nos catálogos do Amazon Prime Video e Oi Play, a obra recebeu uma avaliação de 7,8 no IMDb e uma aprovação de 94% (selo “Fresco”) da crítica no Rotten Tomatoes.

O Segredo de Brokeback Mountain

Dirigido por Ang Lee (As Aventuras de Pi), O Segredo de Brokeback Mountain é um drama romântico de 2005. Disponível no Star+ , Lionsgate+ e Telecine via Globoplay, o título começa no verão de 1963, quando dois cowboys do Oeste dos Estados Unidos são contratados para trabalhar pastorando ovelhas e se envolvem romanticamente.

Dono de um elenco estrelado, o filme conta com os atores Heath Ledger (Batman: O Cavaleiro das Trevas), Jake Gyllenhaal (O Abutre), Michelle Williams (Os Fabelmans) e Anne Hathaway (Interestelar). Aclamada, a obra faturou três estatuetas do Oscar e alcançou a nota 7,7 no IMDb, além da aprovação de 88% (selo “Fresco”) da crítica no Rotten Tomatoes.

Carol

Longa-metragem de Todd Haynes (O Preço da Verdade - Dark Waters), Carol é baseado em um livro publicado na década de 50. O filme gira em torno de uma jovem, atendente de uma loja de departamentos, e de uma mulher mais velha, em processo de divórcio. Duas pessoas solitárias, que se se aproximam e se apaixonam uma pela outra.

Disponível no Looke, MUBI e Claro TV+, o filme é estrelado por Cate Blanchett (Tár) e Rooney Mara (Entre Mulheres). Destaque no Oscar, BAFTA e Globo de Ouro, o título foi considerado pelo British Film Institute o melhor filme LGBTQIAP+ de todos os tempos. Carol tem uma aprovação de 94%(selo “Fresco”) da crítica no Rotten Tomatoes e nota 7,2 no IMDb.

Para Wong Foo, Obrigada por Tudo! Julie Newmar

Comédia dramática de 1995 muito popular no Brasil, Para Wong Foo, Obrigada por Tudo! Julie Newmar tem direção de Beeban Kidron (Romance de Outono). A produção segue os passos de três drag queens que decidem viajar de conversível até New York, mas enfrentam problemas quando seu carro quebra em uma cidadezinha do interior.

Disponível no Lionsgate+, o filme é protagonizado pelos atores Patrick Swayze (Dirty Dancing), Wesley Snipes (Blade - O Caçador de Vampiros) e John Leguizamo (Super Mario Bros). Ganhador de duas estatuetas do Globo de Ouro 1996, ele conseguiu modestos 43% de aprovação no Rotten Tomatoes e nota 6,7 no IMDb.

A Morte e a Vida de Marsha P. Johnson

Único documentário da lista, A Morte e a Vida de Marsha P. Johnson tem direção de David France (Como Sobreviver a uma Pandemia). Produção original da Netflix lançada em 2017, o filme conta a história da ativista trans que foi uma das figuras políticas mais importantes para o movimento LGBTQIA+ em New York.

Seguindo os passos de uma de suas melhores amigas, a ativista Victoria Cruz, o documentário busca também respostas para a sua morte, ocorrida em 1992. Lançado no Tribeca Film Festival, o título tem uma aprovação de 97% (selo "Fresco") da crítica no Rotten Tomatoes e uma nota de 7,2 no IMDb.

Milk: A Voz da Igualdade

Baseado em uma história real, Milk: A Voz da Igualdade é um filme biográfico de 2008 dirigido por Gus Van Sant (Gênio Indomável). O longa conta a história de Harvey Milk, primeiro homem abertamente gay a ser eleito para um cargo público na Califórnia. O ativista político deixou um enorme legado na luta pelos direitos LGBTQIAP+.

Disponível no Star+, o longa-metragem é estrelado pelos atores Sean Penn (Sobre Meninos e Lobos), James Franco (127 Horas) e Josh Brolin (Onde os Fracos Não Têm Vez). Ganhador de duas estatuetas do Oscar e indicado a outras seis, o filme é dono de uma aprovação de 93% no Rotten Tomatoes (selo “Fresco”) e nota 7,5 no IMDb.

