Conheça as 15 melhores séries de ação cheias de tiro, porrada e bomba

Séries de ação trazem histórias com explosão, tiroteio e porradaria, antes mais presentes em grandes lançamentos do cinema, como as franquias Missão Impossível e 007, para plataformas de streaming. Títulos como Jack Ryan ( Amazon Prime Video ), O Mandaloriano e Falcão e o Soldado Invernal (ambos no Disney+ ) apostam focam em enredos eletrizantes e trazem os mesmos recursos mirabolantes vistos nas telonas em seus capítulos, o que tem agradado bastante o público.

Se você gosta de uma boa trama de ação, o TechTudo preparou uma lista com os 15 principais seriados de ação disponíveis no streaming. São roteiros variados que envolvem óperas espaciais, espada e feitiçaria, dramas de espionagem, super-heróis desajustados e roubos quase perfeitos. Em cada uma das dicas, você confere onde assistir e conhece mais sobre enredo, elenco e repercussão entre público e crítica.

2 de 17 Henry Cavill como o bruxo Geralt de Rívia em The Witcher — Foto: Divulgação/Netflix Henry Cavill como o bruxo Geralt de Rívia em The Witcher — Foto: Divulgação/Netflix

📝 Onde assistir à segunda temporada de From? Saiba no Fórum do TechTudo

Narcos (Netflix)

Lançada em 2015, a série exclusiva da Netflix destacou Wagner Moura (Tropa de Elite) para o mundo. O ator baiano interpreta o chefão do crime colombiano Pablo Escobar, em uma série desenvolvida pelo cineasta brasileiro José Padilha (O Mecanismo) e com o tema de abertura por Rodrigo Amarante (ex-integrante da banda Los Hermanos). A série, que encerrou com três temporadas, ainda tem no elenco Pedro Pascal (The Last of Us) e Boyd Holbrook (Sandman).

As duas primeiras temporadas de Narcos são focadas no auge e queda do chefão do tráfico colombiano Pablo Escobar. Vemos como o Cartel de Medelín, liderado pelo narcotraficante, exerceu influência não só na América Latina como no restante do mundo. No encalço do criminoso estão os agentes americanos Javier Peña (Pascal) e Steve Murphy (Holbrook). Entre o público e crítica, Narcos possui nota 8,8 no IMDb e aprovações de 89% pela imprensa e 95% da audiência no Rotten Tomatoes.

3 de 17 O ator baiano Wagner Moura obteve destaque internacional ao interpretar o narcotraficante colombiano Pablo Escobar em Narcos — Foto: Reprodução/IMDb O ator baiano Wagner Moura obteve destaque internacional ao interpretar o narcotraficante colombiano Pablo Escobar em Narcos — Foto: Reprodução/IMDb

Reacher (Amazon Prime Video)

Reacher é uma das séries exclusivas do Prime Video que mostram o investimento da plataforma em séries de ação, a exemplo de Jack Ryan e Citadel. Aqui, o show é baseado na série literária do escritor Lee Child, com adaptação do showrunner Nick Santora (Jogo Perigoso). Integram o elenco Alan Ritchson (Velozes e Furiosos 10), Malcolm Goodwin (iZombie), Willa Fitzgerald (série Pânico), Hugh Thompson (O Round Final) e mais.

Jack Reacher (Ritchson) é um investigador de polícia que é acusado falsamente de ter cometido um homicídio. Na caminhada para provar sua inocência, o agente descobre uma rede de conspirações envolvendo policiais, empresários e políticos corruptos. A cada passo que dá, Reacher está mais perto de ser o próximo assassinado. No IMDb, a série possui nota 8,1. Já no Rotten Tomatoes, a aprovação da crítica é de 92%, enquanto entre o público é de 91%.

4 de 17 Alan Ritchson interpreta um policial falsamente acusado de um homicídio em Reacher — Foto: Reprodução/IMDb Alan Ritchson interpreta um policial falsamente acusado de um homicídio em Reacher — Foto: Reprodução/IMDb

Cobra Kai (Netflix)

De todas as séries produzidas pela extinto YouTube Originals, Cobra Kai foi a única que conseguiu ter uma sobrevida após o fim do projeto. O spin-off da franquia Karatê Kid foi resgatado pela Netflix e se tornou um sucesso de público. Com cinco temporadas lançadas, além de uma sexta e última já confirmada, o show tem no elenco os atores clássicos da franquia, como Ralph Macchio (Vidas Sem Rumo) e William Zabka (A Ressaca), além dos novatos Xolo Maridueña (Besouro Azul) e Courtney Henggeler (Big Bang Theory).

Décadas após perder para Daniel LaRusso (Macchio) em um torneio de karatê, o ex-valentão da escola Johnny Lawrence (Zabka) vive na insalubridade. Divorciado e sobrevivendo de bicos, Johnny fica revoltado quando descobre que seu antigo rival hoje é um empresário de sucesso. Logo, o ex-karateca remonta Cobra Kai, antigo ginásio de artes marciais que era o terror de LaRusso e seu antigo mestre, Sr. Miyagi (Pat Morita). O spin-off obteve aprovações de 94% (crítica) e 92% (público) no Rotten Tomaoes, além da nota 8,5 no IMDb.

5 de 17 Cobra Kai dá seguimento à franquia oitentista Karatê Kid — Foto: Divulgação/Netflix Cobra Kai dá seguimento à franquia oitentista Karatê Kid — Foto: Divulgação/Netflix

The Witcher (Netflix)

Já consagrada na literatura e nos videogames, a franquia The Witcher se destacou também no audiovisual. A série é um dos grandes trunfos da Netflix no quesito fantasia, sem deixar de lado a ação no melhor estilo "espadas e feitiçarias". Com terceira temporada confirmada para junho e julho desse ano, a nova season conta com os protagonistas Henry Cavill (ex-Superman da DC), Freya Allen (Into The Badlands), Anya Chalotra (The ABC Murders) e Joey Batey (Strike).

No mundo fantástico de The Witcher, Geralt de Rivia é um "bruxo", espécie de humanos mutantes com habilidades mágicas. Geralt usa seu poder para caçar monstros em troca de dinheiro, até que um dia seu caminho se conecta com o nascimento de uma princesa chamada Ciri (Allan). Quando a jovem chega à adolescência, cabe ao bruxo protegê-la de uma série de ataques. Fãs da saga deram à adaptação live-action nota 8,1 no IMDb. Entre a crítica, a aprovação é de 81% no Rotten Tomatoes, ao lado de 74% na visão do público.

6 de 17 A terceira temporada de The Witcher será a última com o ator Henry Cavill, que saiu para se dedicar a outros projetos — Foto: Divulgação/Netflix A terceira temporada de The Witcher será a última com o ator Henry Cavill, que saiu para se dedicar a outros projetos — Foto: Divulgação/Netflix

La Casa de Papel (Netflix)

Considerada uma das séries de língua não-inglesa mais vistas no mundo, La Casa de Papel se tornou um fenômeno cultural graças ao figurino e os personagens marcantes. O sucesso da série de roubo rendeu uma versão coreana e o spin-off Berlim, previsto para dezembro desse ano. A criação de Álex Pina (O Barco) tem no elenco Álvaro Morte (A Roda do Tempo), Pedro Alonso (Gran Hotel), Jaime Lorente (Tin e Tina), Miguel Herrán (A Camibio de Nada), Úrsula Corberó (Árvore de Sangue), Alba Flores (Vis a Vis), e mais.

Uma equipe de oito ladrões põe em prática um ousado plano de roubo na Casa da Moeda da Espanha. Eles são liderados por uma mente criminosa conhecida como "O Professor" (Morte). Cada um dos demais possuem habilidades especiais e só são reconhecidos por codinomes de cidades mundiais: Berlim (Alonso), Tóquio (Corberó), Denver (Lorente), Nairóbi (Flores), entre outros. Sucesso em todo o mundo, a série espanhola conquistou nota 8,2 no IMDb e aprovações de 94% entre a crítica e 80% entre o público no Rotten Tomatoes.

7 de 17 Personagens de La Casa de Papel, série espanhola sucesso em todo o mundo — Foto: Divulgação/Netflix Personagens de La Casa de Papel, série espanhola sucesso em todo o mundo — Foto: Divulgação/Netflix

Rabbit Hole: Jogo de Mentiras (Paramount+)

Até hoje lembrado pelo papel do agente Jack Bauer em 24 Horas, Kiefer Sutherland está de volta na ação televisiva. O projeto da vez é Rabbit Hole, série exclusiva do Paramount+ que tem o ator como protagonista e um dos produtores executivos. A primeira temporada estreou em março desse ano, com apenas oito episódios. Estão no elenco Charles Dance (Game of Thrones), Enid Graham (Mindhunter), Rob Yang (Succession), Meta Golding (Jogos Vorazes: Em Chamas), e mais.

John Weir (Sutherland) é um especialista em espionagem corporativa. O agente invade empresas para cumprir interesses privados de quem o contratou. Sua prática chega ao fim quando ele é acusado injustamente de assassinato. Agora, o espião deve usar das mesmas táticas de sabotagem que usou para destruir reputações para salvar a própria. A produção recente do Paramount+ possui nota 7,5 no IMDb, além das aprovações de 75% da crítica e 87% do público no Rotten Tomatoes.

8 de 17 Famoso por interpretar Jack Bauer na série 24 Horas, Kiefer Sutherland protagoniza o show Rabbit Hole — Foto: Reprodução/JustWatch Famoso por interpretar Jack Bauer na série 24 Horas, Kiefer Sutherland protagoniza o show Rabbit Hole — Foto: Reprodução/JustWatch

Jack Ryan (Amazon Prime Video)

Jack Ryan é um conhecido personagem do universo de espionagem do escritor Tom Clancy, autor dos livros Caçada ao Outubro Vermelho e Jogos Patrióticos (ambos adaptados para o cinema). No Prime Video, Jack Ryan dá nome à série protagonizada por John Krasinski (franquia Um Lugar Silencioso). Com a quarta e última temporada confirmada para estrear no fim deste mês, a série tem no elenco Wendell Pierce (A Escuta), Abbie Cornish (Candy), Michael Kelly (O Homem de Aço) e Noomi Rapace (Lamb).

O analista de operações da CIA e ex-fuzileiro naval Jack Ryan entra em ações de campo após descobrir uma série de transações bancárias questionáveis feitas por um extremista islâmico. A partir daí, Ryan se envolve não somente neste caso, como também nas crise políticas da Venezuela e na Rússia. A produção de espionagem conquistou aprovações de 75% (crítica) e 74% (público) no Rotten Tomatoes, além da nota 8,0 no IMDb.

9 de 17 Jack Ryan é baseada nos romances de espionagem do autor americano Tom Clancy — Foto: Reprodução/IMDb Jack Ryan é baseada nos romances de espionagem do autor americano Tom Clancy — Foto: Reprodução/IMDb

Falcão e o Soldado Invernal (Disney+)

No mesmo ano de lançamento das séries Wandavision e Loki (ambas de 2021), a minissérie Falcão e o Soldado Invernal também chegou no Disney+. Com o protagonismo de Anthony Mackie (O Banqueiro) e Sebastian Stan (Pam & Tommy), o show dá seguimento à jornada dos vingadores após suas aventuras em Ultimato (2019). A produção ainda conta com Wyatt Russell (Operação Overlord), Erin Kellyman (Willow), Daniel Brühl (Bastardos Inglórios) e Indya Bussey (Mosaic).

Após a aposentadoria de Steve Rogers (Chris Evans) do posto de Capitão América, seus amigos Sam "Falcão" Wilson (Mackie) e Bucky "Soldado Invernal" Barnes (Stan) se unem para preservar sua memória. Porém, um grupo rebelde conhecido como Apátridas quer recriar o soro do supersoldado para utilizá-lo em um plano contra a humanidade. A minissérie da Marvel obteve nota 7,2 no IMDb, além das aprovações de 84% entre a crítica e 82% entre o público no Rotten Tomatoes.

10 de 17 Na série de ação da Marvel, o público confere quem é o novo Capitão América após a aposentadoria de Steve Rogers (Chris Evans) — Foto: Reprodução/IMDb Na série de ação da Marvel, o público confere quem é o novo Capitão América após a aposentadoria de Steve Rogers (Chris Evans) — Foto: Reprodução/IMDb

Slow Horses (Apple TV+)

Adaptado da série literária do autor Mick Herron, Slow Horses é um dos trunfos do Apple TV+ em destaque na plataforma. O show tem no elenco Gary Oldman (O Destino de uma Nação), Jack Lowden (Duas Rainhas), Kristin Scott Thomas (O Encantador de Cavalos), Saskia Reeves (Nós) e Olivia Cooke (A Asa do Dragão). Com o sucesso das duas primeiras temporadas em 2022, outras duas foram confirmadas no mesmo ano.

O Serviço de Inteligência Britânico, conhecido como MI5 , possui um setor de agentes pouco compromissados ou já próximos da demissão conhecido como "Slow Horses" (Cavalos Cansados, em português). O chefe da divisão é Jackson Lamb (Oldman), um agente veterano nada exemplar. Mesmo assim, Lamb e sua equipe devem mostrar eficiência ao protegerem o Reino Unido de ameaças obscuras. Com aprovações de 97% (crítica) e 93% (público) no Rotten Tomatoes, além de nota 7,9 no IMDb , Slow Horses já é vista como um dos grandes sucessos recentes do Apple TV+.

11 de 17 Em Slow Horses, o ator Gary Oldman é Jackson Lamb, líder do pior grupo de agentes da inteligência britânica — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes Em Slow Horses, o ator Gary Oldman é Jackson Lamb, líder do pior grupo de agentes da inteligência britânica — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Patrulha do Destino (HBO Max)

Entre as equipes de heróis dos quadrinhos, como Liga da Justiça (DC Comics) e os Vingadores (Marvel), Patrulha do Destino está entre as menos conhecidas da DC. Mas isso não impediu que a franquia ganhasse uma série própria no HBO Max. Na ativa desde 2019 com quatro temporadas, a produção tem no elenco Timothy Dalton (franquia 007), Brendan Fraser (A Baleia), April Bowlby (Dois Homens e Meio), Diane Guerrero (Orange is The New Black), e mais.

A Patrulha do Destino é composta por um grupo de heróis visivelmente desajustados. Cada um dos membros da equipe sofreu um acidente que os deixou com super-poderes, mas ao mesmo tempo desfigurados e traumatizados. Todos eles seguem as ordens de um cientista conhecido como Chefe (Dalton), que abriga os heróis da Patrulha em sua casa e os convence de investigar fenômenos estranhos pelo mundo. A série do HBO Max possui nota 7,8 no IMDb e aprovações de 98% (crítica) e 76% (público) no Rotten Tomatoes.

12 de 17 Série da HBO Max é focada na Patrulha do Destino, um grupo de super-heróis desajustados criados para a DC Comics — Foto: Divulgação/HBO Série da HBO Max é focada na Patrulha do Destino, um grupo de super-heróis desajustados criados para a DC Comics — Foto: Divulgação/HBO

Peacemaker (HBO Max)

Com o sucesso do novo filme do Esquadrão Suicida de James Gunn (franquia Guardiões da Galáxia), o Pacificador está de volta em mais uma missão pela paz a qualquer custo. Interpretado por John Cena (Velozes e Furiosos 10), o show obteve uma ótima repercussão do público em sua primeira temporada no ano passado. Integram o elenco Danielle Brooks (Orange is The New Black), Chukwudi Iwuji (Guardiões da Galáxia 3), Robert Patrick (O Exterminador do Futuro 2) e Jennifer Holland (Sun Records).

Após os eventos do filme O Esquadrão Suicida (2021), o anti-herói Pacificador agora é membro da A.R.G.U.S., uma equipe de elite que investiga o surgimento de criaturas parasitas conhecidas como "borboletas". Ao lado de outros heróis igualmente estúpidos e uma águia careca estranha, Pacificador quer mostrar que não é tão violento como muitos pensam. A primeira temporada da série conquistou nota 8,2 no IMDb e aprovações de 94% (crítica) e 89% (público) no Rotten Tomatoes.

13 de 17 Depois de sua aparição em O Esquadrão Suicida, o anti-herói Pacificador ganhou uma série própria no HBO Max — Foto: Reprodução/IMDb Depois de sua aparição em O Esquadrão Suicida, o anti-herói Pacificador ganhou uma série própria no HBO Max — Foto: Reprodução/IMDb

The Boys (Amazon Prime Video)

Ainda na sequência de séries sobre heróis desvirtuados, The Boys conseguiu seu espaço na cultura pop no meio da aclamação de filmes da Marvel e DC Studios. Baseado nos quadrinhos dos autores Garth Ennis e Darick Robertson, o show já rendeu três temporadas (uma quarta está em desenvolvimento), além das séries spin-off Diabolical (2022) e Gen V (ainda sem data de estreia). No elenco estão presentes Antony Starr (Banshee), Karl Urban (franquia Senhor dos Anéis) e Erin Moriarty (True Detective).

Em um universo onde é possível "fabricar" geneticamente pessoas poderosas, a corporação Vought International lucra com as ações de um grupo de super-heróis conhecidos como "Seven". No entanto, os integrantes são totalmente irresponsáveis com o uso de seus poderes. Para se vingar do autoritarismo dos heróis, um grupo de vigilantes conhecidos como "The Boys" quer bater de frente com os Seven. Sucesso de público e de crítica, o show possui nota 8,7 no IMDb e aprovações de 93% (imprensa) e 83% (usuários) no Rotten Tomatoes.

14 de 17 Quarta temporada de The Boys tem estreia prevista para 2024 — Foto: Divulgação/Amazon Quarta temporada de The Boys tem estreia prevista para 2024 — Foto: Divulgação/Amazon

O Mandaloriano (Disney+)

A primeira série do universo Star Wars é a mais bem avaliada da franquia. O sucesso rendeu três temporadas, a série spin-off O Livro de Boba Fett e uma aclamação do personagem Grogu, conhecido popularmente como Baby Yoda. Estrelada por Pedro Pascal, O Mandaloriano ainda traz no elenco Carl Weathers (Rocky), Giancarlo Esposito (Better Call Saul), Katee Sackhoff (Battlestar Galactica), e mais.

O caçador de recompensas Djin Djarin (Pascal) é um mandaloriano de poucas palavras, mas eficiente em caçar procurados. Sua vida muda quando ele descobre um pequeno jedi chamado Grogu, que é da mesma raça que o antigo Mestre Yoda. Após a descoberta, tanto Djin quanto Grogu estão na mira de remanescentes do antigo Império. O Mandaloriano conseguiu nota 8,7 no IMDb e aprovações de 90% da crítica no Rotten Tomatoes, além de 78% na visão do público.

15 de 17 A terceira temporada de The Mandalorian focou nas aventuras de Mando e Grogu, o Baby Yoda — Foto: Divulgação/Disney A terceira temporada de The Mandalorian focou nas aventuras de Mando e Grogu, o Baby Yoda — Foto: Divulgação/Disney

Andor (Disney+)

Outra série de Star Wars bem avaliada pelo público é Andor, produção prequel do filme Rogue One (2016). Diferente dos outros títulos da franquia, o show estrelado por Diego Luna (Narcos: México) é mais focado na espionagem e com abordagem mais séria. Estão no elenco Stellan Skarsgård (Chernobyl), Adria Arjona (Morbius), Kyle Soller (Anna Karenina) e Andy Serkis (Luther: O Cair da Noite).

A série foca na transformação do personagem Cassian Andor: de ladrão apolítico a espião da causa rebelde. Depois de uma tragédia na família, o personagem descobre que a ascensão do Império Galático, graças ao domínio de Darth Vader, causará muitas perturbações tanto na Galáxia como em sua vida pessoal. Segunda série mais bem avaliada após O Mandaloriano, Andor possui nota 8,4 no IMDb e aprovações de 96% (crítica) e 86% (público) no Rotten Tomatoes.

16 de 17 Mesmo com lado mais focado para uma trama sóbria, Andor não deixa de lado o DNA da ópera espacial que marcou a franquia Star Wars — Foto: Divulgação/Disney+ Mesmo com lado mais focado para uma trama sóbria, Andor não deixa de lado o DNA da ópera espacial que marcou a franquia Star Wars — Foto: Divulgação/Disney+

The Last of Us (HBO Max)

Após a disseminação do fungo Cordyceps, humanos infectados passam a se comportar como zumbis. Nesse mundo devastado, Joel (Pascal) é um contrabandista amargurado por uma tragédia. Ele aceita transportar uma adolescente chamada Ellie (Ramsey), pois a garota é imune ao fungo. Porém, infectados e humanos saqueadores dificultam o sucesso da jornada. A adaptação tem nota 8,8 no IMDb e aprovações de 96% (crítica) e 89% (público) no Rotten Tomatoes.

17 de 17 The Last of Us foi uma das adaptações de games mais elogiadas na HBO Max — Foto: Divulgação/HBO The Last of Us foi uma das adaptações de games mais elogiadas na HBO Max — Foto: Divulgação/HBO

Com informações de IMDb e Rotten Tomatoes

Assista: 4 aplicativos para assistir a filmes e séries grátis no celular