Conheça os 10 melhores filmes da Netflix em 2023 até agora

Com base na repercussão entre o público e a crítica, o TechTudo organizou uma lista com os 10 melhores filmes da Netflix lançados no primeiro semestre de 2023. Todas as dicas são de produções originais do streaming e estão disponíveis no Brasil.

Luther: O Cair da Noite

O sucesso da série policial Luther no Reino Unido se espalhou também pelo mundo, o que favoreceu um filme sequência exclusivo para a Netflix. Idris Elba (O Esquadrão Suicida) encarna novamente o investigador que faz de tudo para solucionar um crime. Dirigido por Jamie Payne (Pesadelo) e com roteiro assinado por Neil Cross (Crossbones), o longa tem no elenco Andy Serkis (Andor), Cynthia Erivo (Harriet - O Caminho para a Liberdade), Dermot Crowley (O Milagre), Tony McCarthy (Viúva Negra) e Paul McGann (Dr. Who - O Senhor do Tempo).

Devido ao seu comportamento errático, o policial John Luther (Elba) é encarcerado em um presídio de segurança máxima. Após fugir da penitenciária, o protagonista descobre que o bilionário serial killer David Robey (Serkis), seu inimigo, usa suas habilidades na informática para provocar uma série de mortes na Inglaterra. Luther: O Cair da Noite tem nota 6,4 no IMDb e aprovações de 69% (crítica) e 85% (público) no Rotten Tomatoes.

Padre Johnny

Mesmo sem ser popular no Brasil, a vida e obra do padre polonês Jan Kaczkowski ficou famosa no país graças ao filme Padre Johnny. A cinebiografia, dirigida pelo iniciante Daniel Jaroszek, dá destaque ao religioso e bioeticista conhecido na Europa pelo tratamento de doenças mentais. No elenco, estão presentes Dawid Ogrodnik (Ida), Piotr Trojan (A Inundação do Milênio) e Anna Dymna (Leper).

O criminoso em reabilitação Patryk Galewski (Trojan) é condenado a cumprir 360 horas de trabalho comunitário em um sanatório chamado Puck Hospice. A instituição é liderada pelo Padre Jan “Johnny” Kaczkowski (Ogrodnik), um religioso que reconhece o valor escondido em Patryk. No entanto, a aproximação dos dois é prejudicada por um momento trágico. O longa polonês conquistou nota 7,1 no IMDb e aprovações de 80% (crítica) e 94% (público) no Rotten Tomatoes.

Vítima x Suspeita

Durante uma investigação jornalística sobre abuso sexual nos EUA, a repórter americana Rachel De Leon descobriu um fato chocante: centenas de mulheres jovens que haviam denunciado seus abusadores à polícia foram coagidas no interrogatório a desistirem das acusações. O caso inspirou a documentarista Nancy Schwartzman a dirigir o documentário Vítima x Suspeito, lançado em maio desse ano.

Nancy já havia abordado a cultura do estupro nos EUA em um documentário anterior, Rede de Abusos (2019), também disponível na Netflix. Em Vítima x Suspeita, a cineasta e Rachel analisam vídeos de depoimentos e conversa com advogadas, vítimas e seus familiares para tentar descobrir quais os motivos de policiais não investigarem acusações de estupro. A produção tem nota 6,9 no IMDb e aprovações de 81% (crítica) e 71% (público) no Rotten Tomatoes.

Agente Infiltrado

O suspense policial Agente Infiltrado (também conhecido pelo nome original, AKA) esteve em primeiro lugar no ranking de filmes da Netflix em sua semana de lançamento, no começo de maio. Com direção do iniciante Morgan S. Dalibert, o título francês é estrelado por Alban Lenoir (Bala Perdida) e o ex-jogador de futebol Éric Cantona (Recursos Desumanos) nos papéis principais.

O agente secreto Adam Franco (Lenoir) é encarregado de investigar um terrorista sudanês que se alia ao mafioso Victor Pastore (Cantona). Cabe a Franco se infiltrar como guarda-costas do filho pequeno de Pastore para obter informações. Porém, a missão é prejudicada quando o garoto é sequestrado e precisa da ajuda do agente. AKA possui nota 6,6 no IMDb e aprovações de 82% na visão da crítica e 75% entre o público no Rotten Tomatoes.

Fome de Sucesso

Diretamente da Tailândia, o suspense Fome de Sucesso mostra o lado obscuro do trabalho gastronômico. No período de lançamento, na segunda semana de abril, o longa figurou o Top 10 da Netflix. Com direção de Sittisiri Mongkolsiri (Inhuman Kiss), o longa é estrelado por Nopachai Chaiyanam (A Lenda do Guerreiro do Fogo) e Chutimon Chuengcharoensukying (Bad Genius).

Enquanto trabalha no humilde restaurante de sua família, a jovem Aoy (Chutimon) cultiva o sonho de se destacar na culinária. Quando ela recebe uma indicação para ser aprendiz no conceituado restaurante Hunger, Aoy parece estar próxima de realizar seus desejos. Mas tudo muda quando ela conhece seu chefe, Paul (Chaiyanam), um cozinheiro rude e violento com seus funcionários. O filme fez mais sucess entre a crítica do que o público, com 87% dos especialistas e 63% do público no Rotten. Já no IMDb, a nota ficou em 6,6.

Sangue e Ouro

Numa linha similar ao Bastardos Inglórios (2009) de Tarantino, Sangue e Ouro aposta na violência festiva e vingativa em tempos de Segunda Guerra Mundial. A produção alemã foi lançada no final de maio, com direção de Peter Thorwarth (Céu Vermelho-Sangue). Estão no elenco Robert Maaser (O Desafio), Marie Hacke (Bauhaus), Jördis Triebel (A Alegria de Emma), e mais.

Nos momentos finais da 2ª Guerra, o alemão desertor Heinrich (Maaser) é condenado ao enforcamento por seus superiores. Entretanto, ele é salvo pela fazendeira Elsa (Hacke), uma mulher que teve o irmão raptado pelos nazistas. Agora, os dois embarcam numa jornada de vingança e caça a um tesouro escondido. O longa alemão tem nota 6,6 no IMDb e aprovações de 82% pela crítica e 71% pelo público no Rotten.

Pornhub: Sexo Bilionário

O site Pornhub foi pioneiro na transmissão de conteúdo adulto na Internet. Décadas após sua conquista, a plataforma hoje enfrenta acusações de monetizar em cima de crimes como estupro, exploração sexual e produção de pornografia infantil. Dedicada a entender as nuances do trabalho do site e as acusações que o cercam, a documentarista Suzanne Hillinger conversou com diferentes personagens no documentáario Pornhub: Sexo Bilionário.

O nome é uma alusão à enorme receita financeira gerada pelo site. Entre os entrevistados por Hillinger, estão atrizes pornôs, atuais e ex-funcionários do Pornhub, especialistas e pesquisadores, advogados, entre outros. O trabalho também joga luz aos escândalos em que o Pornhub esteve envolvido, ao conversar com os detratores da empresa. Enquanto o título possui nota 5,4 no IMDb, no Rotten as aprovações são de 83% entre a crítica e 66% entre o público.

Power Rangers: Agora e Sempre

Nerds de todas as gerações tiveram sua dose de nostalgia com o lançamento do especial Power Rangers: Agora e Sempre, um média-metragem que comemora os 30 anos da série que foi sucesso nos anos 1990. Lançado no dia 19 de abril, o especial contou com a presença do rangers clássicos interpretados por David Yost (Ladykiller), Walter Emanuel Jones (Poder Sem Limites), Steve Cardenas (Power Rangers: Turbo) e Catherine Sutherland (A Cela), além da novata Charlie Kersh (Clique Wars).

Durante uma batalha contra a vilã Rita Repulsa, a ranger amarela Trini Kwan (Thuy Trang) morre em combate. Agora, os remanescentes Billy (Yost), Zack (Jones), Rocky (Cardenas) e Kat (Sutherland), os rangers azul, preto, vermelho e rosa respectivamente, contam com a ajuda da filha de Trini, Minh (Kersh), para derrotar Rita e honrar a memória da mãe. Agora e Sempre obteve a nota baixa 5,7 no IMDb, mas aprovações de 87% entre a crítica e 86% na visão do público.

Pamela: Uma História de Amor

Décadas após ter uma sex tape vazada na Internet, a atriz e modelo Pamela Anderson viu o momento constrangedor ganhar novamente destaque na mídia com a exibição da série Pam & Tommy (2022), disponível no Star+. Amargurada com a série, que foi lançada sem sua aprovação, a estrela de S.O.S. Malibu decidiu ser protagonista da própria história no documentário Pamela: Uma História de Amor.

Com direção de Ryan White (Boa Noite Oppy), o filme narra todo o percurso da modelo que já foi considerada uma das mulheres mais sexy do mundo na década de 1990. Hoje, Pamela se apresenta sem filtros ou maquiagens para contar detalhes pouco conhecidos de sua vida, como os romances turbulentos, a escalada para fama e esclarecer seu ponto de vista a respeito do escândalo da sex tape com o roqueiro Tommy Lee, seu ex-marido. O documentário tem nota 7,2 no IMDb e aprovação de 96% (crítica, selo Fresco) e 93% (público) no Rotten Tomatoes.

The Last Kingdom: Seven Kings Must Die

Além de Luther: O Cair da Noite, outro filme da Netflix que é sequência de uma série da BBC é The Last Kingdom: Seven Kings Must Die. O longa conclui o ciclo de cinco temporadas do drama histórico do canal britânico. Tanto a série como o filme são inspirados na franquia de livros Crônicas Saxônicas, do autor inglês Bernard Cornwell. Estão no elenco Alexander Dreymon (Pesadelo nas Alturas), Pekka Strang (Tom of FInland), Ingrid García Jonsson (Sweet Home) e Elaine Cassidy (O Milagre).

Com a morte do Rei Edward, o oficial militar Uhtred de Bebbanburg (Dreymon) parte em uma jornada com seus companheiros para tentar unificar a Inglaterra, já fragmentada por diversos conflitos por territórios. No meio do caminho, Uhtred faz novas alianças, mas ao mesmo tempo desperta a ira de novos inimigos. O longa obteve nota 6,9 no IMDb e aprovações de 82% na visão da crítica e 72% entre o público no Rotten.

