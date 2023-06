Conheça quatro formas de conversar com o ChatGPT por voz

A versão web do ChatGPT não permite usar comandos de voz para interagir com o chatbot, mas existem alguns truques que ajudam a contornar essa limitação. É possível ativar a função de ditado por voz nas configurações de acessibilidade de computadores com Windows e macOS , por exemplo, e também instalar extensões do Chrome que convertem fala em texto. Além disso, donos de iPhone que preferem usar o ChatGPT no celular podem usufruir desse recurso de forma nativa, por meio do aplicativo oficial do chatbot para iOS .

A utilização de comandos de voz favorece interações mais rápidas com a inteligência artificial (IA) e permite poupar o tempo que seria gasto digitando. Na lista a seguir, veja quatro formas de conversar com o ChatGPT por voz. Aprenda também como utilizar cada uma das ferramentas mencionadas.

1 de 7 Saiba como usar comandos de voz no ChatGPT — Foto: Gabrielle Garcia/TechTudo Saiba como usar comandos de voz no ChatGPT — Foto: Gabrielle Garcia/TechTudo

📝 Quais os melhores chatbots para conversar com inteligência artificial? Comente no Fórum do TechTudo

1. Use o app do ChatGPT para iPhone (iOS)

A versão web do ChatGPT não oferece suporte a comandos de voz, mas é possível usar essa função de forma nativa no aplicativo do chatbot para iPhone (iOS). Para isso, basta tocar no ícone de microfone na barra de pesquisa e falar sua pergunta. O ChatGPT irá reconhecer sua voz e responder automaticamente. Por ora, não há previsão de lançamento de uma versão do app para celulares com Android.

2. Use o Gboard no seu celular

O Gboard é o aplicativo de teclado virtual do Google. Disponível para celulares Android e iPhone (iOS), ele permite, entre outras funções, usar comandos de voz para escrever. Por isso, é uma alternativa interessante para os usuários de Android que querem ditar prompts para o ChatGPT.

2 de 7 Usando o Gboard no iPhone — Foto: Reprodução/Gabrielle Garcia Usando o Gboard no iPhone — Foto: Reprodução/Gabrielle Garcia

Para isso, verifique se o Gboard é um teclado ativo em seu smartphone e, em seguida, abra a página do ChatGPT no navegador. Então, toque no ícone de microfone que aparece no canto direito do teclado. Feito isso, basta falar em voz alta o que deseja que o ChatGPT faça, e o seu comando será redigido na caixa de texto.

3. Use o ditado por voz no Windows e Mac

Computadores com Windows e macOS podem aproveitar o recurso de ditado por voz para instruir o ChatGPT. Para ativar o controle por fala no macOS, vá em "Ajustes do Sistema" e procure por "Acessibilidade" no menu. Depois, vá em "Controle por Voz" e clique para ativar a função. Um microfone será exibido na tela. Então, é só dizer em voz alta o comando desejado, e o texto será transcrito automaticamente.

3 de 7 Controle por voz no Mac ativado — Foto: Reprodução/Gabrielle Garcia Controle por voz no Mac ativado — Foto: Reprodução/Gabrielle Garcia

No Windows, vá no menu Iniciar e abra as Configurações. Depois, procure por "Hora & Idioma" e selecione "Fala" logo em seguida. Em "Microfone", clique no botão "Introdução". A janela do assistente de fala será aberta automaticamente. Então, basta ir até o ChatGPT e dar as instruções em voz alta.

4. Use extensões do Chrome

Outra opção para falar com o ChatGPT na versão web é usar extensões do Chrome. A Chrome Web Store tem diversos plugins de conversão de texto em fala, incluindo extensões criadas especificamente para o ChatGPT. A seguir, veja algumas extensões que permitem usar comandos de voz no chatbot da OpenAI.

1. Voice In - Speech-To-Text Dictation

A extensão Voice In - Speech-To-Text Dictation transcreve a fala em texto em tempo real e de forma ágil. Ela é ideal para ditar um e-mail, escrever no ChatGPT e até mesmo para auxiliar em anotações que precisam de rapidez. O plugin funciona em praticamente todos os sites em que há uma caixa de texto e disponibiliza a função em dezenas de idiomas.

4 de 7 Página da extensão Voice In na Chrome Web Store — Foto: Reprodução/Gabrielle Garcia Página da extensão Voice In na Chrome Web Store — Foto: Reprodução/Gabrielle Garcia

2. VoiceWave: ChatGPT Voice Control

VoiceWave é uma extensão projetada especialmente para uso no ChatGPT. Seus diferenciais estão nos recursos de personalização, como o envio de mensagens de forma instantânea após o término da fala. Ao instalar o plugin no navegador, a função de ditado por voz é ativada automaticamente, e aparecerá um ícone de microfone ao lado da caixa de prompts do ChatGPT. Assim, será possível conversar com a IA sem precisar digitar.

5 de 7 Página da extensão Voice IWave na Chrome Web Store — Foto: Reprodução/Gabrielle Garcia Página da extensão Voice IWave na Chrome Web Store — Foto: Reprodução/Gabrielle Garcia

3. Talk-to-ChatGPT

Talk-to-ChatGPT é mais um plugin criado para emitir comandos de voz dentro do chatbot da OpenAI. Além de permitir usar a fala para escrever textos, a ferramenta também oferece o recurso de ler as respostas do ChatGPT por meio de diferentes vozes de inteligências artificiais. A extensão apenas deixa a desejar quanto ao seu layout e acessibilidade, pois fica em uma caixa no canto superior direito da tela que pode dificultar a visualização.

6 de 7 Página da extensão Talk-to-ChatGPT na Chrome Web Store — Foto: Reprodução/Gabrielle Garcia Página da extensão Talk-to-ChatGPT na Chrome Web Store — Foto: Reprodução/Gabrielle Garcia

4. Voice Control for ChatGPT

Uma das extensões mais utilizadas pelos usuários para conversar com o ChatGPT por voz, Voice Control for ChatGPT possibilita a transcrição de textos através de comandos de voz e também a leitura das respostas do chatbot. Após ser instalado no navegador, o plugin adiciona os botões abaixo da caixa de texto dentro do site do ChatGPT.

7 de 7 Página da extensão Voice Control for ChatGPT na Chrome Web Store — Foto: Reprodução/Gabrielle Garcia Página da extensão Voice Control for ChatGPT na Chrome Web Store — Foto: Reprodução/Gabrielle Garcia

Com informações de MakeUseOf

Veja também: Como usar o ChatGPT no seu celular sem instalar aplicativos