Consulta Bolsa Família pelo celular: como conferir pagamento do benefício

O aumento do Bolsa Família em junho começa a ser pago nesta segunda-feira (19). O programa social de transferência de renda do Governo Federal foi modificado em decreto assinado no último dia 17, determinando um valor mínimo de R$ 600 por beneficiário, com adicionais para dependentes de 7 a 18 anos na composição familiar e gestantes e lactantes.

Quem cumpre os requisitos para participar do programa e já é cadastrado, pode usar o celular para consultar a situação e o pagamento do benefício. O aplicativo e os canais de atendimento da CAIXA facilitam a rotina de quem precisa do auxílio. Confira a seguir como fazer!

1. Baixar aplicativo Bolsa Família 2023

Baixar o aplicativo do Bolsa Família no Android e iPhone (iOS) é a melhor maneira de acompanhar a situação do benefício. A ferramenta permite que o beneficiário consulte o calendário do Bolsa Família, o valor depositado, parcelas de pagamento e o extrato detalhado. Na área "Sobre o Bolsa Família" é possível conferir perguntas frequentes e tirar dúvidas do benefício. Confira um tutorial completo de como baixar.

2. Central de atendimento da CAIXA

Quem não consegue baixar o aplicativo pode fazer a consulta ao Bolsa Família por meio de ligações telefônicas. O beneficiário pode entrar em contato com a Central de Atendimento no número 111. Outra opção é o serviço Atendimento Caixa ao Cidadão no 0800 726 02 07. Durante a ligação, é necessário digitar a opção 1 e em seguida escolher a opção que corresponde a necessidade a ser atendida.

3. WhatsApp da CAIXA

O WhatsApp da CAIXA é uma opção para quem precisa fazer consultas sobre Bolsa Família mais simples e rápidas. Os beneficiários podem usar o número para obter Informações e esclarecimento de dúvidas, orientações sobre o CAIXA Tem, acesso ao calendário do Bolsa Família e passo a passo para acessar serviços e aplicativos CAIXA. Basta adicionar o número 0800 104 0104 na agenda e iniciar uma conversa.

Como se cadastrar no bolsa família 2023?

Para se cadastrar no bolsa família 2023 o interessado deve ir presencialmente até um posto de atendimento do Cadastro Único e do Bolsa Família de sua cidade. No local é possível obter informações de qual é a documentação necessária para solicitar o benefício e passar por uma avaliação para a aprovação ou não do recebimento.

