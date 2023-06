Creed: veja sinopse, elenco e onde assistir a filmes com Michael B. Jordan

A franquia Creed conta com três filmes protagonizados pelo ator norte-americano Michael B. Jordan (Pantera Negra) e todos podem ser conferidos no Amazon Prime Video . O primeiro longa, indicado ao Oscar e lançado em 2015, introduz a história de Adonis Johnson e como ele passou a ser treinado por Rocky Balboa, ex-campeão mundial dos pesos pesados e rival de seu falecido pai Apollo Creed.

Além de Jordan, os atores Sylvester Stallone (Rocky: Um Lutador) e Tessa Thompson (Thor: Ragnarok) também fazem parte do elenco. A produção conta com a direção de Ryan Coogler, mesmo diretor da franquia Pantera Negra. Confira, abaixo, demais informações sobre os três longas.

Creed: Nascido para Lutar (2015)

No primeiro filme da franquia Creed, o público é apresentado a Adonis Johnson (Michael B. Jordan), o filho do falecido campeão de boxe Apollo Creed. Impelido pelo desejo de seguir seus passos, Adonis vai à procura de Rocky Balboa, ex-campeão do esporte, amigo e rival de seu pai.

Além de Jordan, o elenco é formado por Sylvester Stallone, que foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante pela produção, Tessa Thompson e Phylicia Rashad (The Cosby Show). Dirigido por Ryan Coogler, o longa alcançou nota 7,6 no IMDb e a aprovação de 95% dos críticos e 89% da audiência no Rotten Tomatoes.

Creed II (2018)

Depois de se tornar o campeão mundial dos pesos pesados, Adonis Creed se casa com Bianca e vive uma boa vida na Filadélfia. Até que Ivan Drago, o boxeador russo que matou seu pai chega com seu filho Viktor para desafiá-lo para uma luta. Apesar do conselho de Rocky, Adonis aceita o desafio.

Em Creed II, os atores Dolph Lundgren (Rocky IV) e Florian Munteanu (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis) juntam-se ao elenco principal para estrelar o longa. A direção do filme ficou à cargo de Steven Caple Jr., que posteriormente também veio a dirigir Transformers: O Despertar das Feras. No IMDb, a produção obteve nota 7,1 e, no Rotten Tomatoes, conquistou a aprovação de 83% dos críticos e 80% da audiência.

Creed III (2023)

No longa mais recente da franquia, lançado no Prime Video neste mês, encontramos Adonis com todo o êxito possível na vida profissional e familiar. Mas a calmaria acaba quando seu amigo de infância e ex-prodígio do boxe, Damian, ressurge, após cumprir uma longa sentença na prisão, com a missão de provar que merece sua chance no ringue.

Em Creed III, o ator Jonathan Majors (Lovecraft Country) divide a cena com o elenco principal. Michael B. Jordan, além de protagonizar a produção, também fez sua estreia como diretor de cinema. No Rotten Tomatoes, o filme alcançou a aprovação de 88% dos críticos e 96% da audiência. Já no IMDb, sua nota é 6,8.

