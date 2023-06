DALL-E 2 e mais: 8 sites para criar imagem com inteligência artificial

É possível gerar imagens com inteligência artificial (IA) a partir de poucos cliques na Internet. Ferramentas como DALL-E 2 e Midjourney interpretam os comandos inseridos pelos usuários e criam produções gráficas a partir deles automaticamente. Esse tipo de tecnologia viralizou nos últimos meses e pode ser útil para inspirar artistas ou para criar, rapidamente, ilustrações para diferentes fins, como posts de redes sociais, slides de apresentações e muito mais. A seguir, conheça oito sites para criar imagens com inteligência artificial.

Desenvolvido pela OpenAI, a mesma empresa por trás do ChatGPT, o DALL-E 2 (https://openai.com/dall-e-2) é um dos sites mais populares para a criação de imagens com inteligência artificial. Com a ferramenta, os usuários podem gerar imagens a partir de descrições de texto simples, como "um elefante rosa segurando um guarda-chuva" ou "um sapato com estampa de leopardo".

O algoritmo do DALL-E 2 consegue interpretar essas descrições e gerar imagens precisas e realistas, já que utiliza uma rede neural capaz de identificar padrões nas descrições e de representá-los graficamente. Além disso, os usuários podem ajustar vários parâmetros para personalizar ainda mais as imagens geradas, como a resolução, o brilho e a saturação.

A ferramenta de IA usa sistema de compra de créditos em vez de assinatura ilimitada ou plano de mensalidade. Antigamente, os usuários recebiam 50 créditos gratuitamente ao acessar o site pela primeira vez, mas essa dinâmica não acontece mais — agora, a única opção é comprar o acesso.

Na plataforma, 115 créditos custam US$ 15 (cerca de R$ 75 na cotação atual), e cada crédito permite gerar uma rodada com quatro imagens, editar uma imagem já produzida (inpainting) ou estender uma imagem já gerada (outpainting) para obter novos resultados. Até o momento, o DALL-E 2 não tem aplicativo dedicado para celulares Android e iPhone (iOS).

2. Midjourney

O Midjourney também está entre os sites para criar imagens com inteligência artificial mais conhecidos do momento. A plataforma permite que o usuário crie suas obras a partir de instruções específicas como "gere uma imagem de uma menina penteando o cabelo em frente ao espelho no estilo da pintura de Van Gogh", sendo uma boa opção para quem gosta de ilustrações digitais.

A ferramenta funciona a partir de um bot do Discord, que lê os prompts e gera as imagens solicitadas. O Midjourney é grátis, mas tem algumas limitações nessa modalidade: as imagens geradas não podem ser usadas para fins comerciais, por exemplo. Já com os planos pagos, que custam desde US$ 10 (R$ 50,37) até US$ 60 (R$ 302,20) por mês, é possível gerar imagens livres para uso e com muito mais velocidade. Veja como usar o Midjourney online e de graça.

3. Bing Image Creator

O Bing Image Creator (https://www.bing.com/create) é uma ferramenta da Microsoft que oferece uma ampla variedade de recursos para os usuários gerarem imagens a partir de palavras-chave específicas. Ao utilizar inteligência artificial, o Bing Image Creator é capaz de vasculhar a web e encontrar imagens relevantes, que podem ser combinadas para criar produções visuais originais.

Essa ferramenta pode ser útil para quem precisa de imagens específicas, que não são facilmente encontradas em bancos livres na Internet. O Bing Image Creator oferece uma ampla gama de opções de personalização, que permitem que os usuários ajustem a cor, o tamanho e a até a posição das imagens. É possível utilizar o Bing Image Creator tanto pelo PC quanto pelo celular Android e iPhone (iOS).

4. Craiyon (antigo DALL-E mini)

O Craiyon (https://www.craiyon.com/) é uma ferramenta de criação de imagens que antes era conhecida como DALL-E mini. Essa versão simplificada do DALL-E 2 é bem parecida com o seu antecessor, mas conta com menos opções de personalização. Apesar da limitação, o Craiyon ainda pode ser bastante útil para aqueles que desejam explorar a criação de imagens com inteligência artificial.

O grande diferencial da ferramenta, ainda mais quando comparada ao DALL-E 2, é que ela é gratuita. No entanto, o software também conta com planos pagos, que custam a partir de partir de US$ 5 (R$ 25,18) por mês e oferecem mais créditos para gerar imagens e opções de personalização — como a capacidade de ajustar a cor e a textura das imagens.

5. NightCafe

O NightCafe (https://nightcafe.studio/) é outra plataforma online que permite gerar imagens personalizadas a partir de palavras-chave e ajustes manuais. A plataforma utiliza inteligência artificial para encontrar imagens relevantes na web e ainda conta com opções de edição para que os usuários possam personalizar seus resultados.

É possível gerar imagens com inteligência artificial generativa totalmente de graça com o NightCafe. Fotos com mais qualidade e detalhes, por sua vez, custam créditos, mas todos os usuários ganham uma quantidade limitada de créditos diariamente. A única cobrança da plataforma ocorre quando o usuário solicita a impressão de uma das artes.

6. Dream by Wombo

O Dream by Wombo é uma plataforma com versão web e aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS) que utiliza inteligência artificial para transformar fotos em imagens surreais e psicodélicas. O app é capaz de aplicar diversos efeitos, como transformar cores, aumentar contrastes, adicionar texturas e muito mais. Tudo isso é possível graças às técnicas de processamento de imagem e algoritmos avançados utilizados pelo aplicativo.

Além disso, o Dream by Wombo oferece diversas ferramentas para personalização da imagem, permitindo que o usuário escolha exatamente como quer que sua foto seja transformada. É possível, por exemplo, ajustar a intensidade dos efeitos, escolher entre diversos filtros e até mesmo adicionar elementos e desenhos à imagem.

Outra característica interessante do Dream by Wombo é que ele permite a criação de GIFs. Com essa funcionalidade, os usuários podem dar vida às suas fotos e compartilhá-las nas redes sociais de uma forma ainda mais divertida e criativa. É possível utilizar o aplicativo de graça, com algumas limitações. A versão paga funciona por meio de uma assinatura de US$ 9,99 (R$ 50,32) por mês, mas também dá para adquirir o plano vitalício por um pagamento único de R$ 169,99 (R$ 856,17).

7. StarryAI

O StarryAI (https://starryai.com/) é outro site e aplicativo para Android e iPhone (iOS) que utiliza IA para criar imagens em alta qualidade. A ferramenta disponibiliza uma ampla gama de opções de personalização, permitindo que os usuários criem imagens bastante únicas. Eles podem escolher o tamanho da foto, a cor, a resolução e outras opções de customização para garantir que a ilustração se adapte às suas necessidades.

Além disso, um diferencial da plataforma é a possibilidade de ser usada por estudantes, professores e entusiastas da astronomia que desejam aprender mais sobre o universo e criar imagens astronômicas de alta qualidade para uso educacional.

É possível usar o StarryAI de graça. Por mais que as imagens custem créditos, a plataforma oferece cinco créditos diários e mais créditos quando o usuário assiste a vídeos ou compartilha posts nas redes sociais. Há ainda um plano Pro que custa a partir de R$ 66,90 por mês e oferece desconto em créditos, upscaling de imagens e bloqueio de anúncios.

8. Adobe Firefly

O Adobe Firefly é a ferramenta desenvolvida pela Adobe para competir os outros geradores de imagens desta lista. O software, até o momento, só está disponível em versão beta — sendo preciso entrar em uma fila para receber um convite da empresa para utilizá-lo. A característica que o distingue dos demais sites geradores é que, segundo os desenvolvedores, o Adobe Firefly utiliza apenas conteúdos licenciados para alimentar seu algoritmo.

Com informações de Fotor e Make Use Of.

