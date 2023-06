Data Fifa: onde assistir aos amistosos internacionais ao vivo e online

📝 Site de apostas esportivas: onde apostar em jogos de futebol? Dê seu palpite no Fórum do TechTudo

Para assistir aos jogos transmitidos pela Globo, os usuários podem utilizar o Globoplay gratuitamente. O serviço de streaming retransmite o sinal da TV aberta e pode ser assistido tanto pela versão web quanto por celulares Android e iPhone ( iOS ) de graça. Para isso, os internautas precisam apenas criar uma Conta Globo. A emissora vai exibir o jogo do Brasil contra a seleção de Guiné no sábado (17).

É possível assistir ao amistoso do Brasil na Data Fifa no Globoplay — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

As partidas transmitidas pelo SporTV podem ser acompanhadas pela versão paga do Globoplay, o Globoplay + Canais. O streaming possui diferentes pacotes de assinatura e, entre os mais populares, estão o mensal (R$ 49,90) e o anual (R$ 42,90 x 12). Ambos os planos dão direito ao conteúdo presente no Globoplay e a 21 canais, como SporTV, SporTV 2, SporTV 3, GNT, Viva, Multishow e Globo News. Para assinar, basta acessar o site Vitrine Globo (https://vitrine.globo.com/), escolher o plano desejado e clicar em "Assine Já".

Mais uma forma de assistir aos jogos da Data Fifa online é pelo streaming Star+. A plataforma exibe em tempo real as transmissões feitas pela ESPN na TV fechada, sendo possível acessá-la pelo computador ou no aplicativo para Android e iPhone (iOS). Para acompanhar as partidas, é necessário ser assinante do serviço, que custa R$ 40,90 por mês.