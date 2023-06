Descubra 5 coisas que a maioria dos sites sabem sobre você

📝 Como desativar o Instagram pelo celular? Saiba mais no Fórum do TechTudo

É comum que páginas da web consigam capturar suas informações pessoais enquanto você utiliza a Internet. Com o auxílio de cookies e outros mecanismos, os sites coletam dados como localização, navegador utilizado na sessão atual, histórico de navegação e até as contas em que você está logado. Essas informações interessam às plataformas por motivos diferentes, sendo úteis para ofertar anúncios segmentados e para personalizar a experiência de cada internauta. A seguir, descubra cinco coisas que a maioria dos sites sabem sobre você.

Como os websites rastreiam os usuários?

Os sites utilizam diferentes tecnologias para rastrear informações sobre os usuários. A principal delas são os cookies, arquivos criados pelos endereços para identificar os visitantes e personalizar suas experiências em páginas da web. Além dos cookies, alguns sites utilizam o fingerprinting, técnica que combina diferentes informações sobre os internautas para traçar um perfil deles. Outra possibilidade está nos web beacons, que são "etiquetas" que permitem verificar se os internautas interagiram com algum conteúdo específico.

Por que os websites rastreiam atividades?

Os sites rastreiam informações sobre os usuários principalmente para direcionar publicidade de acordo com o perfil de cada internauta. Assim, as campanhas de marketing têm mais eficácia e podem render mais retornos aos anunciantes.

Acontece que o rastreamento também pode ser utilizado para outras finalidades — principalmente em sites maliciosos. Portanto, ao acessar um endereço, verifique a política de privacidade para identificar exatamente quais dados são monitorados, além da finalidade e o destino dessas informações.

2 de 2 Páginas da web conseguem verificar a localização de usuários pelo celular ou computador — Foto: Divulgação/Pexels Páginas da web conseguem verificar a localização de usuários pelo celular ou computador — Foto: Divulgação/Pexels

Cabe ressaltar que os dados coletados variam de site para site. Ou seja, não necessariamente todas as páginas da web verificam a localização dos usuários, por exemplo. A maioria apenas monitora dados simples, como o navegador e o dispositivo usados na navegação. Veja, nas linhas a seguir, cinco informações que a maioria dos sites sabe sobre você.

1. Onde você mora

Existe um elemento que indica de onde os usuários acessam a Internet: o endereço de IP. Essa informação não informa as coordenadas de cada pessoa com exatidão, mas aponta a cidade e o país em que ela está. No geral, a localização é utilizada para personalizar experiências de anúncios, conteúdos e afins — devido ao compartilhamento da localização, se você pesquisar "restaurante" no Google, por exemplo, aparecerão opções próximas a você. O recurso também ajuda a simplificar tarefas do dia a dia, como preencher o endereço no iFood ao fazer pedidos pela web.

2. Seu navegador e dispositivo

As informações sobre o dispositivo utilizado também são reveladas a páginas na web. No entanto, não é preciso entrar em pânico, já que, em geral, os sites conseguem coletar apenas dados simples, como o navegador utilizado e o sistema operacional. Em primeira instância, o monitoramento serve para otimizar o acesso à web, adaptando as páginas para a navegação por um computador, celular ou tablet.

3. Informações demográficas

As páginas da web conseguem criar perfis dos internautas. Por meio do endereço IP e da navegação dos usuários pela Internet, plataformas como o Google Analytics criam levantamentos demográficos com gênero, idade e outras informações de cada visitante. No geral, esses dados são utilizados para oferecer conteúdos ou produtos mais alinhados à audiência. As informações também auxiliam desenvolvedores na hora de melhorar ou criar recursos para as páginas na web e analistas de marketing a criar estratégias de e-commerce mais assertivas.

4. Atividade de navegação em outros websites

Além da localização, dados demográficos e afins, as páginas também são capazes de monitorar a atividade de navegação em outros sites. Essa captura de informações é feita por meio de cookies habilitados para rastrear o histórico de navegação, de forma que é possível criar um perfil de interesses dos usuários. Assim, além de direcionar anúncios segmentados, plataformas de vendas, como a Amazon, podem oferecer produtos com mais precisão.

5. As contas em que você está logado

Os cookies também são utilizados para gerenciar sessões na web. Em outras palavras, esses arquivos permitem que você continue conectado na sua conta do Gmail, Twitter ou Instagram para não ter que digitar seu login e senha sempre que utilizar essas plataformas. Acontece que outros sites também podem saber que você logou nas redes sociais. De um lado, isso facilita o uso de integrações entre as plataformas; do outro, as páginas da web conseguem utilizar estas informações para personalizar a experiência e veicular anúncios de acordo com o perfil do usuário.

Veja também: 5 funções do Google Maps que você precisa conhecer