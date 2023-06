Dia dos Namorados: 7 presentes 'tech' para agradar à pessoa amada

O Dia dos Namorados se aproxima e a pesquisa para presentear a pessoa amada no dia 12 de junho já começou. Investir em produtos de tecnologia pode ser uma opção interessante para os fãs de produtos eletrônicos ou até mesmo para quem precisa atualizar a lista de aparelhos. Como exemplo, o Fire TV Stick Lite transforma TVs convencionais em smarts, é compatível com Alexa e pode ser adquirido por cerca de R$ 284 . Os preços mencionados no texto estão descrito de acordo com a apuração da matéria no mês de junho de 2023.

Já para quem procura registar os momentos do casal, a Instax Mini 11 é um modelo de câmera instantânea de exposição automática. Disponível em cinco cores, possui um Espelho Selfie para achar o melhor enquadramento e tem preço aproximado de R$ 429. Os gamers de plantão podem gostar de ganhar um PlayStation 5 (PS5) com o jogo God of War: Ragnarok, visto a partir de R$ 4.450. Confira a seguir sete produtos “tech” para presentar quem você ama.

Lista reúne sete produtos "tech" para presentar quem você ama no Dia dos Namorados

1. Fire TV Stick Lite - a partir de R$ 284

Fire TV Stick Lite acompanha um controle remoto, que dispõe de um botão específico para se conectar à assistente virtual Alexa

O Fire TV Stick Lite é um acessório que transforma TVs convencionais em smart. O modelo conta com serviços como Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e Amazon Prime Music. Para os fãs de canais ao vivo, o modelo também é compatível com GloboPlay, DirectTV Go, Vivo Play, Claro TV+, Oi Play e outros. O periférico acompanha um controle remoto, que dispõe de um botão específico para se conectar à assistente virtual Alexa. A função pode ser útil para quem busca versatilidade e praticidade na rotina por meio do comando de voz. Na Amazon, ele pode ser adquirido por cifras que partem de R$ 284.

Além disso, o controle remoto conta com teclas voltadas para ações de multimídia, como pausar, adiantar, ou voltar os vídeos, mas sem a possibilidade de controlar o volume. Atualmente, a versão Lite do periférico está avaliada com nota 4,8 de 5 na Amazon, com destaques para a boa funcionalidade do produto e a fácil instalação. No entanto, uma parte dos compradores criticam a ausência de botões de volume e de power, por exemplo, o que pode tornar o uso um pouco mais difícil. O TechTudo testou o dispositivo em 2021 e concluiu que ele se destaca pelo controle com Alexa, qualidade e variedade de aplicativos.

Prós: fácil instalação

fácil instalação Contras: ausência de botões de atalho para outros apps

Amazon Echo Pop é uma caixinha com Alexa mais acessível

A Echo Pop, lançada em maio de 2023 no Brasil, pode ser uma escolha interessante de presente para quem procura uma caixinha de som smart. O modelo é o mais acessível com Alexa na geração atual da Amazon e deixou o clássico “redondinho” de lado. O novo dispositivo traz um formato mais semiesférico e processador AZ2 Neural Edge. Possui as mesmas funções dos outros alto-falantes da empresa, podendo tocar músicas, responder a comandos, controlar dispositivos da casa smart e executar rotinas.

Diferente dos outros modelos, a Echo Pop é "cortada ao meio" e possui um tamanho mais compacto se comparada às outras, o que faz com que o som fique bem direcionado para a frente. Assim, torna a opção interessante para a mesa de cabeceira do quarto ou a bancada do banheiro. Disponível por R$ 349 na Amazon, a Echo Pop possui uma avaliação de 5 de 5 estrelas, com destaque para o custo-benefício e para a qualidade sonora.

Prós: som potente

som potente Contras: não há

3. Instax Mini 11 - a partir de R$ 429

A Instax Mini 11 apresenta um corpo em plástico

A Instax Mini 11 é uma câmera instantânea de exposição automática que pode ser um presente especial para quem gosta de registrar os momentos. O aparelho apresenta o modo Selfie & Close Up, que permite tirar fotos com 30 a 50 cm de distância, para uma maior riqueza de detalhes e também para uma praticidade maior. Traz ainda um Espelho Selfie ao lado da lente, para achar o melhor enquadramento do autorretrato. O modelo está disponível em cinco opções de cores e é vendido por preços a partir de R$ 429 na Amazon.

O flash faz os ajustes automaticamente de acordo com a luz do ambiente. O tempo de revelação dos filmes varia de acordo com a temperatura do ambiente e pode levar até 90 segundos. As fotos possuem tamanho 62 mm x 46 mm e a alimentação da câmera é feita por pilhas. Avaliada em 4,8 de 5 estrelas na Amazon, os últimos compradores ressaltam a qualidade da foto, mas indicam que não é possível fazer disparos sem utilizar o flash.

Prós: exposição automática e variedade de cores

exposição automática e variedade de cores Contras: não é possível tirar fotos sem utilizar o flash

Kindle 2022 (11ª Geração) é o modelo mais leve de toda a linha, pesando apenas 158 G

O Kindle 11ª Geração é o modelo mais leve de toda a linha de leitores digitais da Amazon, pesando apenas 158 g. Ele possui uma tela de 300 ppi de alta resolução para textos mais nítidos, sendo a mesma resolução do Kindle Parperwhite e do Kindle Oasis, os dispositivos premium da linha. Assim, pode ser uma opção interessante para quem procura presentear o amado(a) sem precisar investir muito. De acordo com a fabricante, o visor antirreflexo se assemelha a um papel, mesmo sob a luz do sol. Já a alteração de cor da tela com luz embutida também promete apresentar uma experiência mais prazerosa, durante o dia ou a noite.

A nova geração aceita arquivos Kindle 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, Mobi não protegido, PRC nativo, HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP via conversão e AAX (Audible Audio Format). O modelo ainda possui uma bateria duração estendida comparada aos modelos anteriores. A versão com 16 GB de memória está disponível por cerca de R$ 474. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas, os compradores destacam a bateria, que promete uma autonomia de até seis semanas. Os comentários também indicam que a tela antirreflexo é confortável.

Prós: tela antirreflexo

tela antirreflexo Contras: luminosidade não é tão boa quanto ao PaperWhite

O AirPods (2ª Geração) é o primeiro modelo a usar o chip Apple H1, desenvolvido exclusivamente para fones de ouvido sem fio. Os destaques vão para a ativação por voz da assistente virtual Siri e o Bluetooth 5.0, para uma conectividade mais rápida e prática. A conectividade com os aparelhos da marca promete ser funcional, e o som alterna automaticamente entre o iPhone, AirPods, iPad, iPod Touch ou Apple TV. No entanto, por ser um modelo lançado em 2019, os fones não contam com recursos como Áudio Espacial, Equalização Adaptativa, cancelamento de ruído ou proteção IPX7.

De acordo com informações da Apple, os AirPods 2 alcançam até cinco horas de reprodução contínua com apenas uma carga. A case tem capacidade para até 24 horas de audição ou até 18 horas de conversação. Atualmente, ele pode ser adquirido a partir de R$ 949 na Amazon. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas, os compradores destacam o custo-benefício e a qualidade de reprodução. Outros pontuam que o microfone do aparelho deixa a desejar, não sendo recomendados para áudios e ligações.

Prós: custo-benefício e boa autonomia

custo-benefício e boa autonomia Contras: microfone apresenta falhas

6. PlayStation 5 + God of War: Ragnarok - a partir de R$ 4.450

PS5 é vendido em opções com ou sem leitor de mídia física

O PlayStation 5 com o jogo God Of War: Ragnarok é um console indicado para os fãs da franquia ou para quem deseja oferecer um presente mais completo. O modelo tem 825 GB de memória em SSD, que substitui o HD tradicional e melhora a rapidez no carregamento das telas. Conta com um processador AMD Zen 2 com 3,5 GHz, 16 GB de memória RAM GDDR6 e uma placa de vídeo RDNA 2 com 36 unidades de processamento a 2,23 GHz cada, totalizando 10,3 Teraflops. O número é capaz de alcançar resoluções 4K e taxas de quadros de até 120 FPS.

Além disso, o console apresenta retrocompatibilidade com o PlayStation 4 (PS4). Um diferencial é o controle DualSense, cuja resistência dos gatilhos muda de acordo com a situação nos jogos. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas na Amazon, o modelo se destaca pelo visual e oferece tudo o que é prometido. No entanto, os compradores também ressaltam o valor alto do console. No caso listado, a versão com entrada para mídia física acompanha um voucher para acesso ao jogo do jogo God of War: Ragnarok e pode ser encomendado por cerca de R$ 4.450. O TechTudo testou o console em 2020, com muitos elogios para a agilidade e alta potência. Já o jogo, demonstrou uma grande melhoria técnica e narrativa em relação ao anterior, segundo o review do site.

Prós: edição especial e fácil instalação

edição especial e fácil instalação Contras: preço alto para um console

O Phone 13 vermelho conta com o ultra processador A15 Bionic, de fabricação própria da Apple

Lançado em setembro de 2021, o iPhone 13 ainda pode ser uma opção interessante para quem procura atualizar o modelo de celular. O aparelho oferece uma câmera dupla de 12 MP, além da câmera para selfies, com recursos de estabilização ótica por deslocamento do sensor, para fotos menos tremidas, além do Modo Cinema na hora de gravar vídeos. A bateria do modelo possui uma célula de 3.240 mAh de capacidade.

O celular traz o ultra processador A15 Bionic, de fabricação própria da Apple, que permite executar tarefas pesadas sem esforços e pode ser um chamariz para quem trabalha com edição de fotos e vídeos. A conexão 5G oferece uma maior estabilidade e velocidade durante o uso, sendo 50 vezes mais rápida que o 4G. Disponível em seis cores, a versão com tela retina XDR de 6,1 polegadas de 128 GB pode ser adquirida por cerca de R$ 4.299. Avaliada em 4,9 de 5 estrelas na Amazon, o modelo se destaca pelas gravações em 4K Dolby Vision HDR.

Prós: gravações em 4K Dolby Vision HDR

gravações em 4K Dolby Vision HDR Contras: pode arranhar com facilidade

