É fã de GTA? 11 protagonistas da série que vão te dar vontade de jogar

A expectativa para GTA 6 também passa por esse ponto, já que vazamentos apontam a presença de uma mulher, pela primeira vez na história da franquia, como uma das protagonistas da trama. Mas, enquanto essa e outras informações não são confirmadas pela Rockstar, confira, a seguir, 11 protagonistas clássicos de GTA que vão te dar vontade de jogar os games novamente.

1. Claude Speed (GTA 3)

Claude Speed foi o primeiro protagonista de fato em GTA. Até Grand Theft Auto 3, a franquia tinha um visual mais simples e com uma visão superior. O lançamento do terceiro jogo, ocorrido em outubro de 2001 para PlayStation 2 (PS2), marcou uma mudança brusca nos caminhos que a DMA Design (antiga Rockstar) passou a tomar para sua marca. Além do excelente cenário 3D que seria utilizado para os próximos jogos, foi necessário um protagonista minimamente capaz de pavimentar essa nova estrada da série rumo ao sucesso.

Claude é um personagem curioso por um bom motivo: ele não diz uma única palavra. Não é para menos que ele é conhecido como "Silent Killer" (assassino silencioso). Sua história envolve vingança contra sua namorada, Catalina, que o traiu e o deixou para morrer após um assalto a banco em Liberty City. Claude não tem uma personalidade bem definida, mas ainda assim é amado pelos fãs mais nostálgicos da saga.

2. Tommy Vercetti (GTA: Vice City)

Tommy Vercetti foi protagonista de GTA: Vice City, jogo de 2002 aclamado pelo seu mundo aberto e ótima trilha sonora. Ele pode pode ser considerado uma versão melhorada daquilo que conhecíamos de Claude Speed, já que, dessa vez, ele tinha voz. Tommy chegou a Vice City após uma sentença de 15 anos de prisão e sempre foi tido como um personagem que faria de tudo para ter sucesso na vida.

A trama do jogo começa após o protagonista sofrer uma emboscada durante uma negociação envolvendo compra de drogas. Tommy foge com vida, mas fica endividado com Sonny Forelli, seu chefe e líder da família mafiosa Forelli. Sua jornada principal envolve encontrar o responsável pela armadilha que ele sofreu. Durante suas missões, ele se mostra um personagem de muita inteligência, sendo capaz de colocar seus inimigos uns contra os outros para concluir seu objetivo final: iniciar sua própria família do crime.

3. Carl “CJ” Johnson (GTA: San Andreas)

Carl Johnson, o CJ, é o personagem principal em GTA: San Andreas, lançado em 2004. Para muitos, ele é o protagonista mais popular de toda a franquia. O jogo foi um grande sucesso graças à inclusão de muitos elementos novos, como características utilizadas em jogos de RPG e um enredo inspirado em fatos reais dos Estados Unidos. Por sinal, a história do jogo rendeu momentos espetaculares, com muitas reviravoltas surpreendentes e cenas emocionantes.

CJ chamou a atenção, em especial, por não parecer um personagem de muitos talentos à primeira vista, iniciando como um membro da classe baixa de uma gangue. Porém, sua evolução é nítida a cada minuto de gameplay, até ele deixar de ser um homem ingênuo e mostrar cada vez mais sua capacidade de adquirir respeito. Seus diálogos também são um grande ponto positivo, que fazem o jogador torcer ainda mais para CJ em sua missão de derrotar aqueles que traíram ele e sua família.

4. Toni Cipriani (GTA: Liberty City Stories)

Toni Cipriani apareceu primeiro em GTA III, mas só passou a ser jogável em Liberty City Stories, lançado em outubro de 2005 para PlayStation Portable (PSP). A trama do jogo acontece três anos antes dos eventos de GTA III e mostra o mafioso lutando para crescer na Família Leone. Toni faz de tudo para ser leal ao seu chefe, Don Salvatore Leone, mostrando ser um criminoso impiedoso e sangue-frio.

Porém, ele sofre por ser muito ingênuo e, enganado por diversas pessoas, acaba se vingando em outro momento. De uma forma geral, Toni não é um protagonista tão memorável, mas ajudou a tornar GTA: Liberty City Stories mais um sucesso da franquia.

5. Victor Vance (GTA: Vice City Stories)

Victor Vance protagonizou GTA: Vice City Stories, também para PSP. Ele também apareceu em GTA: Vice City, mas não era jogável durante a história de Tommy. Diferentemente de outros personagens principais, ele não almeja se envolver na vida do crime, mas se viu obrigado a isso. Em resumo, ele entrou para o exército com o objetivo de obter dinheiro para pagar um tratamento médico para seu irmão, Lance Vance.

Infelizmente, um sargento o ordenou a cometer determinados crimes. Porém, quando ficou farto de tudo aquilo, Victor ficou contra seu superior e, como consequência, foi demitido do exército. Sem ter como pagar o tratamento de seu irmão, a única solução foi entrar para a vida do crime, onde sua coragem e inteligência o fizeram ter um império de tráfico de drogas.

6. Niko Bellic (GTA 4)

Niko Bellic é tão memorável que geralmente disputa com CJ e Tommy Vercetti o posto de melhor protagonista de toda a franquia GTA. Ele apareceu em GTA 4, game lançado em abril de 2008 para PlayStation 3 (PS3) e Xbox 360. O jogo foi muito elogiado pela crítica e jogadores na época, muito por conta de sua excelente trama e espetacular protagonista. Niko Bellic é um homem sérvio que chegou à cidade de Liberty City, onde ele poderia supostamente viver o "Sonho Americano" e esquecer os traumas causados pela guerra na Iugoslávia.

A ida de Niko se deu muito pela influência de seu primo, Roman Bellic, que mentiu estar vivendo um paraíso nos Estados Unidos. Para piorar, o protagonista acaba se envolvendo no submundo do crime, mas para se vingar de traidores que quase acabaram com sua vida durante a guerra. Niko não almeja ganhos pessoais nesse mundo, apenas alcançar seu objetivo e encontrar a paz que tanto deseja. Isso faz com que os jogadores simpatizem bastante com ele, colocando-o entre os melhores protagonistas de GTA.

7. Johnny Klebitz (GTA 4: The Lost and Dammed)

Johnny Klebitz é o protagonista na DLC The Lost and Dammed de GTA 4. Essa expansão chegou ao mercado em 2009, com uma nova história para os jogadores. Johnny é apresentado como líder da gangue The Lost Motorcycle Club, mas, na verdade, ele tinha oficialmente o posto de vice-líder. Ele assumiu a liderança após Billy Grey ficar em reabilitação por conta de sua dependência química, mas se mostrou um chefe bem superior na gangue de motoqueiros.

Os problemas se iniciam quando Billy retorna e inicia uma série de decisões controversas dentro da gangue. Cobiça e traições envolvem toda a jornada de Johnny, que faz o possível para manter a The Lost Motorcycle Club de pé. É uma história trágica e que apresenta um Johnny como um personagem bastante rico, apesar de seu estranho desfecho, anos depois, em GTA 5.

8. Luis Fernandez Lopez (GTA 4: The Ballad of Gay Tony)

Luis Fernandez Lopez protagonizou a segunda expansão de GTA 4, The Ballad of Gay Tony, e é considerado um dos personagens principais mais engraçados de toda a franquia. Ele é recheado de diálogos cômicos, principalmente quando faz relatos a respeito das confusões que se envolveu. Na trama, ele é um ex-gangster que atua como guarda-costas de Tony Prince, um dono de boate que se envolveu em uma péssima negociação e precisa da proteção de Luis para lidar com os mafiosos.

Além de garantir muita comédia na história, o protagonista também se destaca por ser muito habilidoso, principalmente se falarmos a respeito de combate, condução de veículos e até pilotagem de helicópteros. A lealdade de Luis com Tony também é um detalhe a se destacar, e que faz dele um ótimo protagonista da franquia.

9. Franklin Clinton (GTA 5)

Franklin Clinton foi um dos três protagonistas de GTA 5, lançado em 2013. Ele é começou sua jornada no criminosa com pequenos delitos, mas encontrou seu potencial máximo ao conhecer Michael de Santa e Trevor Philips, momento em que ele passa a cometer crimes muito mais ambiciosos. No trio, Franklin se destaca por sua paciência e inteligência, qualidade que o leva a ser a voz da razão na maior parte do tempo.

Há muita discussão sobre qual é o personagem mais amado entre os três de GTA 5, mas Franklin fica atrás nessa disputa. Por ser um personagem mais centrado do que os outros do trio, sua personalidade não chama tanta atenção. Ainda assim, ele é querido e tem grande destaque pela sua habilidade no volante, fruto de sua paixão antiga por carros.

10. Michael De Santa (GTA 5)

Michael De Santa aparece em GTA 5 como um verdadeiro mestre do crime. De uma forma geral, ele não se mostra tão inteligente quanto os outros dois protagonistas, mas, quando o assunto é executar um assalto, ninguém o supera. Sua relação com Trevor Philips, o terceiro dos portagonistas, também é um ponto a se destacar na trama. Michael o traiu após deixá-lo para trás durante um assalto a banco, e ainda conseguiu uma forma de viver tranquilamente com sua família em Los Santos.

Eventualmente, Michael e Trevor se reencontram e voltam a formar uma excelente dupla, um com toda a lábia para lidar com inimigos e possíveis aliados, e o outro com sua inteligência para elaborar os mais variados planos. É interessante ver que eles não são necessariamente bons amigos, mas se importam um pouco com o outro. Michael ainda conquista um "final feliz", até mesmo com uma oportunidade de trabalhar em um filme.

11. Trevor Philips (GTA 5)

Trevor Phillips é o personagem mais caótico de GTA 5 (e talvez até de toda a franquia). Seu instinto violento e sua lealdade fazem dele um protagonista muito memorável. Junto a isso, estão sua instabilidade mental, dificuldade em se adaptar à sociedade e falta de limites, que garantem momentos ainda mais engraçados e épicos na história.

Além de toda a sua personalidade problemática, Trevor possui suas qualidades, como a capacidade de executar os planos. Ele ainda sabe bem como pilotar veículos aéreos, já que teve passagem por uma escola de aviação, onde foi considerado incapaz para a função. Entretanto, o ponto alto de Trevor é realmente sua personalidade, que o faz ser citado muitas vezes como o melhor do trio de GTA 5, embora ainda haja muitos fãs de Michael De Santa.

