É perigoso usar celular no posto de gasolina? 4 coisas que você deve saber

Usar o celular em postos de gasolina pode trazer diversos riscos e, inclusive, é proibido por lei em alguns lugares. No município de São Paulo, por exemplo, o uso do dispositivo é proibido em áreas destinadas ao abastecimento de combustíveis desde 2002. Ao contrário do que muitos pensam, o maior motivo para a proibição não é o risco de explosões, mas sim o fato de os celulares aumentarem a distração dos condutores, o que pode causar diversos acidentes, tanto no trânsito quanto em locais mais tranquilos como postos de gasolinas.

O uso excessivo do celular pode trazer inúmeras consequências ruins para a saúde e a vida social, mas, quando este uso está relacionado à condução de veículos motorizados, os riscos podem se expandir para outras pessoas além do usuário. Confira, a seguir, quatro coisas que você precisa saber sobre os perigos de usar o celular em postos de gasolina.

Confira riscos de usar celular no posto de gasolina — Foto: Pexels

1. Pagamento de multas e outras sanções administrativas

Em alguns lugares, o uso de celulares em postos de gasolina é proibido por lei. No município de São Paulo, a Lei municipal 13.440, promulgada em 14 de outubro de 2002, fixa multa no valor de R$ 400 tanto para o condutor quanto para o estabelecimento que descumprir a medida. Em outros locais, dependendo da lei que rege a proibição, as sanções administrativas podem incluir multas, pontos na carteira ou até mesmo a suspensão dela em casos mais graves. O objetivo das implicações legais é desencorajar o uso do celular em postos de gasolina devido aos riscos de segurança envolvidos.

Manusear substâncias inflamáveis, como gasolina, exige muita atenção, por isso, o uso do celular é desaconselhável — Foto: Unsplash/Erik Mclean

2. Risco de acidentes por distração

Caso a pessoa responsável pelo abastecimento faça uso do celular durante o manuseio de combustíveis, isto pode desviar sua atenção do que está ao redor. Ao lidar com líquidos extremamente inflamáveis, qualquer momento de distração pode levar a erros críticos, como derramamentos de combustível. Os riscos envolvem a possibilidade de incêndios, contaminação ambiental e até mesmo colocar a vida dos presentes em perigo.

3. Aumento do risco de acidentes de trânsito nas áreas de abastecimento

Se o condutor estiver mexendo no celular enquanto abastece o carro, pode, por distração, causar um acidente de trânsito — Foto: Unsplash/Michael Jin

Quando as pessoas usam o celular enquanto estão dirigindo e manobrando seus veículos nas áreas de abastecimento, sua atenção é desviada da tarefa principal, que é a condução segura do veículo. A distração causada pelo uso do celular pode resultar em uma diminuição significativa da capacidade do motorista de monitorar e controlar as situações de trânsito, como a presença de pedestres, de outros veículos, as sinalizações ou mudanças repentinas no ambiente.

4. Há risco de combustão?

Ao contrário do que muitos pensam, o risco de combustão em postos de gasolina por causa de celulares é baixo — Foto: Reprodução/Unsplash

Ao contrário do que algumas pessoas pensam, os celulares não apresentam risco real de combustão em postos de gasolina. Atualmente, os aparelhos emitem uma carga energética muito baixa, de menos de 1 W/cm². Por isso, a chance de que os smartphones produzam faíscas suficientes para gerar uma explosão são remotas.

De acordo com os especialistas, o único cenário em que esse risco pode ser considerado é no caso de baterias defeituosas, em caso de curto-circuito do componente. Mesmo assim, o uso de celulares em postos é altamente desaconselhado, e até mesmo proibido, por causa do alto risco de acidentes que podem ocorrer devido à distração causada pelos aparelhos.

Com informações de Think Big e The Sun

