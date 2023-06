Em que ano Mulheres de Areia estreou? Veja onde foi gravada e curiosidades

Mulheres de Areia retornou às grades da TV Globo na última segunda-feira (26), depois de 30 anos de sua primeira exibição. A novela, que ficou marcada pelas irmãs gêmeas Ruth e Raquel, interpretadas por Glória Pires ( Terra e Paixão ), é exibida de segunda a sexta-feira, na Edição Especial, às 14h45 (horário de Brasília). Os capítulos também podem ser assistidos, ao vivo e gratuitamente, pelo streaming do Globoplay . Criada por Ivani Ribeiro, a novela teve a direção de Wolf Maya, conhecido por trabalhos como Fina Estampa (2011) e Senhora do Destino (2004).

Mulheres de Areia marcou a teledramaturgia brasileira, reunindo alguns dos grandes nomes da TV nacional, incluindo Laura Cardoso e Guilherme Fontes. Até hoje surgem dúvidas em relação aos bastidores da produção, seja sobre a locação das gravações ou o período em que a história foi exibida. O TechTudo separou seis curiosidades sobre Mulheres de Areia, além de relembrar o enredo e o elenco da novela. Confira!

Enredo e elenco de Mulheres de Areia

Ruth e Raquel são gêmeas idênticas na aparência, mas com personalidades opostas. Enquanto Ruth é calma, doce e dedicou parte de sua vida para dar aulas em uma fazenda, Raquel é gananciosa e egoísta. Após passar um tempo longe de sua família, Ruth retorna à Pontal D’Areia, onde conhece Marcos e se apaixona. Os dois começam a namorar, mas rapidamente a inveja de Raquel fala mais alto.

Interessada no que Marcos pode oferecer, Raquel seduz o namorado da irmã, casando-se com ele. Porém, ela mantém um caso com Wanderlei, homem com caráter igualmente duvidoso. O romance extraconjugal da gêmea má é descoberto por Tonho da Lua, um rapaz que faz esculturas de areia e logo começa a ser perseguido por Raquel. Para completar a trama principal, Virgílio Assunção, pai de Marcos, é contra o casamento do filho com Raquel e se coloca entre o casal.

Além de Glória Pires e Guilherme Fontes (A Viagem), que assumem os protagonistas Ruth, Raquel e Marcos, o elenco de Mulheres de Areia é composto por Raul Cortez (Terra Nostra) como Virgílio, Marcos Frota (Chocolate com Pimenta) como Tonho da Lua e Paulo Betti (Amor Perfeito) como Wanderlei. Laura Cardoso (Caminho das Índias) e Sebastião Vasconcelos (Sétimo Sentido) também compõem a equipe como Isaura e Floriano, os pais das gêmeas.

Em que ano foi exibida Mulheres de Areia?

O primeiro capítulo de Mulheres de Areia foi exibido na TV Globo em 1º de fevereiro de 1993. Ao todo, foram 203 episódios, que foram ao ar até 25 de setembro, do mesmo ano. A história foi sucesso no país por conta das personagens Ruth e Raquel, duas irmãs gêmeas de personalidades opostas interpretadas por Glória Pires. A trama já foi reexibida no canal em 1996 e 2011, e também no Viva em 2015.

Onde a novela foi gravada?

As gravações de Mulheres de Areia, que se passa na cidade fictícia de Pontal D’Areia, aconteceram em três locais diferentes: na cidade cenográfica da Globo em Jacarepaguá, em Costa Verde, em Angra dos Reis, e em Tarituba, em Paraty, no litoral fluminense. Na época, os fãs da novela se reuniram nas locações externas para assistir ao trabalho dos atores e da equipe.

É um remake de novelas de Ivani Ribeiro

Mulheres de Areia, de Ivani Ribeiro é, na verdade, um remake de duas obras antigas da mesma autora. A trama é baseada na primeira versão de Mulheres de Areia, transmitida originalmente na Rede Tupi em 1973, e em O Espantalho, que fazia parte da grade da Record, em 1977. A outra história fala sobre uma cidade litorânea que lida com a poluição após o avanço do turismo no local, narrativa que também é mencionada no remake de Mulheres de Areia.

Estreia da novela foi adiada por gravidez

Mulheres de Areia estreou em fevereiro de 1993, mas a novela estava prevista para começar a ser exibida em junho de 1992. Acontece que a protagonista Glória Pires descobriu que estava grávida de sua filha, Antônia Morais, adiando os planos da produção. Em seu lugar, foi transmitida a novela Despedida de Solteiro. Segundo o Gshow, a atriz decidiu continuar com o papel, pelo amor ao enredo, e chegou a amamentar a bebê nos intervalos das gravações.

Atletas do nado sincronizado fizeram versões mais novas das gêmeas

Enquanto Glória Pires fazia Ruth e Raquel, as irmãs que marcaram a TV brasileira também foram interpretadas por rostos conhecidos nas versões mais novas. As gêmeas do nado sincronizado Bia e Branca Feres fizeram a personagem quando tinham apenas oito anos. Décadas depois, as duas ganhariam notoriedade ao participar de competições mundiais, como os Jogos Pan-Americanos e as Olimpíadas de 2016.

Mulheres de Areia teve sucesso internacional

A novela da Globo não fez sucesso só no Brasil. De acordo com o Gshow, a trama de Raquel e Ruth foi exibida em mais de 25 países, incluindo Grécia, Coreia, Estados Unidos, Polônia, Portugal e Israel. A influência da produção era tanta que existiram relatos de que o governo da Rússia optou por exibir o último capítulo no mesmo dia da eleição, para evitar viagens e, consequentemente, evasão nas urnas.

