Em que ano passou Mulheres Apaixonadas? Veja curiosidades e elenco

Mulheres Apaixonadas continua relevante entre os fãs de novela mesmo após 20 anos de seu lançamento. Foi em fevereiro de 2003 que a obra do autor Manoel Carlos (também conhecido como Maneco) chegou ao horário das 20h da TV Globo. Hoje, a trama pode ser vista no Vale a Pena Ver de Novo, transmitido de segunda à sexta às 17h05. O folhetim completo está disponível também no Globoplay .

Estrelada por Christiane Torloni (Velho Chico), Tony Ramos (Terra e Paixão), Bruna Marquezine (Besouro Azul) e Rodrigo Santoro (Wolf Pack), Mulheres Apaixonadas é considerado um marco na teledramaturgia não só pela audiência, como também pelos temas sociais importantes retratados na trama. A seguir, você confere o enredo e elenco da novela, além de curiosidades e seu impacto no país.

Cristiane Torloni, José Mayer e Camila Pitanga integram o elenco de Mulheres Apaixonadas — Foto: Divulgação/gshow

Relembre o enredo

Assim como em outras obras de Manoel Carlos, a novela é protagonizada por uma "Helena". Na trama, Christiane Torloni é Helena Moraes, uma professora de História que vive um casamento morno com o músico de jazz Téo (Ramos). Os dois dirigem juntos a Escola Ribeiro Alves (ERA) e tem apenas um filho adotivo pequeno, de nome Lucas (Victor Cugula).

Helena não sabe, mas Téo esconde que o garoto é na verdade fruto de seu relacionamento com a ex-garota de programa Fernanda (Vanessa Gerbelli). A moça também é mãe de Salete (Marquezine), uma menina de idade próxima a de Lucas. Porém, algo que Helena oculta de Téo é sua crescente paixão por César (José Mayer), um neurocirurgião renomado que foi seu ex-namorado na juventude.

Rodrigo Santoro ao lado de Camila Pitanga, seu par romântico na novela — Foto: Divulgação/gshow

Outros núcleos integram a trama de Mulheres Apaixonadas. No hospital onde Cesar (Mayer) trabalha, conhecemos Luciana (Camila Pitanga). A médica é filha de Téo com a cantora Pérola (Elisa Lucinda), sua primeira esposa e integrante de sua banda. Apesar de ter um caso com o médico, Luciana tem um interesse amoroso em Diogo (Santoro), seu primo. O rapaz é um tremendo mulherengo, mas está prestes a se casar com Marina (Paloma Duarte).

Além de Helena, a novela foca em suas irmãs Hilda (Maria Padilha), a maior conselheira entre as três, e Helô (Giulia Gam), uma mulher ciumenta e abusiva casada com Sérgio (Marcelo Antony). No núcleo vilanesco, dois personagens fizeram o público se morder de ódio: Doris (Regiane Alves), uma adolescente mimada que maltratava os avós Leopoldo (Oswaldo Louzada) e Flora (Carmem Silva); e Marcos (Dan Stulbach), um tenista violento que persegue a ex-mulher Raquel (Helena Ranaldi).

Na novela, Dan Stulbach é Marcos, um homem violento que persegue a ex-mulher Raquel — Foto: Divulgação/gshow

Elenco e equipe técnica

Além dos nomes já citados, outros nomes participam da novela, como Susana Vieira (Senhora do Destino), Vera Holtz (Avenida Brasil), Carolina Dieckmann (Vai na Fé), Erik Marmo (Malhação), Lavínia Vlasak (Se Eu Fosse Você), Nicolas Siri (Belíssima), Marcos Caruso (Travessia), Eduardo Lago (Páginas da Vida), Carolina Kasting (Salve-se Quem Puder) e Natália do Vale (A Dona do Pedaço).

Ainda participam da trama de forma recorrente Cláudio Marzo (Pantanal), Leonardo Miggiorin (Presença de Anita), Carol Castro (Maldivas), Alinne Moraes (O Homem do Futuro), Xuxa Lopes (Casos e Acasos), Guilhermina Guinle (Verdades Secretas), entre outros. A novela teve como diretores Rogério Gomes, José Luiz Villamarim, Ricardo Waddington, Ary Coslov e Marcelo Travesso.

O trio de irmãs Hilda, Helena e Heloísa "Helô" — Foto: Divulgação/gshow

Veja curiosidades do clássico da TV Globo

Em que ano Mulheres Apaixonadas foi exibida pela primeira vez?

A novela teve o primeiro episódio exibido em 17 de fevereiro de 2003. Na época, a obra substituiu Esperança, de autoria de Benedito Ruy Barbosa e Walcyr Carrasco. Mulheres Apaixonadas teve 203 capítulos, sendo o último episódio exibido no dia 11 de outubro de 2003. O folhetim seguinte foi Celebridade, de Dennis Carvalho.

Salete, interpretada por Bruna Marquezine, era filha de Fernanda — Foto: Reprodução/Globo

Bastidores das gravações

Para manter o ritmo da novela, Mulheres Apaixonadas teve cenas gravadas no mesmo dia em que iriam ser exibidas à noite. A tática permaneceu até o último episódio, gravado e editado horas antes de ir ao ar. No entanto, a cena de maior impacto nas gravações foi o acidente sofrido pela personagem Fernanda.

(Alerta de spoilers!) No capítulo, a personagem e Téo estão em um engarrafamento de trânsito quando ocorre um assalto. Durante o tiroteio, Fernanda é atingida no peito por uma bala perdida e vai parar no hospital. Mesmo distante do local, Salete pressente o tiro e grita pela mãe. Após ser internada em estado grave, Fernanda não resiste aos ferimentos e morre no hospital.

Os personagens Téo e Fernanda protagonizaram uma das cenas mais difíceis de gravar em Mulheres Apaixonadas — Foto: Divulgação/Memória Globo

Só para a gravação desta cena, foram necessários 400 profissionais, mais de 120 carros e cinco câmeras (uma delas panorâmica), além de mais de 500 tiros de festim produzidos pela equipe de efeitos especiais. Em entrevista ao site Memória Globo, o ator Tony Ramos comparou o momento com um "teatro romano", pois a cena foi gravada na rua, às 7h da manhã, o que captou a curiosidade dos moradores.

Abertura da novela teve participação dos espectadores

O tema da novela é a música "Pela luz dos olhos teus", de Tom Jobim e Miúcha. Na época, espectadores participaram de um concurso onde mandavam fotos de família para compor o vídeo de abertura, criada pelo editor teuto-brasileiro Hans Donner. Com mais de 100 mil fotos enviadas pelo público, a vinheta passou a ser atualizada a cada 15 dias.

Com o retorno da novela no Vale a Pena Ver de Novo, a Rede Globo abriu uma nova campanha para que os espectadores enviem suas fotos favoritas. As melhores fotos serão escolhidas para a abertura da novela no horário da tarde. Para participar, basta acessar o formulário oficial da campanha (https://colabore.apps.globo.com/campanha/2412), preencher os dados exigidos e concordar com os termos.

Vinheta da novela contou com fotos enviadas por espectadores — Foto: Reprodução/TV Globo

Foi a primeira novela de destaque para Bruna Marquezine

A hoje internacional Bruna Marquezine tinha apenas oito anos quando entrou no elenco de Mulheres Apaixonadas. Antes disso, a então atriz mirim era uma das crianças que integravam o programa dominical Gente Inocente. Exibido entre 2000 e 2002, o show de auditório consistia em entrevistas e quadros protagonizados por meninos e meninas. Bruna foi uma das entrevistadoras do programa.

A partir de então, a atriz ganhou mais presença em novelas e séries da Rede Globo. No currículo da estrela há novelas como América (2005), Cobras & Lagartos (2006), Salve Jorge (2012) e I Love Paraisópolis (2015); e séries como Carga Pesada (2003 -2007), A Diarista (2004 -2007) e Maldivas (2022). Atualmente, Bruna está no elenco do filme Besouro Azul, produção da DC Studios com estreia marcada para 18 de agosto nos cinemas.

Bruna Marquezine, com apenas 8 anos, ao lado da atriz Vanessa Gerbelli — Foto: Divulgação/Memória Globo

Foi a última novela de destaque para Rodrigo Santoro

Quando interpretou o mulherengo Diogo em Mulheres Apaixonadas, Rodrigo Santoro já era uma estrela no audiovisual brasileiro. Mas, em 2003, o astro já dava seus primeiros passos rumo à carreira internacional, o que lhe deu uma pausa nas telenovelas. No mesmo ano, Santoro fez uma ponta no filme As Panteras Detonando e esteve no elenco secundário da comédia romântica Simplesmente Amor.

Três anos depois, em dezembro de 2006, Rodrigo esteve no elenco de 300. Obra de maior destaque em sua carreira, o ator brasileiro interpretou o vilão Rei Xerxes. Daí em diante a carreira de Santoro se estabeleceu em Hollywood, com papéis de destaque em O Golpista do Ano (2009), O Último Desafio (2013), a série Westworld (2019 - 2023) e, mais recentemente, como um dos protagonistas do seriado Wolf Pack (2023 - presente).

Diogo foi o último personagem de destaque para Rodrigo Santoro em uma telenovela — Foto: Divulgação/gshow

No Brasil, Santoro ainda continuou participando de produções nacionais, como as séries Hoje É Dia de Maria (2005) e As Brasileiras (2012), além dos filmes Os Desafinados (2008), Turma da Mônica: Laços (2019) e 7 Prisioneiros (2021). Sua última aparição em uma novela após Mulheres Apaixonadas foi Velho Chico (2016). Na participação especial, Santoro interpretou a versão mais jovem do fazendeiro Afrânio de Sá Ribeiro, personagem de Antônio Fagundes.

O impacto social de Mulheres Apaixonadas

Não foram somente os romances que atraíram os espectadores em Mulheres Apaixonadas. Os dramas da novela foram amadurecidos com problemas sociais pertinentes até hoje. Alcoolismo, misoginia, relações abusivas, homofobia, violência urbana, violência contra idosos e prevenção ao câncer foram alguns dos temas abordados nos capítulos e que repercutiram entre o público.

Conhecemos o drama da professora Raquel, que entra para a ERA como professora de Educação Física. A personagem se apaixona por Fred (Pedro Furtado), seu aluno. Porém, os dois sofrem nas mãos de Marcos. O ex-companheiro de Raquel é um homem violento e possessivo que agredia a professora com uma raquete de tênis. A subtrama chocou o público numa época em que a Lei Maria da Penha ainda não havia sido sancionada - o que ocorreu somente três anos depois, em 22 de setembro de 2006.

Marcos, o personagem de Dan Stulbach, costumava perseguir a ex-mulher Raquel com uma raquete — Foto: Divulgação/gshow

Outro núcleo que trouxe debates entre a sociedade foi da família da personagem Doris, interpretada por Regiane Alves. A moça era uma adolescente mimada que odiava morar junto com os avós, os artistas de teatro aposentados Leopoldo (Oswaldo Louzada) e Flora (Carmem Silva). As cenas de maus-tratos praticados por Doris contra os próprios parentes sensibilizaram o público sobre a violência contra pessoas idosas.

Em setembro de 2003, os atores Regiane Alves e Daniel Zettel (que interpretava Carlinhos, irmão de Doris), estiveram em uma reunião da Subcomissão do Idoso, organizada pelo Senado Federal pelo então presidente do Senado, José Sarney, e o ex-senador e governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho. A repercussão da novela favoreceu a aprovação do Estatuto da Pessoa Idosa.

A atriz Regiane Alves ao lado do ator Oswaldo Louzada, seu avô na novela — Foto: Reprodução/Globo

Em outra parte do enredo, a atriz Vera Holtz interpretava a professora Santana. Ainda que competente e admirada pelos alunos, a profissional era alcóolatra e sofria com as recaídas que lhe deixavam em situações constrangedoras. Dentro do ERA, o público simpatizava com o romance das alunas Clara (Alinne Moraes) e Rafaela (Paula Picarelli), duas adolescentes lésbicas que eram alvo da homofobia da estudante rancorosa Paulinha (Roberta Gualda).

Helô, irmã de Helena, mantinha um ciúme obsessivo com o marido Sérgio. O arquiteto chegou a ser agredido pela esposa que não tolerava a vida social do marido. Para compor a personagem, Manoel Carlos se inspirou no livro Mulheres que Amam Demais, publicado em 1985 pela terapeuta americana Robin Norwood. Para aprofundar a personagem, a atriz Giulia Gam chegou a ler o livro e a frequentar reuniões do grupo Mulheres que Amam Demais Anônimas (MADA).

Giulia Gam era intérprete de Helô, uma mulher que nutria um ciúme obsessivo pelo marido Sérgio (Marcello Antony) — Foto: Divulgação/Memória Globo