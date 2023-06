Fone de ouvido Apple: 6 modelos sem ou com fio para comprar

A Apple oferece uma linha de fones de ouvido para aproveitar músicas, filmes, séries e jogos com a máxima qualidade possível em diversos produtos oferecidos pela marca como iPhone , iPad , Mac e Apple TV . O EarPods é uma opção para quem busca um fone com preço acessível. Disponível por R$ 219 no site da Amazon, o modelo possui um controle remoto integrado que permite o ajuste de volume, controle de reprodução de músicas e vídeos, além de chamadas. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de junho de 2023.

Já o AirPods de 3ª geração se destaca pelo seu recurso de áudio espacial tridimensional, no qual o som se move junto com o usuário e até 30 horas de autonomia para músicas por valores a partir de R$ 1.549. Outra opção é o AirPods Max, um headphone premium que promete máxima qualidade por cerca de R$ 6.899. Veja a seguir seis fones de ouvido da Apple para comprar no Brasil.

O Earpods com conector Lightning é um fone de ouvido intra-auricular com fio que conta com um design voltado para proporcionar um encaixe mais confortável do que outros fones do mesmo tipo. O projeto do fone também visa proporcionar áudio de qualidade por maximizar a saída de som e minimizar a perda. Este modelo também possui um controle remoto integrado que permite o ajuste de volume, controle de reprodução de músicas e vídeos, além de chamadas. O modelo aparece por cerca de R$ 219.

O EarPods, da Apple, conta com mais de 2,4 mil avaliações no site da Amazon e classificação de 4,8 estrelas. Os principais pontos citados nos comentários dos compradores são a qualidade do som e o conforto oferecido pelo fone. Já a fragilidade do material, especialmente o fio, foi um ponto que deixou a desejar, de acordo com alguns compradores.

O AirPods de 2ª geração é uma boa opção para quem busca por um fone Apple sem fio. Eles oferecem cinco horas de autonomia com uma única carga e podem ser utilizados por até 24 horas por meio do estojo. O AirPods (2ª geração) oferece a praticidade de ser configurado com apenas um toque e de seus sensores que começam a tocar a música quando os fones estão nos ouvidos e pausam quando eles são retirados. Outros recursos apresentados são: acesso à Siri por comando de voz, detecção da voz do usuário para chamadas, estojo com recarga sem fio, compartilhamento de som com outros AirPods e compatibilidade com diferentes aparelhos da Apple.

O Airpods de 2ª geração já foram avaliados por 13.841 compradores no site da Amazon e possuem classificação de 4,8 estrelas. Os usuários destacam o modelo pela qualidade do som, conforto e autonomia da bateria. No entanto, o microfone do produto deixa a desejar por não filtrar alguns ruídos durante as gravações. Ele é vendido por valores a partir de R$ 949.

O Airpods de 3ª geração é um fone intra-auricular sem fio com autonomia de até seis horas com uma única carga e que pode ser estendida para até 30 horas com o uso do estojo. Quando utilizado para chamadas, o fone tem autonomia contínua de quatro horas com uma única carga e 20 horas com estojo. O modelo conta com áudio espacial que gera som tridimensional que coloca o usuário no centro da imersão sonora e equalização adaptativa que modifica as frequências para proporcionar o máximo de detalhes em cada tipo de áudio reproduzido nos AirPods. Ele também conta com isolamento ativo de ruído, acesso à Siri por comando de voz, detecção da voz do usuário para chamadas, estojo com recarga sem fio, compartilhamento de som com outros AirPods e compatibilidade com diferentes aparelhos da Apple. O modelo aparece por valores que partem de R$ 1.549.

Com 865 avaliações no site da Amazon, o AirPods de 3ª geração possui classificação de 4,8 estrelas. De acordo com os compradores, o fone se destaca por seu recurso de áudio espacial que torna a experiência sonora imersiva, sua duração da bateria e o conforto. Os comentários citaram seu valor elevado como seu principal ponto negativo, já que diminui o seu custo-benefício.

O AirPods Pro (2ª geração) se destaca do modelo convencional por conta do seu cancelamento de ruído que promete ser duas vezes mais eficaz por conta do seu design que foi redesenhado. Os fones também contam com modo ambiente que permite que o usuário escute a música sem deixar de ouvir o que acontece ao seu redor. O estojo de recarga também foi redesenhado e ajuda a identificar a localizar o fone com seu alto-falante integrado. Outra vantagem são os comandos touch que, segundo a Apple, são mais simples do que na versão convencional. O produto aparece por valores que partem de R$ 1.899.

Outro diferencial da versão Pro são seus quatro tamanhos de silicone (PP, P, M e G) para proporcionar o encaixe mais confortável para cada ouvido. A versão Pro dos AirPods de 2ª geração possui 336 avaliações de compradores no site da Amazon, onde é classificada com 4,8 estrelas. O modelo se destaca pelo seu cancelamento de ruído, qualidade do som e acabamento. Assim como na versão convencional, o baixo custo-benefício é o ponto fraco dos AirPods Pro de 2ª geração.

5. AirPods Pro (1ª geração) - a partir de 2.499

A versão Pro do AirPods de 1ª geração também é do tipo intra-auricular e conta com três silicones de tamanhos diferentes para oferecer o melhor encaixe em cada ouvido. O modelo conta com cancelamento de ruído ativo, modo transparência para ouvir o som ambiente, áudio espacial que ajusta o som de acordo com o movimento da cabeça e equalização adaptativa para oferecer uma experiência imersiva e de alta qualidade. Cada carga do fone dura aproximadamente quatro horas e meia e, com o uso do estojo, ele oferece até 24 horas de reprodução. O fone pode ser adquirido por valores que partem de 2.499.

O AirPods Pro da 1ª geração é classificado com 4,8 estrelas no site da Amazon, onde conta com 2.212 avaliações de compradores. Os usuários destacam como seus principais atrativos o seu som de qualidade, isolamento de ruído eficiente e conforto que permite a utilização até em atividades físicas. O valor elevado, no entanto, é um ponto negativo contra o modelo.

O AirPods Max é uma opção para quem pode investir em um headphone de alta qualidade. Seus drivers possuem inspiração nas caixas de som verticais e prometem oferecer um som cristalino e cheio de textura mesmo no volume máximo. Para oferecer essa experiência única, o AirPods Max conta com o chip H1 da Apple, que utiliza áudio computacional para bloquear ruídos externos, adaptar o som ao ajuste e à vedação das almofadas e para utilizar o recurso do áudio espacial. O fone conta com um botão para alternar entre o modo isolamento de ruído/ambiente e o Digital Crown, um dial para controlar o volume com precisão, pular de faixa, atender ligações e ativar a Siri. O fone é Bluetooth e oferece autonomia de até 20 horas e seu case conta com o recurso de recarga rápida que oferece 1h30 de som com apenas cinco minutos de recarga.

Com 26 avaliações de compradores, o AirPods Max é classificado com 4,7 estrelas no site da Amazon. Mais de 90% das avaliações deram 5 estrelas para o produto por conta de sua qualidade de som, isolamento de ruído, duração da bateria e qualidade do microfone para fazer as chamadas. Assim como os outros AirPods, o ponto negativo do Max é o seu preço, que o torna uma opção pouco acessível. Os consumidores precisam desembolsar R$ 6.899 para comprar o produto.

