Fone de ouvido Bluetooth Philips: 8 modelos de tamanhos variados

Fones de ouvido com conexão Bluetooth podem trazer mais praticidade pela ausência de fios, mantendo a mesa do escritório organizada e oferecendo maior liberdade de movimentos durante a prática de exercícios físicos, por exemplo. Fabricantes como a Philips oferecem amplo portfólio de modelos sem fio no Brasil, e é possível encontrar desde opções com design intra-auricular até modelos de headphones que cobrem toda a cabeça por preços a partir de R$ 169 , como é o caso do T1207, que pode ser boas opções para quem procura um modelo para usar ao praticar atividades ao ar livre, já que o acessório tem resistência à água IPX4 e pode ser usado em dias de chuva. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de junho de 2023.

Já versões de headphone mais robustos, como o TAPH802BK, trazem tecnologias de cancelamento de ruídos e som de alta definição, mas não saem por menos de R$ 549. Confira na lista a seguir oito modelos de fones de ouvido Bluetooth da Philips para comprar.

1. Philips T1207 - a partir de R$ 169

O modelo T1207 é um fone de ouvido intra-auricular com autonomia de até seis horas nos fones e 18 horas no estojo de carregamento. Ele também traz certificação de resistência à água IPX4, sendo uma boa opção para usar na academia ou ao praticar atividades ao ar livre. Seus drivers de 6 mm prometem reproduzir áudios com boa qualidade, enquanto o seu design leve garante conforto durante o uso.

Ele também acompanha três opções de ponteiras para um encaixe mais agradável nos ouvidos e traz um sistema de carregamento rápido em que 15 minutos de carga podem gerar até uma hora de reprodução nos fones. No site da Amazon, o modelo pode ser visto por cifras a partir de R$ 169. Por lá, ele é avaliado com nota 4,9 de 5, e consumidores elogiam a qualidade de som proporcionada pelos fones e bom custo-benefício do produto.

Prós: boa relação custo-benefício

boa relação custo-benefício Contras: apesar de consumidores elogiarem a qualidade de som do modelo, ele não é equipado com tecnologias de isolamento de ruídos

Outra opção de fone de ouvido intra-auricular com boa autonomia de bateria é o modelo TAT1235BK/97. Ele vem equipado com drivers de 6 mm, tem bateria que pode durar até seis horas ao ouvir músicas e até 18 horas no estojo de carregamento e também possui certificado IPX5 de resistência à água e ao suor. No site da Amazon, é possível encontrá-lo por valores que partem de R$ 169.

O modelo também é compatível com assistentes de voz e pode responder a comando simples de toques nas conchas, sem que seja necessário tirar o celular do bolso para pular uma música, por exemplo. Consumidores que compraram o modelo o classificam com nota geral 4,3 de 5. Eles elogiam a durabilidade da bateria dos fones, mas criticam a equalização de graves do modelo e a qualidade do microfone.

Prós: boa relação custo-benefício

boa relação custo-benefício Contras: consumidores criticam a equalização de graves e o microfone do modelo

O fone de ouvido TAT2206WT/00 é mais uma opção com design intra-auricular, mas que se diferencia dos modelos anteriores por ter uma haste com comprimento pouco maior. O modelo está disponível nas cores branca, preta, rosa e verde, tem certificado IPX4 de resistência à água e autonomia de seis horas de reprodução e 18 horas no estojo de carregamento. Equipado com drivers de 6 mm, o fone promete alta qualidade de som e pode ser visto por preços que partem de R$ 174.

Ele possui pequenos botões laterais para simplificar alguns comandos, como atender chamadas ou pular faixas, por exemplo e vem com três ponteiras de tamanhos diferentes para proporcionar um melhor encaixe nos ouvidos. Consumidores que compraram os fones o classificam com nota 4,3 de 5 no site da Amazon. Eles elogiam a autonomia da bateria, mas criticam o isolamento de ruídos e a equalização dos graves do modelo. Usuários que compraram o fone para praticar esportes também afirmam que ele pode escorregar dos ouvidos durante as atividades que geram suor.

Prós: boa relação custo-benefício e bateria com autonomia razoável

boa relação custo-benefício e bateria com autonomia razoável Contras: alguns consumidores criticam a equalização de graves do fone, e destacam que, por conta do formato, ele pode escorregar dos ouvidos durante a prática de atividades que geram suor

O TAH1205BK/00 é fone de ouvido over-ear com design simples. O modelo é equipado com drivers de 32 mm e promete ter boa reprodução de graves. Ele tem autonomia de bateria até 15 horas e traz um sistema de carregamento rápido capaz de gerar até três horas de reprodução com uma carga de apenas 15 minutos. O fone também possui botões na concha direita para controlar mídia e volume, além de um design dobrável que facilita o transporte.

Vale dizer que o modelo possui haste para a cabeça regulável e earpads acolchoados, garantindo conforto mesmo após longas horas de uso. No site da Amazon, o modelo pode ser visto por valores que partem de R$ 218 e é avaliado com nota geral 4,7 de 5. Consumidores que adquiriram o headphone elogiam o conforto dos fones e a duração da bateria, mas criticam a qualidade dos materiais de construção do modelo.

Prós: sistema de carregamento rápido e bateria com boa autonomia

sistema de carregamento rápido e bateria com boa autonomia Contras: alguns consumidores afirmam que a construção do modelo parece frágil

O modelo TAA4216BK/00 é outra opção over-ear, mas com design robusto e conchas maiores. O headphone é equipado com drivers de 40 mm, tem certificado de resistência à água e poeira IP55, e pode ser uma boa opção para quem procura um modelo para praticar atividade física externamente. Um diferencial da peça é que suas almofadas são laváveis, o que garante maior durabilidade ao produto.

Por conta do design, o modelo também possui isolamento passivo de ruídos, além de ter autonomia de bateria de até 35 horas. Segundo a fabricante, ele leva cerca de 2 horas para completar a carga, mas traz um sistema de carregamento rápido de 15 minutos que pode oferecer até 2 horas de reprodução. No site da Amazon, o modelo é visto por preços a partir de R$ 309 e é avaliado com nota 4,3 de 5. Consumidores que compraram o modelo destacam que o fone tem boa duração de bateria, mas criticam o design pesado e afirmam que ele pode se tornar desconfortável.

Prós: bateria com duração de até 35 horas, almofadas laváveis que garantem maior durabilidade ao produto

bateria com duração de até 35 horas, almofadas laváveis que garantem maior durabilidade ao produto Contras: consumidores afirmam que o modelo pode se tornar desconfortável após algumas horas de uso

O headphone TAH5205BK/00 é equipado com drivers de neodímio de 40 mm, prometendo reproduzir sons nítidos e com graves potentes. O modelo ainda conta com um botão Bass Boost para melhor equalização de graves, garantindo uma qualidade de som superior. Ele tem autonomia de bateria de até 29 horas e ambém traz um sistema de carregamento rápido em que apenas 15 minutos de carga podem gerar até 4 horas de reprodução.

O headphone tem design dobrável para facilitar o transporte, além de botões laterais para simplificar comandos sem precisar pegar no celular. O modelo é avaliado com nota 4,4 de 5 no site da Amazon, onde pode ser encontrado por preços que partem de R$ 424. Consumidores destacam que o modelo é confortável para uso por longas horas e tem boa qualidade de áudio, mas criticam a qualidade de construção dos fones, afirmando que ele é frágil.

Prós: design confortável e botão de extra grave

design confortável e botão de extra grave Contras: alguns consumidores criticam o material dos fones e afirmam que ele é composto por um plástico frágil

O modelo TAUT102BK/00 é um fone intra-auricular com isolamento passivo de ruídos e drivers de 6 mm. Ele possui um design compacto, promete reproduzir sons nítidos com graves potentes e tem autonomia de bateria de até 12 horas, sendo três delas de reprodução nos fones e nove horas no estojo de carregamento. O modelo ainda possui um botão nas laterais para facilitar o controle das mídias, é compatível com assistentes de voz e tem microfone com cancelamento de eco para chamadas sem interferências.

Os fones também acompanham borrachinhas extras para um melhor encaixe dos ouvidos e podem ser vistos por cifras a partir de R$ 433 no site da Amazon. Por lá, ele é avaliado com nota 4,5 de 5. Consumidores que compraram o modelo elogiam a qualidade de som dos fones e afirmam que ele é resistente, mas criticam a duração da bateria.

Prós: fone com isolamento de ruídos e microfone com cancelamento de eco

fone com isolamento de ruídos e microfone com cancelamento de eco Contras: autonomia de bateria de apenas três horas nos fones

O headphone TAPH802BK/00 é equipado com drivers de 40 mm e áudio Hi-Res de alta resolução, garantindo a reprodução de sons com alta qualidade de detalhes. Seu design é dobrável, o que facilita na hora de transportá-lo, e a autonomia de bateria do modelo é de cerca de 30 horas de reprodução. Assim como a maioria das versões da lista, ele também um sistema de carregamento rápido e apenas 5 minutos de carga podem gerar até 2 horas de reprodução nos fones.

O microfone do modelo é equipado com cancelamento de eco para chamadas mais nítidas e ele pode ser encontrado por preços a partir de R$ 549. Por lá, é avaliado por consumidores com nota 4,6 de 5. Eles elogiam a qualidade de áudio dos fones e a autonomia de bateria do modelo, mas criticam a construção do modelo e o peso dos fones, afirmando que ele pode se tornar desconfortável.

Prós: áudio de alta resolução e autonomia de bateria de até 30 horas

áudio de alta resolução e autonomia de bateria de até 30 horas Contras: preço elevado

