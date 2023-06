O fone de ouvido gamer pode aprimorar a experiência de jogo e garantir conforto mesmo durante as partidas mais longas. Os acessórios também prometem maior imersão, trazendo características como os sistemas de áudio que simulam o som direcional e que podem ser um diferencial durante as sessões de jogatina, por exemplo. Fabricantes como Redragon , Corsair , HyperX e Razer oferecem modelos por preços a partir de R$ 78 , como é o caso do Evolut Lesh Eg-306, que traz drivers de 50 mm e iluminação RGB. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de junho de 2023.

Já o Redragon Cadmus apresenta som surround e design robusto por valores que partem de R$ 250. Outra opção é o Razer Thresher Ultimate tem headband duplo para um melhor ajuste na cabeça e earpads acolchoados por cerca de R$ 3.104. Veja a seguir oito fones de ouvido gamer para comprar no Brasil.

1 de 1 Fone de ouvido gamer: 8 modelos para usos básicos ou profissionais — Foto: Diego Borges/TechTudo Fone de ouvido gamer: 8 modelos para usos básicos ou profissionais — Foto: Diego Borges/TechTudo

1. Evolut Lesh Eg-306 - a partir de R$ 78

O modelo Lesh Eg-306, da Evolut, é um headset compatível com PC, notebook e consoles como PS4, PS5 e Xbox One. Ele tem conexão P2, mas vem com adaptador P3 incluso. O acessório é equipado com drivers de 50 mm, possui controle de volume em linha e também conta com detalhes em LED RGB que podem complementar o setup. Ele está disponível no site da Amazon por cifras a partir de R$ 78.

Quanto ao design, o modelo parece ter estrutura robusta, com haste para a cabeça ajustável e earpads revestidas para garantir maior conforto. Vale dizer que o comprimento do fio do periférico é de 2 metros, o que é um diferencial por permitir maior liberdade de movimento ao usuário. Consumidores que compraram o fone o classificam com nota 4,2 de 5. Eles elogiam a qualidade de som do modelo e o conforto proporcionado pela peça, mas criticam o microfone do headset.

Prós: detalhes em LED RGB, cabo de 2 metros e boa relação custo-benefício

detalhes em LED RGB, cabo de 2 metros e boa relação custo-benefício Contras: segundo relatos de consumidores, a qualidade do microfone do headset pode deixar a desejar

2. Mancer Quartz - a partir de R$ 189

O Mancer Quartz é um headset gamer que pode agradar usuários menos exigentes. O modelo é um headset intermediário, com alto falantes de 50 mm e foco principalmente no conforto do usuário. Ele possui haste regulável e acolchoada para a cabeça, além de earpads almofadadas e macias. De acordo com a fabricante, o fone de ouvido foi projetado para ser utilizado por horas a fio.

O microfone da peça é removível, o que pode ser diferencial para quem também busca um fone para outras atividades além de jogos. Ele possui conectividade por fios, com saída USB e P2. No site da Amazon, o modelo pode ser encontrado por valores a partir de R$ 189. Ele é classificado com nota 4,8 de 5, e consumidores elogiam a qualidade de som e áudio do modelo. Como pontos negativos, no entanto, destacam que ele não vem com adaptador P3, que é necessário caso o usuário queria usar o microfone do headset quando estiver jogando no console.

Prós: microfone destacável, construção confortável

microfone destacável, construção confortável Contras: precisa de adaptador para que o microfone funcione no vídeo game

O headset HV-H2002d, da Havit, pode ser encontrado no site da Amazon por valores que partem de R$ 205. O modelo traz um design robusto e ergonômico, com peso moderado para evitar desconfortos durante o uso. Ele também é resistente a arranhões, e é equipado com drivers de 53 mm. O fone de ouvido tem conexão por fios de 1,7 metro com saída P2, sendo compatível com consoles, notebooks e PCs. Ele vem com adaptador P3 incluso, e também conta com controle de mídia em linha.

Além disso, o microfone do modelo é destacável, o que pode trazer mais praticidade. Consumidores que compraram o headset o classificam com nota 4,8 de 5. Eles elogiam o conforto do modelo e destacam que ele parece ter construção durável, além de oferecer boa qualidade de som e isolamento de ruídos. Como pontos negativos, porém, alguns usuários relatam que o modelo apresentou falhas de conexão e mal contato com pouco tempo de uso.

Prós: o modelo possui design ergonômico, acompanha adaptador P3 e tem microfone destacável

o modelo possui design ergonômico, acompanha adaptador P3 e tem microfone destacável Contras: de acordo com alguns consumidores, o headset apresentou falhas de conexão com poucos meses de uso, comprometendo a usabilidade dos fones

4. Redragon Cadmus - a partir de R$ 250

O headset Redragon Cadmus é compatível com som surround, prometendo alta imersão durante as partidas. Ele traz design robusto e tem estrutura confeccionada em plástico ABS, garantindo mais leveza. Além disso, o modelo também promete conforto com suas alças duplas e ajustáveis para a cabeça e almofadas revestidas para as orelhas.

Ele é equipado com drivers de 53 mm e também possui iluminação em LED RGB para complementar o setup. Sua conexão é feita por fios, e o modelo ainda conta com controles de mídia em linha para simplificar alguns comandos. No site da Amazon, é possível encontrar o periférico por preços a partir de R$ 250. Ele é avaliado com nota 5 de 5, e consumidores elogiam a qualidade de som do headset.

Prós: promessa de leveza e conforto e detalhes em LED RBG que podem complementar o setup

promessa de leveza e conforto e detalhes em LED RBG que podem complementar o setup Contras: não há

O Astro A10 é um modelo de headset que tem uma proposta diferente, pensada na sustentabilidade. Ele também tem construção focada na durabilidade, com headband maleável que garante maior resistência. Suas almofadas acolchoadas são substituíveis, o que é capaz de aumentar a vida útil dos fones, e ele também é construído a partir de materiais recicláveis. O modelo é equipado com drivers de 32 mm, tem cabo destacável e microfone com funcionalidade flip-to-mute.

Segundo a fabricante, ele pode ser usado por longas horas sem causar desconforto, o que é um diferencial quando falamos de headsets gamers. O modelo é compatível com PCs, notebooks e consoles, e pode ser encontrado por valores que partem de R$ 449 no site da Amazon. Por lá, o item é avaliado com nota 4,7 de 5, e consumidores elogiam o conforto do modelo, mas criticam que o headset tem volume baixo.

Prós: construção durável e design confortável

construção durável e design confortável Contras: um consumidor relata que o volume dos fones é baixo

O headset Corsair HS80 é um modelo premium equipado com drivers de 50 mm em neodímio. Ele promete alta imersão com seu sistema de som surround 7.1, garantindo a reprodução de sons nítidos e com áudio espacial. O modelo também promete conforto mesmo durante as sessões de jogatina mais longas, já que possui haste dupla para a cabeça e almofadas revestidas em espuma de memória para um encaixe confortável nas orelhas. Ele conta com conexão por fios com saída USB e também é compatível com qualidade de som Dolby Atmos.

O microfone do acessório traz sistema flip to mute, em que é possível mutar o microfone girando-o para cima, e indicador de funcionamento em LED. No site da Amazon, o modelo pode ser encontrado por cifras que partem de R$ 1.819 e é avaliado por consumidores com nota 4,4 de 5. Eles elogiam a qualidade de áudio dos fones, mas criticam o volume do microfone.

Prós: compatibilidade com som surround 7.1 e sistema Dolby Atmos

compatibilidade com som surround 7.1 e sistema Dolby Atmos Contras: consumidores reclamam da qualidade do microfone do modelo, afirmando que o volume é baixo

7. HyperX Cloud Flight S - a partir de R$ 2.299

O HyperX Cloud Flight S é um modelo sem fio que pode agradar gamers que presam pela liberdade de movimentos durante as partidas. O headset tem autonomia de até 30 horas, e é compatível com PCs, notebooks e consoles como PS4 e PS5. Ele também conta com sistema de som surround 7.1, tem drivers de 50 mm e seu design ainda pode proporcionar um encaixe nas orelhas que evita o ruído externo para manter o foco no jogo. Além da conexão bluetooth, o headset também acompanha um fio com saída P2 destacável.

De acordo com a fabricante, o modelo tem construção sólida e robusta, sendo projetado para resistir aos desgastes diários. Além disso, também promete conforto, com earpads revestidos com espuma viscoelástica e headband ajustável. Ele ainda possui controles integrados nas conchas que podem ser personalizados, além de microfone removível e com indicador em LED para maior praticidade. No site da Amazon, é possível encontrá-lo por valores a partir de R$ 2.299. Ele é avaliado com nota geral 4,8 de 5, e consumidores tecem elogios à qualidade de áudio do fone. Eles afirmam que os graves do modelo não tem distorção, e também destacam que o headset é bastante confortável.

Prós: design confortável e compatibilidade com som surround 7.1

design confortável e compatibilidade com som surround 7.1 Contras: preço elevado

8. Razer Thresher Ultimate - a partir de R$ 3.104

O headset Razer Thresher Ultimate é um modelo que pode agradar gamers mais experientes e exigentes. Ele é compatível com som surround 7.1 para promover maior precisão de áudio, é equipado com alto falantes de 50 mm e tem conexão wireless. Sua construção também é pensada no conforto do usuário, e o modelo tem headband duplo para um melhor ajuste na cabeça e earpads acolchoados com espuma viscoelástica que são otimizados para isolar os ruídos externos. Além disso, o fone também possui controles de mídia nas conchas para trazer maior praticidade durante as partidas, além de microfone retrátil.

Ele tem uma versão dedicada para Xbox e outra para PS4, e pode ser encontrado na Amazon por valores a partir de R$ 3.104. Ele é avaliado por consumidores com nota geral 4,2 de 5. Consumidores destacam como pontos positivos a boa qualidade de som do modelo e o conforto proporcionado por ele, mas afirmam que os fones tem formato bastante grande, o que pode incomodar alguns usuários. Além disso, alguns consumidores também reclamam da durabilidade do modelo.

Prós: qualidade de som aprimorada e design com foco no conforto

qualidade de som aprimorada e design com foco no conforto Contras: preço bastante elevado

Com informações de Redragon

