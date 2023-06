Fone de ouvido infantil: veja 6 modelos voltados para as crianças

Fones de ouvido infantis trazem características desenvolvidas especificamente para crianças, como tamanho reduzido, tamanho robusto e limitação de volume para preservar a audição. As opções ainda podem vir acompanhadas de detalhes em desenhos, estampas, cores e adesivos para personalização, que podem chamar a atenção das crianças e deixar a experiência de uso dos fones mais divertida. Empresas como OEX, ELG, JBL e Motorola oferecem modelos por preços a partir de R$ 44 , como é o caso do OEX HP304, que traz desenhos de unicórnio e conectividade P2. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de junho de 2023.

Já o JBL ‎JBLJR310RED apresenta proteção aos ouvidos e botões de controles que podem ser operados com facilidade pelas próprias crianças por cifras que partem de R$ 104. Outra opção é o Motorola Moto JR 200 Kids, que oferece a possibilidade de conectar até dois fones ao mesmo tempo num único dispositivo eletrônico por cerca de R$ 149. Confira abaixo seis fones de ouvido infantis para comprar no Brasil.

2 de 2 Lista reúne dispositivos confeccionados com som limitado para não prejudicar audição, hastes personalizáveis e mais — Foto: Reprodução/Connect Safely Lista reúne dispositivos confeccionados com som limitado para não prejudicar audição, hastes personalizáveis e mais — Foto: Reprodução/Connect Safely

Qual melhor fone de ouvido Bluetooth? Opine no fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. OEX HP304 - a partir de R$ 44

O HP304, da OEX, é o modelo de abertura da lista e com a temática unicórnio. De acordo com a marca, ele é pensado para não afetar o crescimento e desenvolvimento das crianças, sem tirar o estilo e individualidade de cada uma delas. Sua conectividade é P2 de 3,5 mm. Já o seu cabo mede 1,2m de comprimento. Na Amazon, ele pode ser adquirido por R$ 44.

O modelo possui potência de 15mW, um número limitada para a audição das crianças, e sensibilidade de até 85 db. Ainda de acordo com as especificações, o modelo possui diâmetro de até 40mm. Avaliado em 4 de 5 estrelas, o modelo se destaca pelo visual colorido e pelo custo-benefício. No entanto, pontuam que o som é bem baixo.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: som é bastante baixo

Gostou do produto? Compre aqui unicornio OEX HP304 R$ 69 IR À LOJA

Todas as ofertas de OEX HP304 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. unicornio OEX HP304 R$ 69 IR À LOJA

2. OEX HP303 - a partir de R$ 69

O HP303, da OEX, pode ser uma opção interessante para quem procura um modelo colorido extra-auriculares e não procura investir muito. Com microfone embutido, sua frequência é de 18Hz-20KHz e seu som é estéreo. O modelo azul pode ser encontrado por preços que partem de R$ 69.

Sua conexão P2 de 3,5 mm o torna compatível com smartphones, players de música e outros dispositivos móveis. Para um conforto maior, o modelo acompanha almofadas e haste resistente e personalizável. Avaliado em 3,6 de 5 estrelas, o periférico apresenta um som claro e limpo.

Prós: som estéreo

som estéreo Contras: construção poderia ser melhor

Gostou do produto? Compre aqui azul OEX HP303 R$ 69 IR À LOJA

Todas as ofertas de OEX HP303 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. azul OEX HP303 R$ 69 IR À LOJA

3. OEX HP301 - a partir de R$ 71

O HP301, da OEX, é um modelo de fone recomendado para crianças maiores de três anos. Estampado com animais coloridos, o modelo acompanha haste personalizável e promete ser um modelo confortável para os pequenos, afirma a fabricante. Na Amazon, ele pode ser encontrado por preços que partem de R$ 71.

Sua potência é de 15mW, frequência limitada para audição das crianças, e o diâmetro do alto-falante são de 40mm. Sua sensibilidade é 85 db e sua conexão é via P2, o que o torna versátil. Avaliado em 3,9 de 5 estrelas, o periférico recebeu desaprovação nos fios, que o tornam bastante frágil.

Prós: som baixo e ideal para crianças

som baixo e ideal para crianças Contras: é um fone frágil

Gostou do produto? Compre aqui laranja OEX HP301 R$ 71 IR À LOJA

Todas as ofertas de OEX HP301 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. laranja OEX HP301 R$ 71 IR À LOJA

4. ELG Spider - a partir de R$ 86

O Spider, da ELG, é um modelo fabricado em material antialérgico. Suas cores são inspiradas no Homem-Aranha, herói da Marvel, e assim como outros modelos da lista, ele conta com sistema limitador de volume até 85dB. Além disso, ele conta com áudio splitter, permitindo conectar um outro fone de ouvido e compartilhar o áudio.

Seus drivers de 50mm emitem uma qualidade sonora com reforço e mais direta. O acessório também promete ser super leve, confortável e resistente. As especificações destacam que ele possui conchas acústicas, haste da cabeça acolchoadas, dobrável e compacto. Disponível por R$ 86, ele recebeu uma aprovação de 71% dos compradores.

Prós: custo-benefício e visual colorido

custo-benefício e visual colorido Contras: conectividade P2

Gostou do produto? Compre aqui com fio ELG Spider R$ 74 IR À LOJA

Todas as ofertas de ELG Spider × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. com fio ELG Spider R$ 74 IR À LOJA

O ‎JBLJR310RED, da JBL, foi desenvolvido para nunca superar os 85 dB, fazendo com que o som fique na altura indicada para as crianças, mantendo também uma proteção aos ouvidos e botões de controles que podem ser operados com facilidade pelas próprias crianças. O modelo conta conectividade Bluetooth, permitindo uma conexão sem fio em até 15 metros de distância, além de uma autonomia de até 30 horas.

Para um conforto maior, o periférico conta com tiara e almofadas auriculares acolchoadas personalizadas. Além disso, o ‎JBLJR310RED é um modelo portátil e dobrável, não ocupando muito espaço em mochilas e malas. Avaliado em 4,6 de 5 estrelas, os compradores destacaram que os fones acompanham uma cartela de adesivos, onde a criança pode decorar os próprios fones da forma que quiser. Interessados vão precisar investir R$ 104 para adquiri-lo.

Prós: botões de controle e almofadas personalizável

botões de controle e almofadas personalizável Contras: tiaras muito finas e frágeis

Gostou do produto? Compre aqui vermelho JBL ‎JBLJR310RED R$ 104 IR À LOJA

Todas as ofertas de JBL ‎JBLJR310RED × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. vermelho JBL ‎JBLJR310RED R$ 104 IR À LOJA

6. Motorola Moto JR 200 Kids - a partir de R$ 149

O Moto JR 200 Kids, da Motorola, foi desenvolvido com um som e altura especial para crianças. O modelo over-ear não permite mais de 85 decibéis de altura, então, ele atende a uma limitação adequada para crianças entre 3 e 8 anos, preservando a audição delas. A construção é flexível com o foco de oferecer mais precisão, cuidado, resistência, durabilidade e conforto. Ainda de acordo com as especificações, ele possui um limite de volume próprio para o uso infantil. Por isso, o limite de áudio é de 85dB, de acordo com a recomendação da OMS.

Para um uso mais tátil e intuitivo, o Moto JR 200 Kids oferece a possibilidade de conectar até dois fones ao mesmo tempo num único dispositivo eletrônico tornando o uso mais divertido, além de um microfone com isolamento de ruído para chamadas. Ele é feito com um plástico flexível e à prova de choque e possui também almofadas anti-alérgica, livre de BPA. Sua conexão é P2 acompanha um cabo destacável 1,2 metros e controle de play e pausa. Avaliado em 5 de 5 estrelas, ele está disponível por R$ 149 na cor rosa e azul.

Prós: som desenvolvido para crianças

som desenvolvido para crianças Contras: conexão P2

Gostou do produto? Compre aqui infantil Motorola Moto JR 200 Kids R$ 149 IR À LOJA

Todas as ofertas de Motorola Moto JR 200 Kids × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. infantil Motorola Moto JR 200 Kids R$ 149 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?