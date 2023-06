Fone de ouvido Motorola: veja 7 modelos com fio e conexão Bluetooth

A Motorola oferece amplo portfólio de fones de ouvido com fio e conexão Bluetooth no Brasil. Os dispositivos são ideais para ouvir músicas, assistir a filmes e séries, treinos e também para realizar chamadas telefônicas. A lista reúne modelos por preços a partir de R$ 65 , como é o caso do Motorola Earbuds 105, que apresenta formato intra-auricular e drivers de 10 mm. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de junho de 2023.

Já o Motorola Escape 220 é um fone supra-auricular sem fio e com dois alto-falantes de 40 mm por valores que partem de R$ 202. Outra opção é o Motorola Moto Buds 250, um modelo in-ear sem fio com qualidade de som HD por cerca de R$ 399. Confira abaixo sete fones de ouvido da Motorola com fio e conexão Bluetooth para comprar.

2 de 3 Lista reúne sete fones de ouvido da Motorola com fio e conexão Bluetooth para comprar em 2023 — Foto: Divulgação/Motorola Lista reúne sete fones de ouvido da Motorola com fio e conexão Bluetooth para comprar em 2023 — Foto: Divulgação/Motorola

Qual melhor fone de ouvido Bluetooth? Opine no fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Motorola Earbuds 105 - a partir de R$ 65

O Motorola Earbuds 105 é um fone de ouvido intra-auricular de conexão P10, compatível com smartphones, desktops e notebooks. Ele possui um cabo de 120 cm de comprimento e foi projetado em um design ergonômico para promover maior conforto e percepção ao usuário. De acordo com as especificações, o produto contém um microfone embutido, o que facilita para usuários que preferem realizar chamadas de voz sem desconectar os fones.

A fabricante promete tecnologia de cancelamento de ruído para aumentar o nível de imersão na música. O sistema interno garante uma resposta de frequência entre 20 Hz e 20 mil Hz. Além disso, os drivers de 10 mm garantem uma qualidade de som HD. Disponível por R$ 65, ele foi avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, onde consumidores destacam a boa performance do dispositivo e custo-benefício. Porém, criticam a fragilidade presente no acabamento do material.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: quebra com facilidade

Gostou do produto? Compre aqui ANTIRRUÍDO Motorola Earbuds 105 R$ 65 IR À LOJA

Todas as ofertas de Motorola Earbuds 105 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ANTIRRUÍDO Motorola Earbuds 105 R$ 65 IR À LOJA

2. Motorola Earbuds 2-S - a partir de R$ 67

O Earbuds 2-S é um outro modelo de fone de ouvido intra-auricular. Ele oferece um microfone e um botão em um dos cabos para dar pause em músicas ou atender chamadas de voz. Disponível em sete cores, o modelo acompanha um cabo plano e macio para manter o acessório livre de emaranhado. De acordo com a marca, cada alto-falante conta drivers de 10 mm, que fornecem uma experiência de som cristalina, profunda e direta.

Além disso, ele promete ser um fone mais leve e compacto. Já para um conforto maior na orelha, ele acompanha almofadas de gel. Sua conexão é feita por meio da entrada P2. O produto é vendido por preços a partir de R$ 67. Avaliado com uma nota 4,3 de 5 na Amazon, os usuários destacam o conforto proporcionado pelo formato e o bom funcionamento do produto. Porém, criticam que ele acaba quebrando com facilidade.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: botão de controle possui funções limitadas

Gostou do produto? Compre aqui COM MICROFONE Motorola Earbuds 2-S R$ 67 IR À LOJA

Todas as ofertas de Motorola Earbuds 2-S × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM MICROFONE Motorola Earbuds 2-S R$ 67 IR À LOJA

3. Motorola Moto XT 120 - a partir de R$ 111

3 de 3 Motorola Moto XT 120 apresenta design over-ear — Foto: Divulgação/Motorola Motorola Moto XT 120 apresenta design over-ear — Foto: Divulgação/Motorola

O Motorola Moto XT 120 é um fone over-ear, no entanto. Apesar de ser um modelo com fio, as conchas podem ser dobradas para o interior do produto, deixando ele em tamanho compacto e para fácil transporte. Ele ainda oferece acabamento com almofadas macias ao redor fone, prometendo um isolamento de ruído passivo ideal. Além disso, possibilita conectar ao aparelho com sua entrada P2. O acessório é vendido por cifras a partir de R$ 111.

Os drivers de 40mm do modelo proporcionam som dinâmico e uma qualidade de som HD. O dispositivo possui drivers de 40mm de alta definição que oferecem som claro e graves potentes Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os usuários destacam o som de qualidade e o conforto trazido pelo acolchoamento. Porém, criticam o acabamento, que descola com pouco tempo de uso.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: almofadas acabam descolando

Gostou do produto? Compre aqui GRAVES POTENTES Motorola Moto XT 120 R$ 111 IR À LOJA

Todas as ofertas de Motorola Moto XT 120 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. GRAVES POTENTES Motorola Moto XT 120 R$ 111 IR À LOJA

4. Motorola Moto JR 200 Kids - a partir de R$ 149

O Motorola Moto JR 200 Kids foi criado especialmente para o uso infantil. O modelo não permite mais de 85 decibéis de altura, então, ele atende a uma limitação adequada para crianças entre 3 e 8 anos preservando a audição delas. A construção é flexível com o foco de oferecer mais precisão, cuidado, resistência, durabilidade e conforto. Ele possui um limite de volume próprio para o uso infantil. Por isso, o limite de áudio é de 85dB, de acordo com a recomendação da OMS.

Para um uso mais tátil e intuitivo, ele oferece a possibilidade de conectar até dois fones ao mesmo tempo num único dispositivo eletrônico tornando o uso mais divertido. Ele é feito com um plástico flexível e à prova de choque e possui também almofadas anti-alérgica, livre de BPA. Avaliado em 5 de 5 estrelas, ele está disponível por R$ 149 na cor rosa e azul.

Prós: é um fone resistente

é um fone resistente Contras: limitado ao público infantil

Gostou do produto? Compre aqui DESIGN LEVE Motorola Moto JR 200 Kids R$ 133 IR À LOJA

Todas as ofertas de Motorola Moto JR 200 Kids × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. DESIGN LEVE Motorola Moto JR 200 Kids R$ 133 IR À LOJA

5. Motorola Escape 220 - a partir de R$ 202

O Motorola Escape 220 é um fone supra-auricular, que conta com dois alto-falantes de 40 mm. O modelo, pensado para o público que procura investir em um aparelho para música, promete som limpo, devido ao recurso de isolamento passivo de ruído, almofadas acústicas e uma bateria com duração para até 24 horas. De acordo com as especificações, o corpo do modelo pesa 178 g e pode ser encontrado nas cores branco, preto e vermelho.

O periférico possui microfone embutido, permitindo atender e realizar chamadas, além de controle de play e pausa. Ele conta com conectividade Bluetooth 5.0, um padrão mais rápido e de maior alcance. O periférico oferece entrada para conector ‎USB-C para realizar o carregamento. Na Amazon, ele pode ser adquirido por cerca de R$ 202. Atualmente, ele está avaliado em 4,1 de 5 estrelas, e os compradores destacam a qualidade de som e o conforto do aparelho.

Prós: alto-falantes de 40 mm e almofadas acústica

alto-falantes de 40 mm e almofadas acústica Contras: haste é frágil

Gostou do produto? Compre aqui CONFORTÁVEL Motorola Escape 220 R$ 217 IR À LOJA

Todas as ofertas de Motorola Escape 220 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CONFORTÁVEL Motorola Escape 220 R$ 217 IR À LOJA

6. Motorola Moto Buds 85 - a partir de R$ 258

O Motorola Moto Buds 85 é uma opção de fone com isolamento passivo de ruído. É um modelo intra-auricular com silicones e autonomia de até 15 horas, sendo cinco horas de reprodução contínua e dez horas na case. Sua bateria pode ser carregada por cabos ‎USB-C. O periférico oferece microfone embutido para chamadas de voz, além de alto-falantes com promessa de potência, qualidade HD e resposta a frequências altas com drivers de 10 mm. O fone possui certificação IPX5 com resistência à água e ao suor. O modelo é encontrado por cifras a partir de R$ 258.

A conexão é feita via Bluetooth 5.0 e um dos principais destaques do modelo é oferecer tamanhos de protetores diferentes, para se adaptar ao usuário e trazer conforto. Para uma maior facilidade, ele também acompanha controle de toque inteligente para chamadas, volume, pular músicas e comando de voz para facilitar sua rotina. O Moto Buds 85 possui quase 319 avaliações de compradores no site da Amazon, onde é classificado com 4,5 de 5 estrelas. O fone recebe aprovação por sua qualidade de som e duração da bateria. O seu encaixe, no entanto, acaba fazendo com que ele caia da orelha com facilidade.

Prós: controle de toque inteligente

controle de toque inteligente Contras: grave e alcance de som baixo

Gostou do produto? Compre aqui DESIGN PRÁTICO Moto Buds 85 R$ 229 IR À LOJA

Todas as ofertas de Moto Buds 85 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. DESIGN PRÁTICO Moto Buds 85 R$ 229 IR À LOJA

7. Motorola Moto Buds 250 - a partir de R$ 399

O Moto Buds 250 é o modelo mais caro da lista. Ele é um fone de ouvido in-ear sem fio que apresenta conexão Bluetooth com qualidade de som HD. As especificações da marca prometem neste modelo um formato leve e confortável, para uma melhor experiência em uso diário ou prolongado. Ao todo, ele promete uma autonomia de reprodução contínua de seis ou 12 horas com a case de carregamento. Disponível em cinco cores, ele pode ser comprado por aproximadamente R$ 399.

O modelo possui classificação IPX5, ou seja, oferece resistência à água, suor e umidade, sendo uma opção interessante para quem procura um periférico para acompanhar os treinos ou atividades externas. Além disso, ele oferece controle de toque inteligente para chamadas, volume, pular músicas e comando de voz. Avaliado em 3,9 de 5 estrelas, o fone de ouvido soma 66% de aprovação total pelo pela autonomia da bateria e por ser um fone confortável. Porém, foi reprovado por compradores que relataram o som baixo e com ruído.

Prós: modelo confortável

modelo confortável Contras: som apresenta ruídos

Gostou do produto? Compre aqui BATERIA LONGA Moto Buds 250 R$ 399 IR À LOJA

Todas as ofertas de Moto Buds 250 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BATERIA LONGA Moto Buds 250 R$ 399 IR À LOJA

Amazon Echo Dot 4: unboxing e tudo sobre a caixinha smart