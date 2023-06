Fonte 400 W: 7 modelos para montar um PC simples em 2023

A fonte com potência de 400 W pode ser uma alternativa para computadores de entrada, pois além de possuir um preço em conta, ela é indicada para PCs com configurações intermediárias. Empresas como EVGA , Redragon , Cooler Master , Vinik, Fortrek, Draxen e Aerocool disponibilizam modelos a partir de R$ 167 , como é o caso da Vinik Dash VFG400WP, que possui tensão bivolt e ventoinha de 120 mm. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de junho de 2023.

Outro destaque é a Cooler Master Elite V3, que oferece uma frequência que vai de 50 Hz até 60 Hz, possui selo 80 Plus, que promete uma eficiência de 80% e pode ser adquirida por aproximadamente R$ 362. Já a EVGA 400 N1 conta com um conector ATX de 24 pinos, dimensões de 85 mm x 150 mm x 140 mm e está acessível por cerca de R$ 473. Veja a seguir a lista com sete modelos disponíveis no Brasil em 2023.

2 de 2 Fonte 400 W: 7 modelos para montar seu computador sem gastar muito — Foto: Rafael Leite/TechTudo Fonte 400 W: 7 modelos para montar seu computador sem gastar muito — Foto: Rafael Leite/TechTudo

Como montar um PC gamer barato? Opine no Fórum do TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Vinik Dash VFG400WP – a partir de R$ 167

A Vinik Dash VFG400WP é a opção mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo possui uma potência de 400 W, promete uma eficiência de 70% e é funcional tanto em correntes de 110 V quanto em 220 V. O item acompanha todos os cabos necessários para a montagem do computador e pode ser encontrado por valores que se iniciam em R$ 167.

Já a parte de refrigeração oferece uma ventoinha de 120 mm, que visa manter uma temperatura estável durante o funcionamento. No site da Amazon, o produto é avaliado com 5 de 5 estrelas.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: eficiência de apenas 70%

Gostou do produto? Compre aqui ECONÔMICO Vinik Dash VFG400WP R$ 167 IR À LOJA

Todas as ofertas de Vinik Dash VFG400WP × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ECONÔMICO Vinik Dash VFG400WP R$ 167 IR À LOJA

A Redragon GC-PS012 é mais uma alternativa de fonte com 400 W de potência. Segundo a fabricante, este modelo conta com o certificado 80 Plus White, que promete uma eficiência de 80%. O equipamento dispõe de um cabo ATX, dois Molex, um PCI-E, um para CPU e cinco SATA. O produto está disponível a partir de R$ 227.

A fonte também oferece uma ventoinha de 140 mm, que visa manter a performance ao mesmo tempo que mantém a refrigeração. O dispositivo é avaliado com 4,5 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores elogiam a potência oferecida e o fato de o produto ser silencioso. Porém, alguns compradores se mostram insatisfeitos com a qualidade da peça.

Prós: ventoinha de 140 mm

ventoinha de 140 mm Contras: alguns compradores ficaram decepcionados com a qualidade da fonte

Gostou do produto? Compre aqui CUSTO-BENEFÍCIO Redragon GC-PS012 R$ 227 IR À LOJA

Todas as ofertas de Redragon GC-PS012 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CUSTO-BENEFÍCIO Redragon GC-PS012 R$ 227 IR À LOJA

3. Aerocool KCAS – a partir de R$ 229

A Aerocool KCAS é mais uma escolha que pode agradar os usuários. De acordo com a fabricante, a fonte conta com uma potência de 400 W, é compatível com placas-mães ATX e assim como o item anterior, possui a certificação 80 Plus White, que promete uma eficiência de até 80%. O modelo é comercializado pela economia de R$ 229.

O item dispõe de uma ventoinha de 120 mm e possui dimensões de 150 mm x 86 mm x 140 mm. A fonte oferece um cabo ATX, um VGA, um para CPU, um PCI-E, seis SATA e três PATA. Avaliado com 4,7 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores afirmam que a refrigeração é satisfatória e que o produto trabalha de maneira silenciosa.

Prós: bastante disponibilidade de cabos

bastante disponibilidade de cabos Contras: ventoinha poderia ser maior

Gostou do produto? Compre aqui SILENCIOSA Aerocool KCAS R$ 229 IR À LOJA

Todas as ofertas de Aerocool KCAS × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. SILENCIOSA Aerocool KCAS R$ 229 IR À LOJA

A Draxen DN400 é outro modelo que pode auxiliar na montagem de um computador. Segundo as especificações da fabricante, este possui seleção de voltagem automática, sendo compatível tanto em tomadas 110 V como em 220 V. A fonte acompanha um cabo ATX, um Floppy, dois IDE, quatro SATA, um EPS, um PCI-E e quatro SATA. É possível obter esta peça a partir de R$ 231.

O equipamento também acompanha uma ventoinha de 120 mm e trabalha em uma frequência que varia entre 50 Hz e 60 Hz. No site da Amazon, a fonte é avaliada com 5 de 5 estrelas e, os compradores apontam que a peça é eficiente no que se propõe a fazer. No entanto, alguns ressaltam que os cabos são muito finos.

Prós: modelo é funcional

modelo é funcional Contras: alguns compradores reclamam que os cabos são finos

Gostou do produto? Compre aqui PFC ATIVO Draxen DN400 R$ 231 IR À LOJA

Todas as ofertas de Draxen DN400 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PFC ATIVO Draxen DN400 R$ 231 IR À LOJA

5. Fortrek Black Hawk – a partir de R$ 241

A Fortrek Black Hawk é mais uma opção de fonte com 400 W de potência. De acordo com a fabricante, este modelo possui a certificação 80 Plus Bronze, que visa oferecer até 85% de eficiência, conta com frequência que varia de 50 Hz e 60 Hz, é bivolt e acompanha todos os cabos essenciais para ligar o equipamento no computador, com exceção do cabo de força. O item está acessível por aproximadamente R$ 241.

A marca ressalta que o item conta com uma ventoinha de 120 mm e possui dimensões de 140 mm x 150 mm x 86 mm. O produto é avaliado com 4,4 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores destacam o preço cobrado, o fato dos cabos serem revestidos e o desempenho que a peça oferece. Porém, alguns alegam que receberam o equipamento com um dos fios defeituosos.

Prós: certificação 80 plus Bronze, que promete 85% de eficiência

certificação 80 plus Bronze, que promete 85% de eficiência Contras: alguns compradores apontam que receberam a fonte com um dos fios defeituosos

Gostou do produto? Compre aqui 80 PLUS WHITE Fortrek Black Hawk R$ 241 IR À LOJA

Todas as ofertas de Fortrek Black Hawk × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 80 PLUS WHITE Fortrek Black Hawk R$ 241 IR À LOJA

6. Cooler Master Elite V3 – a partir de R$ 362

A Cooler Master Elite V3 é mais uma alternativa abaixo dos R$ 400. Segundo as especificações da fabricante, o item oferece 400 W de potência, ventoinha de 120 mm que promete um trabalho silencioso, frequência que vai de 50 Hz até 60 Hz, certificação 80 Plus e dimensões de 150 mm x 140 mm x 86 mm. O equipamento é visto por cerca de R$ 362.

Além disso, a fonte possui todos os cabos essenciais para serem conectados ao computador, entre eles, quatro SATA, um PCI-E e um para CPU. O produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores afirmam que o item é silencioso. Entretanto, alguns alegam que a peça queimou com apenas sete meses de uso.

Prós: cumpre com a proposta

cumpre com a proposta Contras: alguns compradores relatam que a fonte queimou com sete meses de uso

Gostou do produto? Compre aqui VENTOINHA 120MM Cooler Master Elite V3 R$ 362 IR À LOJA

Todas as ofertas de Cooler Master Elite V3 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. VENTOINHA 120MM Cooler Master Elite V3 R$ 362 IR À LOJA

A EVGA 400 N1 é o item mais caro desta lista. De acordo com a marca, o produto oferece 400 W de potência e acompanha um conector ATX de 24 pinos, 1 EPS para o processador, quatro cabos SATA para HDs e um PCI Express para placas de vídeo. Além disso, a peça possui uma ventoinha inteligente, que promete trabalhar de maneira silenciosa. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 473.

Este equipamento conta com tamanho de 85 mm x 150 mm x 140 mm. Na Amazon, o item é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e os compradores comentam que receberam o item em condições satisfatórias, conforme o prometido. Por outro lado, alguns reclamam que o equipamento não acompanha o cabo AC.

Prós: item conta com ventoinha que promete trabalhar de maneira inteligente

item conta com ventoinha que promete trabalhar de maneira inteligente Contras: preço elevado

Gostou do produto? Compre aqui ECONÔMICA EVGA 400 N1 R$ 379 IR À LOJA

Todas as ofertas de EVGA 400 N1 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ECONÔMICA EVGA 400 N1 R$ 379 IR À LOJA

Echo Dot 3ª geração vs Echo Dot 4ª geração: principais diferenças