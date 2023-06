Fonte 550 W: 7 modelos para montar o computador a partir de R$ 246

Fontes de 550 W podem ser ideais para quem quer montar um computador intermediário. Empresas como Corsair , Gigabyte , PCYes, Bright e Gamemax oferecem modelos por valores a partir de R$ 246 , como é o caso da Bright FT001, que conta com uma frequência de 50 Hz e 60 Hz e ventoinha de 120 mm. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de junho de 2023.

Já a Gamemax GM550 vem com função para a escolher a voltagem automaticamente, promete uma eficiência de 85% e está acessível por aproximadamente R$ 499. Outro destaque é a Corsair CX550M, que garante uma operação silenciosa, com baixo nível de calor e pode ser obtida por cerca de R$ 827. Acompanhe a lista com sete fontes de 550 W disponíveis no Brasil.

1 de 1 Fonte 550 W: veja sete modelos disponíveis no Brasil em 2023 — Foto: Rafael Leite/TechTudo Fonte 550 W: veja sete modelos disponíveis no Brasil em 2023 — Foto: Rafael Leite/TechTudo

1. Bright FT001 – a partir de R$ 246

A Bright FT001 é o modelo mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo possui uma potência de 550 W, opera em uma frequência que varia entre 50 Hz e 60 Hz, dispõe de um fan de 120 mm e é compatível com placas mães ATX. Além disso, o item também visa oferecer proteção contra curtos-circuitos e outras variações elétricas. A fonte pode ser adquirida por preços que se iniciam em R$ 246.

O equipamento conta com dois cabos ATX, quatro SATA, dois Molex e um PCI-E. No site da Amazon, o produto é avaliado com 5 de 5 estrelas e os compradores destacam que o desempenho é satisfatório e elogiam o preço cobrado.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: pode ser muito básica para algumas configurações

2. PCYes Electro V2 – a partir de R$ 383

A PCYes Electro V2 é outra opção com 550 W de potência, que pode alcançar picos de até 600 W. Segundo a fabricante, este modelo dispõe da certificação 80 Plus bronze, que promete uma eficiência de 82% durante o funcionamento. Na parte de resfriamento, o componente conta com uma ventoinha de 120 mm. O produto está disponível a partir de R$ 383.

Este modelo possui dimensões de 150 mm x 85 mm x 140 mm e vem com os cabos EPS, PCI-E, SATA e Molex. O produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores elogiam o acabamento da fonte, a potência e o preço cobrado. Porém, alguns reclamam que o item não acompanha o cabo de força e outros informam que o botão de ligar e desligar ficou emperrado com pouco tempo de uso.

Prós: modelo pode alcançar picos de 600 W

modelo pode alcançar picos de 600 W Contras: alguns compradores reclamam que o botão de ligar e desligar da fonte ficou emperrado com pouco tempo de uso

3. Gigabyte P550B – a partir de R$ 419

Outra alternativa para montar um PC é a Gigabyte P550B. De acordo com a marca, esta fonte conta com um padrão ATX, oferece uma potência de 550 W, frequência que fica entre 50 Hz e 60 Hz, além de também vir equipada com uma ventoinha hidráulica de 120 mm, que visa trabalhar de maneira silenciosa. O produto pode ser adquirido por cerca de R$ 419.

Assim como o item anterior, este também possui a certificação 80 Plus bronze, que promete uma eficiência de 85%, com apenas 50% da carga. A fonte oferece um cabo ATX, um EPS, um PCI-E e dois SATA. Avaliada com 4,8 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores exaltam a qualidade da peça e a classifica como bom custo-benefício.

Prós: fonte promete uma eficiência satisfatória

fonte promete uma eficiência satisfatória Contras: pouca variedade de cabos

4. Gamemax GM550 – a partir de R$ 499

A Gamemax GM550 é outro modelo voltado para o uso intermediário. Segundo as especificações da fabricante, a fonte conta com uma potência de 550 W, frequência de 50 Hz e 60 Hz, padrão ATX e função para seleção automática de voltagem. Além disso, o item também dispõe de uma ventoinha de 140 mm, que visa garantir a refrigeração da peça. O equipamento é ofertado a partir de R$ 499.

Com dimensões de 150 mm x 85 mm x 160 mm, o modelo dispõe de um cabo ATX, cinco SATA, três EPS, três Molex e dois PCI-E. Na Amazon, o componente é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e, os compradores indicam que a fonte possui um desempenho satisfatório. No entanto, alguns comentam que ela pode ser barulhenta durante o funcionamento.

Prós: ventoinha de 140 mm

ventoinha de 140 mm Contras: os compradores apontam que o modelo não é silencioso

A Corsair CV550 pode ser outra escolha para quem busca algo básico. De acordo com a fabricante, este modelo oferece uma potência de 550 W, e possui certificação 80 Plus bronze, que promete entregar uma eficiência de até 88% e reduzir o consumo de calor e de energia. Já a parte de refrigeração conta com uma ventoinha de 120 mm. O equipamento é vendido por aproximadamente R$ 534.

A marca reforça que o tamanho compacto de 125 mm de comprimento, visa facilitar a instalação da fonte em diferentes tamanhos de gabinetes. O produto é avaliado com 4,9 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores comentam positivamente sobre o preço cobrado, o fato de a fonte ser silenciosa e o desempenho proporcionado.

Prós: tamanho compacto

tamanho compacto Contras: ventoinha menor que a do item anterior

6. Corsair RM550x – a partir de R$ 719

A Corsair RM550x é mais uma alternativa para quem está montando um computador. Segundo as especificações da fabricante, este modelo dispõe de 550 W de potência, capacitores de 105° C e uma ventoinha que controla a intensidade de giro, de acordo com a necessidade do PC. Diferente do item anterior, este vem em um tamanho de 160 mm de comprimento. A fonte está disponível por cerca de R$ 719.

Este modelo conta com certificação 80 Plus Gold, que visa uma eficiência superior a 90% e promete diminuir o ruído e o consumo de energia. No site da Amazon, a fonte é avaliada com 4,5 de 5 estrelas e, os compradores afirmam que ela não faz nenhum tipo de barulho, mantém uma temperatura agradável e um desempenho satisfatório.

Prós: eficiência superior a 90%

eficiência superior a 90% Contras: preço elevado

7. Corsair CX550M – a partir de R$ 827

A Corsair CX550M é o item mais caro desta lista. De acordo com a fabricante, este modelo também oferece 550 W de potência, certificação 80 Plus bronze, padrão ATX e uma ventoinha de 120 mm. Já o tamanho da fonte, conta com um comprimento de 140 mm, que promete se adequar em diversos tamanhos de gabinetes. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 827.

A fonte conta com um cabo ATX, dois PCI-E, seis SATA, um EPS e quatro PATA. O produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e os compradores elogiam a construção do equipamento, a durabilidade e a potência oferecida.

Prós: atende às expectativas

atende às expectativas Contras: preço elevado

