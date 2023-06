Fonte 600 W 80 Plus: 8 modelos para montar seu computador

As fontes de 600 W podem ser uma alternativa para aqueles que pretendem montar um computador gamer, já que essa potência promete segurar configurações elevadas. Marcas como EVGA , Cooler Master , Thermaltake, Draxen, Gamemax, Cougar e Corsair , oferecem modelos com selo 80 Plus por valores a partir de R$ 305 , como é o caso da Draxen DN600, que possui padrão ATX e cabos de 600 mm.

Já a Corsair VS600, conta com um design compacto de 125 mm de comprimento, promete trabalhar de maneira silenciosa e está acessível por aproximadamente R$ 778. Outro destaque é a Cooler Master MPE-6001-ACAAB, que vem equipada com uma ventoinha de 120 mm, oferece uma velocidade de rotação de 2.400 RPM e é vista por cerca de R$ 700. Acompanhe a lista com oito modelos disponíveis no Brasil em 2023.

1 de 1 Fonte 600 W 80 Plus: veja 8 modelos disponíveis no Brasil em 2023 — Foto: Foto: Rafael Leite/TechTudo Fonte 600 W 80 Plus: veja 8 modelos disponíveis no Brasil em 2023 — Foto: Foto: Rafael Leite/TechTudo

1. Draxen DN600 – a partir de R$ 305

A Draxen DN600 é o modelo mais barato da lista. De acordo com as especificações do fabricante, o item conta com o selo Plus Bronze, que promete uma eficiência de até 82%. Além disso, a peça possui 600 W de potência, frequência que varia entre 50 Hz e 60 Hz, ventoinha de 120 mm e padrão ATX. O artigo é visto por preços que se iniciam em R$ 305.

A marca ressalta que a fonte acompanha um cabo Floppy, dois IDE, quatro SATA, um EPS e um PCI-E. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas, e os compradores elogiam o preço cobrado e apontam que o modelo é silencioso. No entanto, alguns comentários indicam que a fonte possui baixa durabilidade.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: alguns compradores reclamam de baixa durabilidade

2. Gamemax GS600 – a partir de R$ 309

A Gamemax GS600 é outra opção voltada para PCs gamers. Segundo as especificações da marca, o item possui uma potência de 600 W, frequência que varia entre 50 e 60 Hz, ventoinha de 120 mm e selo 80 Plus White, que visa uma eficiência de 80%. A peça possui dimensões de 150 mm x 85 mm x 140 mm e está disponível a partir de R$ 309.

Esta fonte vem com um conector ATX de 24 pinos, quatro SATA, dois MOLEX de quatro pinos, dois EPS de quatro pinos e dois PCI-E. O produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas no site da Amazon, e os compradores destacam positivamente a potência e o fato de a peça ser silenciosa. Até a data de publicação desta matéria, nenhuma crítica negativa foi realizada.

Prós: atende as expectativas

atende as expectativas Contras: selo 80 Plus White, que é inferior ao primeiro item

A Cougar VTC600 é mais uma alternativa para montar o PC. De acordo com a fabricante, o modelo conta com o selo 80 Plus White, que promete uma eficiência de até 80%, além de uma ventoinha de 120 mm, que visa manter o resfriamento da peça e trabalhar de maneira silenciosa. O produto pode ser adquirido pela economia de R$ 386.

Com 600 W de potência, a fonte oferece compatibilidade com placas-mães ATX e acompanha um cabo para a CPU, um PCI-E, um SATA e dois PATA. Avaliada com 4,5 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores afirmam que a peça é eficiente e consegue segurar configurações elevadas de setup. No entanto, alguns reclamam que o modelo não acompanha um cabo de força.

Prós: é eficiente em configurações elevadas

é eficiente em configurações elevadas Contras: alguns compradores apontam que a fonte não vem com um cabo de força

Outra escolha disponível é a Redragon GC-PS002. Este modelo também conta com o selo 80 Plus Bronze, que promete uma eficiência de 82%. Segundo a marca, a peça oferece uma potência de 600 W, uma ventoinha de 140 mm e uma frequência que varia entre 47 Hz e 63 Hz. O item é vendido a partir de R$ 416.

A fonte dispõe de dois cabos MOLEX, seis SATA, um PCI-E e um EPS. No site da Amazon, o produto é avaliado com nota 4,8 de 5, e os compradores se mostram satisfeitos com a peça e destacam o fato de ela ser silenciosa. Até a data de publicação desta matéria, nenhum consumidor realizou comentários negativos sobre o item.

Prós: ventoinha de 140 mm

ventoinha de 140 mm Contras: a frequência pode ser inferior, se comparado a outros modelos desta lista

A Thermaltake Smart 600W é mais uma escolha compatível com computadores gamers. De acordo com a fabricante, o item oferece certificação 80 Plus Standard, que promete uma eficiência de até 86%, vem com um cabo ATX, seis SATA, dois PCI-E e um Floppy. Além disso, o modelo também dispõe de uma ventoinha de 120 mm. O produto é comercializado a partir de R$ 535.

A marca ressalta que a fonte conta com uma velocidade de rotação de 1.800 RPM e trabalha em uma temperatura que varia entre 5° C e 40° C. O equipamento é avaliado com 4,6 de 5 estrelas no site da Amazon, e os compradores elogiam o comprimento dos cabos e a qualidade do material. Entretanto, alguns reclamam ter recebido um produto com defeito.

Prós: produto promete uma eficiência de até 86%

produto promete uma eficiência de até 86% Contras: ventoinha possui um tamanho inferior à da Redragon GC-PS002

A EVGA 100-W1-0600-K1 é mais uma opção que conta com a certificação 80 Plus White. Segundo a fabricante, este equipamento vem com uma potência de 600 W e possui uma ventoinha de 120 mm, que visa controlar a velocidade de rotação de acordo com a intensidade do uso. A fonte pode ser obtida por aproximadamente R$ 620.

Outras características apontam que o modelo possui um cabo ATX, um EPS, um PCI-E, um Floppy e dois SATA. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas, e os compradores listam que a fonte é potente, trabalha de maneira silenciosa e apresenta cabos flexíveis. Porém, alguns reclamam que ela produz mal cheiro.

Prós: controla a intensidade de rotação da ventoinha, de acordo com o uso

controla a intensidade de rotação da ventoinha, de acordo com o uso Contras: alguns compradores reclamam que a fonte emite mal cheiro

7. Corsair VS600 – a partir de R$ 778

A Corsair VS600 é outra alternativa para quem deseja montar um PC gamer. De acordo com a marca, o modelo possui 600 W de potência, certificação 80 Plus White, compatibilidade com placas-mães ATX e uma ventoinha de 120 mm, que promete trabalhar com baixo nível de ruído e com um controle de velocidade. O produto é comercializado por cerca de R$ 778.

Este modelo oferece um cabo ATX, um EPS, um Floppy, dois PCI-E e sete conectores SATA. No site da Amazon, o equipamento é avaliado com 4,9 de 5 estrelas, e os comparadores relatam que o item não faz ruídos, conta com boa qualidade de material e possui um tamanho compacto. Até então, nenhum comentário negativo foi feito.

Prós: modelo promete operação silenciosa

modelo promete operação silenciosa Contras: valor elevado

8. Cooler Master MPE-6001-ACAAB – a partir de R$ 700

A Cooler Master MPE-6001-ACAAB é o item mais caro da lista. Segundo as especificações da marca, este modelo oferece 600 W de potência, conta com uma frequência que varia entre 50 Hz e 60 Hz, possui uma ventoinha de 120 mm e promete manter uma temperatura de 40° C durante o funcionamento. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 700.

A fabricante aponta que o equipamento dispõe de um cabo ATX, dois EPS, seis SATA e dois PCI-E. Além disso, a fonte também conta com o selo 80 Plus Bronze, que promete uma eficiência de 82%. Avaliada com 4,7 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores elogiam a qualidade do material e a rotação silenciosa da ventoinha. Por outro lado, alguns reclamam da falta de revestimento dos cabos.

Prós: modelo promete manter uma temperatura de 40° C

modelo promete manter uma temperatura de 40° C Contras: preço elevado

