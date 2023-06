Fonte 750 W: 8 modelos para montar seu computador por a partir de R$ 339

As fontes de 750 W podem ser uma alternativa para os que desejam montar um computador para tarefas mais pesadas, já que componentes como placas de vídeo exigem uma potência mais alta. Marcas como Corsair , Redragon , Gamemax, Gigabyte , Cougar, Nzxt e XPG oferecem modelos por valores a partir de R$ 339 , como é o caso da Gamemax GP750, que é compatível com placas-mães ATX e frequência de até 60 Hz.

Outro destaque é a NZXT C750, que promete um trabalho silencioso, compatibilidade com os modelos mais recentes de placas de vídeo da Nvidia e AMD, e pode ser obtida por aproximadamente R$ 930. Já a XPG Core Reactor 750W, acompanha ventoinhas de 120 mm, possui conectores do tipo SATA e é vendida por cerca de R$ 1.059. Acompanhe a lista com oito fontes de 750 W disponíveis no Brasil.

1. Gamemax GP750 – a partir de R$ 339

A Gamemax GP750 é a opção mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo oferece 13 conectores: um ATX de 24 pinos, cinco SATA, três Molex, dois EPS de quatro pinos e dois PCI-E. Com dimensões de 140 mm x 85 mm x 150 mm, a fonte também dispõe de uma frequência que varia entre 50 Hz e 60 Hz. O item é visto por preços que se iniciam em R$ 339.

Outra característica é que o modelo é bivolt e a voltagem é selecionada de maneira automática. Já a parte de refrigeração conta com uma ventoinha de 120 mm. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e os compradores elogiam a potência e o fato de ela ser silenciosa.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: o tamanho elevado pode ser um problema em gabinetes menores

A Redragon RGPS-750W é mais uma alternativa com alta potência. Segundo a fabricante, este modelo conta com certificação 80 Plus Gold, que promete uma eficiência de 87% com a carga máxima. Além disso, a peça possui cabos no formato flat, que visam auxiliar na organização dentro do próprio gabinete. A fonte está disponível a partir de R$ 618.

O modelo conta com dimensões de 120 mm x 120 mm x 25 mm, oferece dois cabos SATA, um Molex, um ATX, dois PCI-E e mais dois para CPU. A peça é avaliada com 4,7 de 5 estrelas na Amazon e os compradores indicam que a fonte atende às expectativas. No entanto, alguns consumidores afirmam que o produto é de baixa qualidade.

Prós: apresenta um tamanho mais compacto

apresenta um tamanho mais compacto Contras: conta com menos cabos que o modelo anterior

Outra escolha disponível é a Gigabyte GP-P750GM. Com 750 W de potência, a fabricante destaca que esta fonte possui uma frequência que alterna entre 50 Hz e 60 Hz, além de uma corrente de entrada que varia de 6 A e 12 A. Outra característica é que o item oferece uma ventoinha de 120 mm. O produto pode ser adquirido por cerca de R$ 740.

A fonte vem com um conector ATX, dois EPS, dois PCI-E e dois SATA. O modelo também dispõe de dimensões de 150 x 140 x 86 mm. Na Amazon, este item é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e os compradores afirmam que o produto é preparado para aguentar configurações elevadas. Porém, alguns reclamam que o cabo de alimentação fornecido não possui três pinos e outros relatam que a peça queimou com apenas 10 meses de uso.

Prós: atende às expectativas

atende às expectativas Contras: alguns compradores relatam que a fonte queimou com apenas 10 meses de uso

A Cougar GEX750 é mais uma opção para segurar configurações elevadas. De acordo com a fabricante, este modelo também conta com certificação 80 Plus Gold, que tem uma eficiência de 91% e uma boa performance em ambientes com temperatura de até 40° C. Por contar com um padrão modular, a fonte permite instalar apenas os cabos que o usuário precisar, o que permite uma melhor organização no interior do gabinete. O item é ofertado a partir de R$ 769.

O produto oferece um cabo EPS, dois PCI-E, dois PATA, um Floppy e dois SATA. No site da Amazon, o modelo é avaliado com 4,3 de 5 estrelas e os compradores comentam que a fonte está de acordo com as especificações do anúncio. Entretanto, alguns relatam que a peça apresentou defeito com menos de três meses de uso.

Prós: promete boa performance em ambientes com temperatura de até 40° C

promete boa performance em ambientes com temperatura de até 40° C Contras: alguns usuários reclamam que a fonte apresentou defeito em menos de três meses

5. Corsair CV750 – a partir de R$ 810

A Corsair CV750 é mais uma alternativa para o computador. Segundo as especificações da marca, o modelo é compatível com placas-mães ATX e possui um formato compacto, de 125 mm, que visa se adequar em qualquer gabinete. Além disso, este item dispõe de uma ventoinha de 120 mm. A fonte pode ser adquirida a partir de R$ 810.

O equipamento conta com uma frequência que varia entre 47Hz e 63Hz. O modelo também conta com dois cabos EPS, sete SATA, um Floppy, um PCI-E e um ATX. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e, os compradores indicam que a fonte é de fácil instalação e possui um funcionamento satisfatório.

Prós: variedade de cabos satisfatória

variedade de cabos satisfatória Contras: alto custo

6. Corsair RM750x – a partir de R$ 829

A Corsair RM750x é outra escolha com 750 W. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo possui uma ventoinha de 140 mm e promete uma operação silenciosa, mesmo em momentos de carga máxima. A fonte conta com dois cabos EPS, nove SATA, um Floppy, quatro PCI-E e um ATX. O equipamento é vendido por aproximadamente R$ 829.

A fonte vem na cor branca e oferece dimensões de 150 mm x 86 mm x 160 mm. O produto é avaliado com 5 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores afirmam que a peça é funcional e elogiam a resistência do equipamento, mesmo em momentos de quedas de energia elétrica.

Prós: modelo robusto

modelo robusto Contras: o tamanho pode ser problemático em gabinetes menores

A NZXT C750 é um modelo que pode agradar os donos de PC gamers. Segundo a fabricante, esta fonte é compatível com diversos modelos de placa de vídeo do mercado, entre eles, a RTX 3090, da Nvidia, ou a RX 6800 XT, da AMD. O item também oferece uma ventoinha de 135 mm e trabalha em uma frequência que varia entre 50 Hz e 60 Hz. A peça é vista por cerca de R$ 930.

O modelo dispõe de um cabo ATX, dois EPS, seis PCI-E e seis SATA. Já o tamanho, conta com dimensões de 135 mm x 135 mm x 25 mm. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas e os compradores ressaltam positivamente a potência do equipamento.

Prós: tamanho mais compacto que o item anterior

tamanho mais compacto que o item anterior Contras: preço elevado

8. XPG Core Reactor 750W – a partir de R$ 1.059

A XPG Core Reactor 750W é o item mais caro desta lista. De acordo com a fabricante, o produto dispõe da certificação 80 Plus Gold, que pode oferecer 90% de eficiência com apenas 50% de carga. Outras especificações indicam que a fonte possui uma frequência que varia de 47 Hz e 63 Hz. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 1.059.

Este equipamento conta com dimensões de 140 mm x 150 mm x 86 mm e oferece dois cabos ATX, seis PCI-E, 12 SATA e quatro Molex. O produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores afirmam que peça cumpre com o que promete e trabalha de maneira silenciosa. Por outro lado, alguns reclamam que a fonte possui poucos cabos de oito pinos.

Prós: modelo promete 90% de eficiência com apenas 50% de carga

modelo promete 90% de eficiência com apenas 50% de carga Contras: preço elevado

