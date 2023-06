A fonte é um equipamento responsável por energizar todos os componentes do computador e configurações mais avançadas podem exigir modelos mais potentes. A Corsair oferece amplo portfólio no mercado com potências que podem variar de 450 W até 1.200 W por preços que se iniciam em R$ 489 , como é o caso da Corsair VS500, que vem com ventoinha de 120 mm e promete um funcionamento silencioso. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de junho de 2023.

Já a Corsair RM850x, oferece uma potência de 850 W, vem com conector do tipo EPS e é vista por aproximadamente R$ 1.888. Outro destaque é a Corsair HX1200, que possui uma ventoinha de 135 mm, conta com uma força de 1.200 W e é vendida por cerca de R$ 2.899. Veja a lista com sete fontes da Corsair para comprar.

1 de 1 Fonte Corsair: 7 modelos para comprar de 450W até 1200W — Foto: Rafael Leite/TechTudo Fonte Corsair: 7 modelos para comprar de 450W até 1200W — Foto: Rafael Leite/TechTudo

Como montar um PC gamer barato? Opine no Fórum do TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Corsair VS500 – a partir de R$ 489

A Corsair VS500 é o modelo mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo é voltado para placas-mães com padrão ATX, conta com uma potência de 500 W e vem com conectores do tipo Floppy. Além disso, a fonte também trabalha em uma frequência que varia entre 47 Hz e 63 Hz. O equipamento é ofertado por valores que se iniciam em R$ 489.

A marca também reforça que o modelo acompanha uma ventoinha de 120 mm e é compatível tanto em tomadas de 110 V como 220 V. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,9 de 5 estrelas e os compradores afirmam que a fonte oferece qualidade, trabalha de maneira silenciosa e possui cabos resistentes.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: pode não ser ideal para configurações mais robustas

Gostou do produto? Compre aqui 500 WATTS Corsair VS500 R$ 559 IR À LOJA

Todas as ofertas de Corsair VS500 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 500 WATTS Corsair VS500 R$ 559 IR À LOJA

2. Corsair CX650F – a partir de R$ 645

A Corsair CX650F é uma opção que pode oferecer estilo ao computador. Segundo a fabricante, este modelo possui uma ventoinha de 120 mm, com iluminação RGB, que possibilita controle individual dos LEDs, por meio de um botão presente na fonte. Ela possui uma potência de 650 W, sendo indicada para configurações mais robustas. O produto é visto por cerca de R$ 645.

A marca reforça que os cabos prometem uma estrutura modular, que visa facilitar a organização dentro do gabinete. Avaliado com 4,7 de 5 estrelas no site da Amazon, os consumidores elogiam o fato de a fonte ser silenciosa e oferecer uma estrutura resistente. Porém, alguns reclamam que o preço cobrado é bastante elevado.

Prós: RGB personalizável

RGB personalizável Contras: alguns consumidores reclamam do preço cobrado

Gostou do produto? Compre aqui 80 PLUS BRONZE Corsair CX650F R$ 645 IR À LOJA

Todas as ofertas de Corsair CX650F × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 80 PLUS BRONZE Corsair CX650F R$ 645 IR À LOJA

3. Corsair VS600 – a partir de R$ 690

A Corsair VS600 é outra alternativa para os que querem montar um PC. De acordo com a marca, a fonte oferece um formato compacto, com 125 mm de comprimento, que visa facilitar a instalação nos mais diversos modelos de gabinetes. Este item possui uma potência de 600 W, que pode ser ideal para computadores com placas de vídeo potentes. O produto está disponível a partir de R$ 690.

Já a ventoinha de resfriamento conta com um tamanho de 120 mm, promete trabalhar de maneira silenciosa e só aumenta a intensidade da rotação nos momentos que exige mais carga. A fonte é avaliada com 4,9 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores apontam que o equipamento é feito com material de qualidade e cumpre o que se propõe a fazer.

Prós: tamanho compacto, que pode se adequar a qualquer modelo de gabinete

tamanho compacto, que pode se adequar a qualquer modelo de gabinete Contras: potência poderia ser maior

Gostou do produto? Compre aqui COM CABO Corsair VS600 R$ 690 IR À LOJA

Todas as ofertas de Corsair VS600 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM CABO Corsair VS600 R$ 690 IR À LOJA

4. Corsair VS450 – a partir de R$ 713

A Corsair VS450 é uma escolha voltada para computadores menos potentes. Segundo as especificações da marca, o item dispõe de uma potência de 450 W, é bivolt e possui dimensões de 150 mm x 86 mm x 125 mm. A fabricante destaca que a ventoinha de resfriamento conta com um tamanho de 120 mm e trabalha de maneira silenciosa. A peça é vendida pela economia de R$ 713.

O modelo acompanha seis conectores SATA, um EPS, dois PATA, um Floppy, dois PCI Express e um ATX. Na Amazon, a fonte é avaliada com 5 de 5 estrelas e os compradores se mostram satisfeitos com a qualidade do equipamento e afirmam que ela é silenciosa.

Prós: é eficaz no que se propõe a fazer

é eficaz no que se propõe a fazer Contras: potência muito baixa para o preço cobrado

Gostou do produto? Compre aqui 80 Plus White Corsair VS450 R$ 712 IR À LOJA

Todas as ofertas de Corsair VS450 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 80 Plus White Corsair VS450 R$ 712 IR À LOJA

Outra escolha para montar um computador é a Corsair CX750M. De acordo com a fabricante, esta peça é indicada para configurações elevadas, pois vem com uma potência de 750 W, ideal para os donos de placas de vídeo modernas. Com uma ventoinha de 120 mm, a fonte promete ser silenciosa mesmo em momentos de alto consumo. O equipamento pode ser encontrado por aproximadamente R$ 1.020.

A marca ressalta que a fonte dispõe de oito conectores SATA, quatro PATA, dois EPS, quatro PCI Express e um ATX. O produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Amazon e os compradores indicam que o item é eficiente no que se propõe a fazer. No entanto, alguns relatam que receberam a encomenda com alguns componentes defeituosos e outros afirmam que a peça é recondicionada.

Prós: potência de 750 W

potência de 750 W Contras: se comparado a CX650F, a fonte não apresenta diferenças significativas que justificam o valor cobrado

Gostou do produto? Compre aqui 80 PLUS BRONZE Corsair CX750M R$ 1.020 IR À LOJA

Todas as ofertas de Corsair CX750M × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 80 PLUS BRONZE Corsair CX750M R$ 1.020 IR À LOJA

A Corsair RM850x é mais uma escolha para computadores robustos. Segundo as especificações do fabricante, este modelo é compatível com placas-mães de padrão ATX e apresenta uma estrutura modular, que permite conectar apenas os cabos necessários para o funcionamento sistema. Além disso, a peça também dispõe de uma potência de 850 W. O item é comercializado por cerca de R$ 1.888.

Diferente dos itens anteriores, este oferece uma ventoinha de 135 mm, que visa oferecer um bom desempenho no computador e também uma operação silenciosa. Avaliada com 4,8 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores indicam que a fonte é de fácil instalação, consegue segurar configurações elevadas e apresenta um design agradável. Contudo, alguns reclamam que ela exala um odor de queimado durante o funcionamento.

Prós: potência de 850 W

potência de 850 W Contras: alguns consumidores reclamam que ela exala um odor de queimado

Gostou do produto? Compre aqui 80 PLUS GOLD Corsair RM850x R$ 1.888 IR À LOJA

Todas as ofertas de Corsair RM850x × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 80 PLUS GOLD Corsair RM850x R$ 1.888 IR À LOJA

A Corsair HX1200 é a opção mais cara desta lista. Assim como a RM850x, esta fonte também conta com uma ventoinha de 135 mm, que promete manter o silêncio durante o trabalho e garantir o desempenho da máquina. Além disso, a intensidade de giro é controlada de acordo com a necessidade do PC. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 2.899.

A fabricante reforça que a fonte possui 1.200 W, sendo o modelo mais potente desta lista e é indicada para computadores de alta performance. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e os compradores elogiam a eficiência da fonte e afirmam que ela resolve problemas de instabilidade no sistema.

Prós: alta potência

alta potência Contras: preço elevado

Gostou do produto? Compre aqui 80 PLUS PLATINUM Corsair HX1200 R$ 2.899 IR À LOJA

Todas as ofertas de Corsair HX1200 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 80 PLUS PLATINUM Corsair HX1200 R$ 2.899 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?