Fonte gamer: 7 opções para montar seu computador para jogos

A fonte é uma das peças essenciais para os computadores gamer, já que ela é responsável por administrar toda a potência dos componentes. Por conta disso, é preciso escolher um modelo que seja adequado com a configuração da máquina. Empresas como Redragon , Aerocool, T-Dagger, Draxen e Bright oferecem opções por valores a partir de R$ 209 , como é o caso da T-Dagger T-TPS206, que vem com um conector de 24 pinos e dispõe de 500 W de potência. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de junho de 2023.

Já a Bright FT007 conta com iluminação em RGB, ventoinha de 120 mm e pode ser encontrada por aproximadamente R$ 475. Outro destaque é a Redragon RGPS-750W, que oferece uma potência de 750 W, certificação 80 Plus Gold, que promete uma eficiência de até 90% e é vista por cerca de R$ 618. Acompanhe a lista com sete modelos disponíveis no Brasil em 2023.

A T-Dagger T-TPS206 é o modelo mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este item é indicado para placas-mães no formato ATX e é compatível com a maioria dos gabinetes disponíveis no mercado. A fonte dispõe de uma potência de 500 W e é voltada para configurações intermediárias. O produto é comercializado por preços que começam em R$ 209.

A parte de refrigeração conta com uma ventoinha de 120 mm, que promete uma operação silenciosa, ao mesmo tempo que mantém a baixa temperatura dos componentes. A peça é avaliada com 4,8 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores destacam que o modelo é funcional.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não é recomendada para computadores muito potentes

Gostou do produto? Compre aqui FORMATO ATX T-Dagger T-TPS206 R$ 250

A Redragon GC-PS012 é mais uma opção para montar um computador gamer. Segundo a marca, este modelo possui 400 W de potência e vem com certificado 80 Plus White, que visa oferecer uma eficiência de 80%. Já a ventoinha, conta com um tamanho de 140 mm. O produto está disponível a partir de R$ 215.

A peça dispõe de um cabo ATX, dois Molex, um PCI-E, um para CPU e cinco SATA. O dispositivo é avaliado com 4,6 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores elogiam a potência oferecida e o fato de o produto ser silencioso. Porém, alguns compradores se mostram insatisfeitos com a qualidade da peça.

Prós: ventoinha de 140 mm

ventoinha de 140 mm Contras: apenas 400 W de potência

Gostou do produto? Compre aqui CUSTO-BENEFÍCIO Redragon GC-PS012 R$ 227

3. Draxen DN500 – a partir de R$ 251

A Draxen DN500 é mais uma escolha indicada para os gamers. Segundo a fabricante, a fonte conta com uma potência de 500 W, é compatível com placas-mães ATX e dispõe de uma ventoinha de 120 mm. A peça também oferece cabos EPC, PCI-E, SATA e PATA, que possuem um comprimento aproximado de 600 mm. O modelo pode ser obtido pela economia de R$ 251.

Outra característica, é que esta fonte possui o selo 80 Plus Bronze, que visa oferecer uma eficiência de até 82%. Na Amazon, o item é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e os compradores destacam positivamente o desempenho da peça e o fato de ela ser silenciosa.

Prós: atende o básico

atende o básico Contras: perde para modelos mais potentes

Gostou do produto? Compre aqui PFC ATIVO Drazen 500 W 80 Plus Bronze R$ 251

4. Draxen DN600 – a partir de R$ 305

A Draxen DN600 é outra alternativa que pode agradar os usuários. De acordo com as especificações do fabricante, este modelo possui o selo 80 Plus Bronze, que promete uma eficiência de até 82%. Além disso, a peça oferece 600 W de potência e uma frequência que varia entre 50 Hz e 60 Hz. A fonte pode ser adquirida pela economia de R$ 305.

A ventoinha conta com um tamanho de 120 mm e a peça vem com um cabo Floppy, dois IDE, quatro SATA, um EPS e um PCI-E. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e os compradores elogiam o preço cobrado e apontam que o modelo é silencioso. Porém, alguns consumidores listam que ele possui uma baixa durabilidade.

Prós: modelo conta com selo 80 Plus Bronze

modelo conta com selo 80 Plus Bronze Contras: alguns compradores reclamam de baixa durabilidade

Gostou do produto? Compre aqui CERTIFICADO ROHS Draxen DN600 R$ 305

5. Aerocool KCAS 800 W – a partir de R$ 434

A Aerocool KCAS 800 W é mais uma opção voltada para o público gamer. Segundo a marca, este item oferece uma potência de 800 W, sendo este o modelo mais potente desta lista. Além disso, o produto conta o certificado 80 Plus Bronze, que garante uma eficiência de até 82% e vem com um cabo para a CPU, dois VGA, sete SATA e quatro PATA. A fonte é vendida por aproximadamente R$ 434.

Assim como outros itens desta lista, este também vem equipado com uma ventoinha de 120 mm, que promete um trabalho silencioso. O produto é avaliado com 5 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores afirmam que ela é eficiente e que possui baixo ruído.

Prós: potência de 800 W

potência de 800 W Contras: não há

Gostou do produto? Compre aqui 80 PLUS BRONZE Aerocool KCAS 800 W R$ 434

6. Bright FT007 – a partir de R$ 475

Outra escolha para o PC gamer é a Bright FT007. Segundo a fabricante, este modelo se destaca pela sua ventoinha de 120 mm, que ostenta uma iluminação em RGB. Este recurso pode ser indicado para os que procuram montar um gabinete estiloso. Além disso, a fonte possui uma potência de 650 W. Este item está disponível por cerca de R$ 475.

A marca também aponta que a peça possui uma frequência que varia entre 50 Hz e 60 Hz, proteção contra curto-circuito e voltagem compatível com tensões de 110 V e 220 V. Avaliada com 5 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores classificam esta fonte como bom custo-benefício.

Prós: iluminação em RGB

iluminação em RGB Contras: potência mais baixa que o modelo anterior

Gostou do produto? Compre aqui ILUMINAÇÃO RGB Bright FT007 R$ 475

A Redragon RGPS-750W é o item mais caro desta lista. De acordo com a marca, este modelo conta 750 W de potência e certificação 80 Plus Gold, que promete uma eficiência de 87% com a carga máxima. O item oferece dimensões de 120 mm x 120 mm x 25 mm, possui dois cabos SATA, um Molex, um ATX, dois PCI-E e mais dois para CPU. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 618.

A fabricante ressalta que a peça possui cabos no formato flat, que visam auxiliar na organização no interior do gabinete. A fonte é avaliada com 4,6 de 5 estrelas na Amazon e os compradores afirmam que o produto atende às expectativas. Por outro lado, alguns consumidores desconfiam que o dispositivo é de baixa qualidade.

Prós: potência de 750W, ideal para computadores gamers

potência de 750W, ideal para computadores gamers Contras: preço elevado

Gostou do produto? Compre aqui FULL MODULAR Redragon RGPS-750W R$ 618

