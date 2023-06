Game of Thrones: relembre sinopse, elenco e temporadas da série do HBO Max

A série Game of Thrones (2011 - 2019) continua marcante na memória dos fãs, mesmo após quatro anos de seu desfecho. Disponível no HBO Max , a superprodução que mistura fantasia, ação, aventura, política e uma dose de erotismo surgiu dos livros da saga literária As Crônicas de Gelo e Fogo, do escritor e produtor de TV George R.R. Martin. As obras foram publicadas no Brasil pela Editora Suma. O sucesso foi tanto que GoT abriu espaço para novos projetos no streaming, com o spin-off A Casa do Dragão sendo o primeiro a ser lançado.

O elenco do seriado conta com a presença dos astros Sean Bean, Emilia Clarke, Peter Dinklage, Richard Madden e mais. Se você ainda não assistiu a Game of Thrones ou quer rever os episódios, confira a seguir uma lista com tudo que você precisa saber sobre as temporadas — de enredo a repercussão entre o público e crítica.

Enredo de Game of Thrones

O foco central de GoT acomapanha o jogo político em Westeros, o continente de um mundo fantástico onde há regiões governadas por Casas nobres. Há sete reinos que estão sob a liderança do rei ocupante do Trono de Ferro, uma posição alta e desejada entre boa parte das famílias.

Existem também regiões que desejam se manter independentes de tal controle. No meio dos dois conflitos, impera o medo de que uma raça de criaturas sobrenaturais chamadas Caminhantes Brancos ameace a estabilidade dos Sete Reinos.

A trama tem início com a ida do Eddard "Ned" Stark (Bean), Lorde de Winterfell, até Porto Real para ser conselheiro do Rei Robert Baratheon (Addy), ocupante do Trono de Ferro. Chegando na cidade, Ned presencia uma série de conspirações que desencadeiam uma disputa acirrada entre diversos grupos políticos em Westeros.

O elenco do seriado conta com a presença dos astros Sean Bean (franquia Senhor dos Anéis) como Ned Stark; Emilia Clarke (Invasão Secreta) dando vida à Daenerys Targaryen; Peter Dinklage (Vingadores: Ultimato) como Tyrion Lannister e Lena Headey (300) interpretando Cersei Lannister. Já Richard Madden (Citadel) participa como Robb Stark; Mark Addy (Coração de Cavaleiro) interpreta Robert Baratheon; Kit Harrington (Eternos) está no papel de Jon Snow; e Jason Momoa (Aquaman) vive Khal Drogo.

Relembre as temporadas

1° temporada (2011)

O primeiro livro da saga de R.R. Martin dá nome à série e é adaptado na temporada de estreia. Conhecemos, nos primeiros episódios, as duas famílias que protagonizam a season; os Stark, compostos pelo Senhor de Winterfell, Eddard "Ned", sua esposa Catelyn (Michele Fairley) e os filhos Robb, Sansa (Sophie Turner), Arya (Maisie Williams), Bran (Isaac Hempstead-Wright) e Rickon (Art Parkinson). Jon Snow, um filho bastardo de Ned, também convive com pai em Winterfell.

Ned recepciona em seu território a família do amigo Robert Baratheon (Mark Addy), rei que ocupa o Trono de Ferro. O monarca ordena que o senhor de Winterfell seja seu conselheiro em Porto Real para cuidar dos assuntos dos Sete Reinos. Enquanto isso, no continente de Essos, os irmãos exilados Daenerys (Emilia Clarke) e Viserys Targaryen (Harry Lloyd) negociam um casamento com o guerreiro Dothraki Khal Drogo (Jason Momoa) em troca de um exército. A primeira temporada tem aprovação de 90% entre a crítica (selo "Fresco") e 96% entre o público.

2° temporada (2012)

Os eventos do segundo ano são adaptados do livro A Fúria dos Reis, que também é o segundo livro da franquia. Após o desfecho traumático ocorrido na temporada anterior, a família Stark está separada enquanto novas transformações políticas ocorrem em Westeros. Joffrey Baratheon (Jack Gleeson) assume o posto de seu pai, Robert, após sua morte. Mas a nova posse incomoda seu tio Stannis (Stephen Dillane), irmão do rei morto, que planeja assumir o trono para si.

Enquanto isso, a princesa Daenerys Targaryen procura por novos aliados na busca por ocupar sua posição no Trono de Ferro. Já na Muralha, uma fortificada barreira de proteção em Westeros, o recém-chegado Jon Snow assume seu posto como irmão juramentado da Patrulha da Noite, uma ordem militar que protege os Sete Reinos dos grupos selvagens que habitam a região conhecida como Para Além da Muralha. A segunda season obtém aprovação de 96% entre crítica e público.

3° temporada (2013)

A primeira metade do livro A Tormenta de Espadas, terceiro da franquia, serve como base desta temporada. A família Lannister tem um aprofundamento maior, pois somos apresentados a Tywin Lannister (Charles Dance), pai dos irmãos Cersei (Lena Headey), Jaime (Nikolaj Coster-Waldau) e Tyrion (Peter Dinklage). A temporada também dá foco ao filho mais velho de Ned, Robb (Richard Madden), que agora quer jurar vingança contra os Lannisters pela morte do pai.

No núcleo da Muralha, a Patrulha da Noite sofre um ataque dos Caminhantes Brancos, o que confirma a existência desse grupo sobrenatural. Após o conflito, Jon Snow é resgatado pelos selvagens que vivem Para Além da Muralha. Do outro lado do Mar Estreito, Daenerys e seus dragões viajam por Essos para montar um exército implacável. As aprovações do terceira ano da série são de 96% pela crítica (selo "Fresco") e 97% na votação do público.

4° temporada (2014)

A fase seguinte adapta a segunda metade do livro A Tormenta de Espadas, e nela temos a adição dos atores Pedro Pascal (The Last of Us), Indira Varma (Roma), Michiel Huisman (A Incrível História de Adaline) e Dean-Charles Chapman (1917) ao elenco principal. Um dos eventos de destaque é o Casamento Roxo, matrimônio entre Rei Joffrey I Baratheon e a nova rainha Margaery Tyrell (Natalie Dormer). A cerimônia atrai ao local a Casa Martell, representada pelo príncipe Oberyn (Pascal) e sua amante Ellaria Sand (Varma).

No entanto, Oberyn tem outros planos em sua chegada ao casamento, e precisará da ajuda de Tyrion para concluí-los. Na cidade de Meeren, Daenerys vê nos escravos da região uma forma de aumentar o seu exército, cada vez maior e reforçado com seus dragões. A quarta temporada é a que tem maior avaliação entre a crítica, alcançando aprovação de 97% (mesmo índice entre o público).

5° temporada (2015)

Parte dos livros O Festim dos Corvos e A Dança dos Dragões, respectivamente o quarto e quinto volumes da saga literária, compõem o enredo da 5° season. Entre os novos nomes do elenco estão Jonathan Pryce (The Crown), Keisha Castle-Hughes (FBI), Nell Tiger Free (Servant) e Alexander Siddig (Shantaram). Os novos capítulos são marcados pela coroação do novo rei Tommen Lannister (Chapman), filho mais novo de Cersei.

Porém, o jovem é só uma fachada para ofuscar os interesses da mãe e do tio Jaime no controle do poder. Arya, filha mais nova de Ned, chega a Braavos e conhece a guilda dos Homens Sem Rosto, um grupo de assassinos que pode ajudá-la em sua vingança pela morte do pai. Já Snow fica numa situação difícil que envolve dois reis. A série obteve aprovações de 93% (crítica, selo "Fresco") e 90% (público).

6° temporada (2016)

A partir da sexta temporada, os fãs de GoT perceberam diferenças entre o que está escrito nos livros (O Festim dos Corvos e A Dança dos Dragões) e o que foi proposto pela dupla de showrunners David Benioff e D.B. Weiss (O Exorcista). Os atores Pilou Asbæk (Operação Overlord) e Essie Davis (O Babadook) compõe o novo elenco, além do retorno de Isaac Hempstead-Wright (O Despertar) e David Bradley (franquia Harry Potter) nos papéis de Bran Stark e Walder Frey.

Depois de uma viagem longa, Bran finalmente encontra o Corvo de Três Olhos (Sydow), um vidente ex-Patrulha da Noite que aparecia nos sonhos do jovem Stark. Seu irmão Jon Snow é dado como morto, mas nem tudo está perdido para o bastardo. Cersei teme pela vida de sua filha Myrcella (Free), pois um desafeto jura vingança contra a mãe do novo Rei do Trono de Ferro. A sexta temporada conquistou aprovações de 94% (crítica, selo "Fresco") e 92% (público).

7° temporada (2017)

A penúltima temporada prepara o público para o embate contra os Caminhantes Brancos, uma ameaça perigosa a Westeros. Aqui, a obra se distancia de vez dos livros de George R.R. Martin, uma vez que o sexto livro, The Winds of Winter, até o momento não foi lançado. A série conta com a entrada dos atores Tom Hopper (The Umbrella Academy) e Jim Broadbent (O Duque), além da participação especial do músico pop Ed Sheeran e da banda de rock Mastodon.

Depois de mais uma morte em sua família, Cersei finalmente ocupa o Trono de Ferro e passa a comandar Westeros. Ela só não contava com a chegada de Daenerys no continente para reivindicar seu lugar como líder em Porto Real. Um ressuscitado Jon Snow quer proteger seus irmãos da ameaça dos implacáveis Caminhantes Brancos. A aprovação da temporada entre os críticos é de 94%, já entre o público é 81%.

8° temporada (2019)

O tão discutido desfecho de Game of Thrones movimentou a fúria de um batalhão de fãs contra os showrunners David Benioff e D.B. Weiss. Apressada e sem orientação de George R.R. Martin na construção do enredo, a oitava season é a única que obteve desaprovação abaixo da média tanto entre a crítica (55%, selo "Podre") quanto do público (30%) no Rotten Tomatoes.

Ao chegarem em Winterfell, Jon Snow e Daenerys lutam para conseguir unir a população do norte de Westeros para combaterem a ameaça dos Caminhantes Brancos. Jaime prepara um exército para ajudá-los na batalha. No entanto, Daenerys ainda não esqueceu sua sede por poder e vingança contra os Lannisters, o que pode prejudicar os planos de Snow e os demais integrantes da resistência.