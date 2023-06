Game of Thrones: veja personagens, elenco e dubladores da série

A série Game of Thrones está atualmente disponível no catálogo do HBO Max . Considerada um fenômeno global, a produção americana foi transmitida pela primeira vez no canal HBO em 2011, ficando no ar até 2019. A trama segue um jogo político, no qual nove famílias nobres lutam pelo controle do reino fictício de Westeros. Baseada na obra homônima de George R. R. Martin, a série de fantasia épica foi criada por David Benioff e D. B. Weiss e leva em seu elenco nomes como Kit Harington, Peter Dinklage, Lena Headey, Emilia Clarke e mais.

Com oito temporadas, a produção marcou a cultura pop devido ao sucesso entre o público e a crítica. O seriado ganhou o spin-off A Casa do Dragão (2022) e outros projetos derivados estão no aguardo para a produção como, Snow, The Hedge Knight, The Sea Snake e Ten Thousand Ships. Conheça, a seguir, alguns personagens principais de Game of Thrones, bem como seus respectivos intérpretes.

Sean Bean é Eddard Stark

Patriarca da casa Stark, Protetor do Norte e Senhor de Winterfell, Eddard - ou Ned para os mais próximos - é um homem determinado, forte e um amigo fiel, com um enorme senso de honra e justiça. Considerado um pai amoroso e um bom marido, o personagem é o melhor amigo de infância do Rei Robert (Mark Addy), e é obrigado a deixar sua terra natal e família para servir ao monarca na corte, em Porto Real. No Brasil, o persongem é dublado por José Augusto Sendim.

Kit Harington é Jon Snow

Conhecido como o filho bastardo de Ned Stark, o personagem foi criado ao lado de seus meio-irmãos em Winterfell. Apesar de idolatrar o pai, Jon nunca conseguiu muita atenção do Protetor do Norte, sentindo-se como um pária dentro de sua própria casa, visto que sua madrasta, Catelyn Stark (Michelle Fairley), o detesta. Fiel, corajoso e extremamente hábil na esgrima e um guerreiro eficaz, Jon Snow decide se juntar à Patrulha da Noite e é lá que ele encontra seu lugar. Ao longo do seriado, o personagem foi dublado por Renan Freitas e André Sauer.

Maisie Williams é Arya Stark

Com uma inteligência aguçada e corajosa o suficiente para desafiar a autoridade dos mais velhos, Arya é a filha mulher mais nova de Ned Stark. Dublada por Helena Palomanes, a personagem tem uma personalidade forte e gosta de ser tratada como uma moleca, já que prefere cavalgar e lutar com espadas ao lado de seus irmãos ao invés de participar das aulas de etiqueta com sua irmã Sansa, com quem não se dá muito bem. A personagem é muito próxima de seu meio-irmão Jon Snow e suas habilidades são cada vez mais aprimoradas a partir do momento que passa a viver por conta própria após eventos trágicos.

Sophie Turner é Sansa Stark

Adorável, graciosa e às vezes acanhada, Sansa é a filha mulher mais velha de Ned Stark. Na primeira temporada, a jovem é uma perfeita dama, e extremamente defensora do romance e da tradição dos clãs. Mas no decorrer da série, a personagem deixa de ser uma sonhadora e torna-se uma mera sobrevivente da constante violência masculina. No Brasil, Luisa Palomanes dá voz à personagem.

Emilia Clarke é Daenerys Targaryen

Princesa exilada e último membro do deposto clã Targaryen, Dany é a herdeira legítima ao Trono de Ferro de Westeros, apesar de ter passado toda a sua vida longe escondida no continente oriental de Essos. Inicialmente ela se mostra como uma jovem tímida e inocente, mas determinados acontecimentos violentos moldam sua personalidade, transformando-a em uma mulher forte e determinada, além de uma líder férrea. Por fim, a personagem é dublada por Carol Crespo.

Peter Dinklage é Tyrion Lannister

Dublado por Márcio Simões, o caçula dos três filhos de Tywin Lannister (Charles Dance), é frequentemente desprezado e ridicularizado por sua família e membros da corte por ter nascido anão. Com sua inteligência, ironia e bom humor, Tyrion tira proveito de todos os luxos e benefícios que o seu rico clã proporciona. Apesar de se manter longe do jogo político do trono, o personagem involuntariamente é inserido no cenário quando acontecimentos inesperados envolvem sua honra.

Lena Headey é Cersei Lannister

Esposa do Rei Robert e rainha de Westeros, ela é considerada a grande vilã de Game of Thrones. Bonita, ambiciosa, extremamente ardilosa e manipuladora, Cersei joga sujo sempre que precisa agir em prol dos interesses do clã Lannister e de seus três filhos. Sem nenhum amor ou mesmo afeição pelo marido, a personagem mantém uma relação incestuosa com o irmão gêmeo Jaime desde a juventude. Inicialmente a personagem é dublada por Fabíola Giardino.

Nikolaj Coster Waldau é Jaime Lannister

Conhecido como "Regicida" após matar o rei Aerys na rebelião de Robert Baratheon para usurpar a Coroa, Jaime é o primeiro filho homem do Lorde Tywin Lannister, de Rochedo Casterly. Dublado por Ricardo Schnetzer, o personagem faz parte da Guarda Real e é visto por todos do reino como um homem bonito e implacável, que usa de sua brutalidade contra todos os inimigos do clã Lannister. A pessoa mais importante de sua vida é a irmã gêmea, Cersei.

Gwendoline Christie é Brienne de Tarth

Filha única do Lorde Selwyn de Tarth, Brienne rejeita uma vida de privilégios como uma delicada dama para se tornar uma guerreira forte e corajosa. Mesmo sendo zombada por seus companheiros, a personagem se mantém fiel ao cargo e àqueles que jura proteger, lhes oferecendo sua lealdade inabalável. No Brasil, Bia Barros dá voz à personagem.

John Bradley-West é Samwell Tarly

O primogênito de uma família nobre, o jovem Sam é um rapaz inteligente e com pensamento rápido. Apesar disso, o personagem é autoproclamado covarde e o grande desgosto do pai, visto sua inabilidade para a esgrima e a falta de popularidade entre as garotas do reino. Por conta disso, ele é enviado à Patrulha da Noite, no extremo norte de Winterfell. E é lá que Samwell conhece Jon Snow após ser intimidado por outros recrutas da Muralha. O personagem é dublado por Alexandre Moreno.