Google Maps: 4 novas funções que vão facilitar a vida de todo turista

O Google Maps , app disponível para Android e iPhone ( iOS ), vai ganhar uma série de novidades que podem facilitar a vida de usuários durante viagens. Dentre os novos recursos, anunciados pela gigante da tecnologia durante a conferência Google I/O 2023, estão a possibilidade de fazer pesquisas de rotas usando inteligência artificial para checar horários com grande fluxo de veículos e a previsão do tempo ao longo do dia, por exemplo.

Além disso, o Google Maps também vai ganhar aprimoramentos em realidade aumentada, permitindo que o usuário aponte a câmera do celular para conferir restaurantes e outros estabelecimentos próximos à localização na qual se encontra. Os recursos, no entanto, ainda não têm previsão de lançamento no Brasil. Na lista a seguir, confira cinco funcionalidades que podem ajudar turistas em passeios fora do país.

1. Visualização imersiva das rotas

A visualização imersiva das rotas vai reunir diferentes informações sobre uma determinada localidade em uma única interface, facilitando a pesquisa do usuário sobre a região. O recurso considera o histórico do Google e também usa tecnologias de inteligência artificial e imagens aéreas e do Street View para oferecer informações mais precisas sobre o local pesquisado.

Com a função, ao buscar por uma rota e checar direções, será possível visualizar ciclovias, calçadas, faixas de trânsito e até estacionamentos próximos. Além disso, o recurso também deve reunir previsões sobre o clima da região e o trânsito da localidade em determinados dias e horários, permitindo que o usuário se programe para evitar horários de maior fluxo de veículos e temporadas de chuva, por exemplo.

2. Realidade aumentada em pontos de interesse

Outra funcionalidade que pode ser bastante útil em viagens é a navegação usando realidade aumentada. O recurso vai permitir que o usuário aponte o celular para encontrar caixas eletrônicos, restaurantes, parques e paradas de ônibus e metrô próximos ao local onde ele se encontra, por exemplo. Além disso, também é possível usar a função para checar informações sobre um determinado estabelecimento, como o horário de funcionamento e os períodos do dia em que há maior fluxo de pessoas.

3. Rotas na tela de bloqueio

Outra novidade anunciada pelo Google Maps são as rotas na tela de bloqueio do celular. O recurso vai permitir que usuários acompanhem os trajetos sem precisar desbloquear o dispositivo, sendo possível checar o tempo estimado para o fim da viagem e as atualizações da viagem diretamente na tela do bloqueio do smartphone. Com a função, não será mais necessário estar com o app aberto para receber os updates, o que simplifica consultas rápidas durante o percurso.

4. Visão aérea dos locais de interesse

Outra novidade é a possibilidade de conferir locais ou pontos de interesse a partir de uma visão aérea da localidade. Dessa forma, é possível checar estabelecimentos como hotéis, restaurantes e pontos turísticos com maior precisão e de maneira virtual, por exemplo. De acordo com a gigante da tecnologia, a funcionalidade faz com que os usuários fiquem mais familiarizados com a região de interesse a partir das imagens de satélite do Google, permitindo que eles conheçam e identifiquem a área sem precisar conhecer o local fisicamente antes.

Vale dizer que, por enquanto, os recursos listados acima estão disponíveis apenas para um número bastante limitado de cidades ao redor do mundo. Eles chegarão primeiro em locais como Nova York, Los Angeles, São Francisco, Londres, Paris, Tóquio, Barcelona, Dublin e Madrid, e ainda não há previsão de quando as funções estarão liberadas para as cidades brasileiras.

