'Google, qual é meu nome?' Veja 6 pesquisas curiosas feitas no buscador

É comum que os internautas façam algumas perguntas sem sentido ao Google . No entanto, algumas pesquisas curiosas são mais recorrentes entre os usuários do que outras. Graças ao Keyword Tool, uma ferramenta que informa dados sobre palavras-chave na Internet, é possível quantificar quantas vezes certas questões foram feitas no buscador. "Google, quantos anos você tem?", por exemplo, conta com mais de 18 mil pesquisas nos últimos 12 meses segundo o software; já "Google, você gosta de mim?’" aparece com mais de 6 mil buscas.

Diferentemente de chatbots como o ChatGPT e Bard, o Google responde perguntas mais pessoais de maneira pouco eficaz e não consegue desenvolver um diálogo com o usuário. Confira, na lista a seguir, respostas ineficientes do Google para as perguntas mais inusitadas dos internautas e como o ChatGPT se comportaria diante delas.

2 de 14 Lista reune perguntas e respostas curiosas feitas no Google — Foto: Divulgação/Pexels Lista reune perguntas e respostas curiosas feitas no Google — Foto: Divulgação/Pexels

📝 Quais os melhores chatbots para conversar com inteligência artificial? Comente no Fórum do TechTudo

1. Que horas são, Google?

A expressão "Que horas são, Google?" possui mais de 27,1 mil pesquisas no Google, segundo o Keyword Tool. Diferente da maioria dos itens desta lista, o buscador consegue responder à pergunta, indicando o mesmo resultado que indicaria se o usuário digitasse "horário de Brasília" na barra de pesquisa. Vale lembrar, contudo, que o software não interage com o internauta de forma pessoal e dialógica assim como ChatGPT faria — ele apenas indica a hora atual.

3 de 14 Google responde sobre horário — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Google responde sobre horário — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Outro ponto a se considerar é que, diferentemente do Google, a versão gratuita do ChatGPT não possui acesso à Internet. Ou seja, embora o chatbot seja programado para responder perguntas e promover diálogos, ele não será capaz de te dar um resultado útil.

4 de 14 ChatGPT responde sobre horário — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz ChatGPT responde sobre horário — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

2. Google, qual é meu nome?

Existem aproximadamente 22,2 mil buscas nos últimos 12 meses, segundo o Keyword Tool, de usuários perguntando seu próprio nome ao Google. Como é possível perceber na imagem abaixo, a resposta fornecida pela plataforma para a pergunta "Google, qual é meu nome?" é ineficiente. O motor de buscas não responde o nome do usuário e apenas apresenta conteúdos relacionados à palavra-chave. Entre os primeiros resultados, estão vídeos de YouTube de famosos pesquisando seu próprio nome no Google.

5 de 14 Resultado da pesquisa do termo "Google, qual é meu nome?" no Google — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Resultado da pesquisa do termo "Google, qual é meu nome?" no Google — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Ao realizar a mesma pergunta para o ChatGPT, ele até saberá manter um diálogo, mas também não conseguirá responder o nome do usuário. O chatbot informa que não tem "acesso a informações pessoais sobre os usuários, a menos que você forneça essas informações durante a nossa conversa". Portanto, se você disser previamente o seu nome, a tecnologia saberá responder à pergunta.

6 de 14 Resposta para a pergunta ‘’ChatGPT, qual é meu nome?’’ do ChatGPT — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Resposta para a pergunta ‘’ChatGPT, qual é meu nome?’’ do ChatGPT — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

3. Google, quantos anos você tem/eu tenho?

Quando perguntamos a idade do Google ao próprio buscador — uma questão que tem cerca de 18,1 mil pesquisas nos últimos doze meses segundo o Keyword Tool —, a ferramenta interpreta os comandos e consegue responder corretamente, da mesma forma que responderia à busca "Google idade". Abaixo do resultado, ela ainda apresenta a idade de outras empresas relacionadas, como Apple e Netflix.

7 de 14 Resultado da pesquisa do termo ‘’Google, quantos anos você tem?’’ no Google — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Resultado da pesquisa do termo ‘’Google, quantos anos você tem?’’ no Google — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Por outro lado, quando perguntamos a nossa própria idade à ferramenta, ela não sabe responder — embora "Google, quantos anos eu tenho tenho?" tenha 9,9 mil de pesquisas nos últimos 12 meses. Entre os resultados aparecerão sites que permitem calcular a própria idade a partir da data de nascimento. Pelo mesmo motivo do tópico anterior, o ChatGPT também não saberá responder à sua pergunta. Contudo, se você disser o ano em que nasceu, ele saberá calcular o resultado.

8 de 14 ChatGPT consegue calcular a sua idade se você indicar o ano em que nasceu — Foto: Reprodução/Yuri Neri ChatGPT consegue calcular a sua idade se você indicar o ano em que nasceu — Foto: Reprodução/Yuri Neri

4. Google, você gosta de mim?

Alguns usuários — que provavelmente estavam em um dia mais carente — já perguntaram ao Google "Google, você gosta de mim?", já que a questão possui mais de 6,6 mil pesquisas nos últimos 12 meses. Esses internautas, contudo, apenas receberam conteúdos com essas palavras-chave, como músicas do YouTube.

9 de 14 Resultado da pesquisa do termo ‘’Google, você gosta de mim?’’ no Google — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Resultado da pesquisa do termo ‘’Google, você gosta de mim?’’ no Google — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Repetindo a pergunta ao ChatGPT, o chatbot não deixa o usuário no vácuo, mas indica que não tem sentimentos por ser uma inteligência artificial e, portanto, não pode ter preferências ou gostar de alguém.

10 de 14 Resposta para a pergunta ‘’ChatGPT, você gosta de mim?’’ do ChatGPT — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Resposta para a pergunta ‘’ChatGPT, você gosta de mim?’’ do ChatGPT — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

5. Google, onde você mora?

A pergunta "Google, onde você mora?" possui um registro de mais de 5,4 mil pesquisas nos últimos 12 meses, segundo o Keyword Tool. Apesar de o buscador estar presente nos dispositivos de todos os usuários, ele não responde à questão, apenas mostra conteúdos com as palavras-chave mais uma vez.

11 de 14 Resultado da pesquisa do termo ‘’Google, onde você mora?’’ no Google — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Resultado da pesquisa do termo ‘’Google, onde você mora?’’ no Google — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Se o Google não consegue entender a pergunta, o ChatGPT consegue. O chatbot indica que, por ser um programa de computador, ele não tem casa. A tecnologia ainda brinca que "mora nas nuvens".

12 de 14 Resposta para a pergunta ‘’ChatGPT, onde você mora?’’ do ChatGPT — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Resposta para a pergunta ‘’ChatGPT, onde você mora?’’ do ChatGPT — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

6. Google, quem é mais bonito: eu ou meu pai?

Por fim, a pergunta "Quem é mais bonito: eu ou meu pai?" talvez não seja conveniente de se fazer nem mesmo a humanos. No entanto, nos últimos 12 meses, 1,3 mil pesquisas com esse termo foram feitas no Google, segundo o Keyword Tool. De novo, o buscador não entende a questão, apenas mostra resultados que contenham algumas dessas palavras-chave.

Analisando as respostas encontradas, percebe-se que se trata de um meme do TikTok, no qual um menino pergunta ao assistente virtual do Google quem é o mais bonito, e a tecnologia responde "Olha, eu imagino que ele seja um galã", para desespero da criança. Vale lembrar, contudo, que o assistente provavelmente foi programado para responder dessa forma pelo pai.

13 de 14 Resultado da pesquisa do termo ‘’Google, quem é mais bonito eu ou meu pai?’’ no Google — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Resultado da pesquisa do termo ‘’Google, quem é mais bonito eu ou meu pai?’’ no Google — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

O ChatGPT também não será capaz de contribuir com esse embate. Ele responde que não tem a capacidade de julgar a aparência física das pessoas e que a beleza é subjetiva.

14 de 14 Resposta para a pergunta ‘’ChatGPT, quem é mais bonito: eu ou meu pai’’ do ChatGPT — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Resposta para a pergunta ‘’ChatGPT, quem é mais bonito: eu ou meu pai’’ do ChatGPT — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Conclui-se que ambas as ferramentas têm suas próprias características, sendo cada uma projetada para cumprir um propósito específico. Dessa forma, certas perguntas podem ser melhor direcionadas para o ChatGPT e outras para o Google — por isso, vale adaptar as questões conforme a plataforma.

Com informações de Keyword Tool

Veja também: Como usar o ChatGPT no seu celular sem instalar aplicativos