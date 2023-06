Gosta de cozinhar? Veja 8 apps de culinária que você deveria conhecer!

Aplicativos de culinária oferecem diversas ferramentas para ajudar os apaixonados por cozinha. Disponíveis para Androide iPhone ( iOS ), as plataformas vão muito além de compartilham receitas e facilitar o preparo de pratos saborosos a partir do que está disponível dentro da geladeira. O app Desrotulando , por exemplo, ajuda a ler os rótulos dos produtos de forma rápida e prática. Já o Controle de Validade, permite gerenciar os alimentos da despensa para não correr os risco de consumir algo que já passou da validade. A seguir, confira a lista com 8 aplicativos de culinária muito úteis e surpreenda-se com as funcionalidades de cada um deles.

1. TudoGostoso

Gosta de receber a família e amigos sempre com um prato especial ou deseja testar suas habilidades na cozinha? Então, o aplicativo TudoGostoso, disponível para Android e iOS, é o ideal! Ele é gratuito e conta com um catálogo de 200 mil receitas, desde petiscos até sobremesas, capazes de agradar diferentes paladares.

O usuário pode usar a ferramenta para criar o próprio livro de receitas, salvando aquelas que mais gosta. Nos canais especiais, é possível se inspirar para fazer diferentes empratamentos em datas comemorativas. Os comentários de quem já reproduziu os pratos e compartilhou a experiência fazem toda a diferença e você ainda pode compartilhar a receita nas suas redes sociais preferidas.

De vez em quando bate a fome e você não sabe o que fazer com o que tem na geladeira? Esse problema acabou! Com o PetitChef, um app gratuito para Android e Iphone, você pode encontrar a receita perfeita a partir do que existe na sua casa, para isso é só usar a busca por ingrediente e o tipo de prato, que pode ser entrada, sobremesa, prato principal, petisco e muito mais.

O aplicativo oferece milhares de receitas para acesso fácil e rápido, informações nutricionais, incluindo calorias, açúcar, gordura, proteínas e fibras. A ferramenta também faz o envio diário de um menu delicioso para facilitar a escolha do que cozinhar. Você também pode favoritar receitas para acesso posterior, adicionar receitas pessoais e fotos e votar e comentar nas opções que mais gosta.

3. Controle de Validade

É comum comprar um produto e esquecer de usá-lo. Quando você menos espera, o tempo de validade acabou. Pois isto está prestes a mudar! Com o Controle de Validade, disponível nas lojas do Android e iPhone, será possível realizar o cadastro de produtos pelo nome, data de validade, lote e quantidade. Assim, quando estiverem próximos do vencimento, a ferramenta envia uma notificação para avisar.

Além da versão gratuita, o app oferece algumas funções pagas, como organização do estoque em um único local, consulta de código de barras para preenchimento automático das informações e captura de fotos dos produtos para facilitar a identificação. O pagamento também libera a organização dos produtos por categoria, marca e loja e a possibilidade de gerar um arquivo Excel com os produtos para backup ou análise.

Você costuma rachar a conta do mercado ou organizar jantares com amigos no estilo “cada uma paga uma parte?” Bom, o Splitwise , app para Android e Iphone, foi pensado para evitar essa dor de cabeça na hora de receber. A ferramenta gratuita permite que amigos e familiares possam separar e rastrear contas, organizar as despesas, adicionar valores facilmente e receber de volta como quiser. Desse modo, não há incômodo em realizar a cobranças!

5. KitCon

Ao acessar uma receita você pode ficar confuso com as quantidades, principalmente quando tem que adaptá-la para um número maior ou menor de pessoas. Pensando nisso, o KitCon, presente apenas na loja de apps do Iphone, foi criado para ajudar na conversão das medidas de suas receitas para utensílios que você tem em casa, como xícaras de chá, copos, colher de sopa e colher de chá.

A ferramenta torna possível marcar ingredientes como favoritos para otimizar a tela de conversão, utilizando a versão gratuita ou contratando a versão do Chef, que dispõe de uma lista ainda maior de ingredientes e medidas.

6. Desrotulando

Quer fazer escolhas mais saudáveis ao fazer compras de alimentos? O Desrotulando, compatível com Android e iPhone, ajuda você a conhecer a avaliação nutricional dos produtos por meio do escaneamento do código de barras. O app também sugere opções mais nutritivas para descomplicar sua reeducação alimentar.

O Desrotulando está disponível apenas para produtos vendidos no Brasil. A ferramenta oferece um leitor de código de barras, avaliação detalhada de ingredientes e nutrientes, sugestões de produtos mais saudáveis, filtros para explorar categorias, listas de produtos salvos e personalização de preferências.

7. Food to Save

Você sabia que muitos estabelecimentos descartam alimentos próximos a data de vencimento ou que não atendem aos padrões estéticos exigidos? Food to Save foi criado pensando em formas de evitar esse desperdício. A ferramenta compatível com Android e Iphone conecta estabelecimentos a pessoas engajadas na luta contra o desperdício, proporcionando o resgate de Sacolas Surpresa com produtos para consumo imediato com até 70% de desconto.

Por fim, se você não está com preguiça ou sem tempo de treinar os dotes culinários, temos a opção mais famosa de entrega de comida: o iFood. O app permite escolher entre uma ampla variedade de restaurantes e cardápios para receber pratos deliciosos na sua casa.

Ao usar o iFood, você pode visualizar menus e preços dos restaurantes, personalizar pedidos adicionando ou removendo ingredientes e selecionar opções de entrega ou retirada no local. O usuário também pode pagar a compra direto no aplicativo, acessar promoções e descontos especiais e acompanhar o status do pedido em tempo real.