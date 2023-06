Have a Nice Death: 7 dicas de gameplay para mandar bem no roguelike

Have a Nice Death é um roguelike 2D desenvolvido pela Magic Design Studios. Na história, os jogadores acompanham os esforços da Morte para restabelecer a ordem na sua empresa: a Death Inc. Com mais de 70 armas e feitiços distintos, o título promete desafiar até mesmo os jogadores mais experientes. O game está disponível para Nintendo Switch por R$ 65,99 e para PC ( Steam ) por R$ 61,99. Veja, a seguir, uma lista com sete dicas para melhorar a gameplay durante a jogatina.

1. Teste todas as Foices

A Foice é a principal arma da Morte em Having a Nice Death. Ela é uma ferramenta importante e que acompanha a protagonista em toda a jornada. Durante a sua jogatina, você pode escolher uma das várias versões desse equipamento, sendo ideal testar cada uma até encontrar aquela que mais lhe serve.

As formas da Foice se diferenciam em velocidade, distância para realizar os ataques e dano, além de ataques especiais distintos. Assim, você consegue criar combos diferentes, dependendo das Maldições que escolher durante o percurso. Portanto, não deixe de praticar com cada arma para masterizar a maior quantidade de estilos possíveis.

2. Aprenda os ataques dos inimigos

Em Have a Nice Death, os chefes são uma peça importante durante o game, assim como em outros jogos roguelike. São eles que os jogadores devem derrotar para acessar áreas inéditas e descobrir novos segredos. No entanto, como é normal morrer nesse gênero de jogo, os bosses podem se tornar uma tarefa frustrante. Uma dica útil é prestar atenção na movimentação dos adversários, para evitar novos ataques ou uma derrota.

Os chefes, secundários ou não, apresentam sistemas de ataque diferentes, ou seja, cada um conta com sua própria lista de movimentos. Dessa forma, duele com calma para analisar as ações dos inimigos e elaborar uma estratégia de defesa. Lembre-se: não desista por perder, porque a derrota faz parte do roguelike.

3. Se especialize em um ou dois upgrades

Durante Have a Nice Death, você consegue notar a presença das Maldições. Esse recurso permite que o jogador escolha diferentes efeitos passivos, com bônus de dano extra ou até o aumento de vida e mana. As Maldições são divididas em três cores:

Vermelho : essa categoria geralmente oferece opções ofensivas, que afetam o uso da sua Foice e das armas da Capa na maioria das vezes;

: essa categoria geralmente oferece opções ofensivas, que afetam o uso da sua Foice e das armas da Capa na maioria das vezes; Azul : essa categoria é focada na defesa e no suporte. Aqui você encontra recursos para recuperar HP, maximizar a investida ou aumentar os pontos de vida, por exemplo;

: essa categoria é focada na defesa e no suporte. Aqui você encontra recursos para recuperar HP, maximizar a investida ou aumentar os pontos de vida, por exemplo; Verde: essa categoria apresenta ferramentas para aprimorar seus feitiços e a sua mana. Também oferece opções de sobrevivência, além de alternativas mais ofensivas como Borboletas Mortais e o aumento de dano das spells;

É normal que, com tantas alternativas, você se sinta tentado a pegar o máximo possível de cada categoria. Porém, o ideal é se especializar em um ou dois upgrades, ou seja, foque em duas cores apenas. Quando isso é posto em prática, o potencial de cada recurso é maximizado. Ainda assim, em algumas situações, a mistura entre as categorias é bem-vinda.

4. Não pegue os atalhos do elevador

Have a Nice Death oferece um elevador especial para os jogadores, que pode os levar diretamente para a batalha contra o chefe. Apesar de parecer uma ideia tentadora, o recomendado é evitar esse recurso. Quando você opta por esse caminho, deixa para trás recursos importantes como Maldições, animas, armas e outras ferramentas que aumentariam a sua força. Dessa forma, a luta contra o boss fica relativamente mais difícil.

5. Quando puder, colete os Prísmios

Have a Nice Death tem moedas específicas que podem ser encontradas, como os Almários, os lingotes de ouro e, claro, os Prísmios. Esta última é extremamente rara, podendo ser utilizada nas lojas e Sala de Controle. Dito isso, aproveite qualquer oportunidade para obter uma dessas, porque assim você consegue aprimorar as suas armas e feitiços, além de comprar um espaço na loja, por exemplo.

6. Conheça cada andar e visite os melhores

Have a Nice Death é repleto de andares para serem explorados pela Morte, que podem ser acessados pelo elevador. Cada área oferece algo diferente, como Almários, Prísmios, armas, feitiços e Maldições, por exemplo. Com o passar do tempo, fica evidente que alguns andares são mais vantajosos que outros. Dito isso, vasculhe cada um e busque sempre entrar naqueles que oferecem recursos melhores, como a Sala de Controle e o Depósito de Prísmio.

7. Não se esqueça de treinar

Have a Nice Death torna a prática algo essencial para os jogadores. Uma dica é utilizar a sala "VIP" ao voltar para o escritório da Morte. No cômodo, há um cristal que te oferece a chance de praticar com qualquer feitiço e arma já liberada. Os golpes podem ser desferidos em um dos lacaios da protagonista: Claude.

Como já foi dito, títulos do gênero roguelike se tornam mais interessantes a cada morte. Na verdade, já é esperado que o jogador saia derrotado em alguns momentos. Sendo assim, utilize cada novo começo como uma forma de aprimorar suas habilidades e superar os desafios.

