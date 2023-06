HD externo: 7 modelos baratos por até R$ 410 para comprar em 2023

HDs externos são acessórios ideais para quem quer transportar muitos arquivos com facilidade. Empresas como YessTech, UnionSine, Seagate , Western Digital e Toshiba oferecem modelos baratos por preços a partir de R$ 119 , como é o caso do YessTech 2,5, que traz conexão USB 3.0 e memória de 500 GB. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de junho de 2023.

Já o Toshiba Canvio Basics conta com proteção por senha e software de cópia de segurança do armazenamento por valores que partem de R$ 287. Outra alternativa é o Western Digital WDBU6Y0020BBK, que é um componente de armazenamento externo de 2 TB por R$ 409. Confira sete modelos de HDs externos baratos para comprar no Brasil.

1. YessTech 2,5 500 GB - a partir de R$ 119

O HD externo YessTech 2,5 promete ser a escolha ideal para quem não procura investir tanto. O modelo é compatível com sistemas operacionais Windows, Linux e macOS e conta com conexão USB 3.0. O modelo oferece 500 GB de memória. Por ser um modelo compacto, ele mede cerca de ‎30 x 16 x 8 cm.

Avaliado com 4,5 de 5 estrelas, os compradores pontuaram que ele possui uma taxa de transferência lenta. É possível achar o HD por preços a partir de R$ 119 na Amazon.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: taxa de transferência baixa

O Seagate STEA500400 500 GB possui conexão USB 3.0 e acompanha um cabo nesta configuração. De acordo com informações da fabricante, o modelo foi pensado para funcionar de forma otimizada com o sistema de arquivos do Windows, mas também é compatível com consoles, como Xbox e PlayStation. Sua taxa de transferência pode alcançar a casa dos 120 Mb/s e sua velocidade de rotação é de 5400 RPM.

No entanto, essas são as únicas informações. O anúncio não traz muitas informações técnicas sobre o desempenho do HD. Avaliado por quase 888 usuários no site da Amazon, o STEA500400 é classificado com 4,5 estrelas, onde é destacado por sua qualidade e durabilidade. Ele possui dimensões de 12,19 x 1,52 x 8,13 cm e pesa 180g. O modelo é visto por cerca de R$ 179.

Prós: taxas de transferência altas e custo-benefício

taxas de transferência altas e custo-benefício Contras: não é recomendado para reproduzir arquivos na TV

3. Seagate STGX1000400 1 TB - a partir de R$ 274

O Seagate STGX1000400 é uma opção compatível com Windows e Mac, além de Xbox e PlayStation. O modelo promete apresentar um bom custo-benefício para quem não procura comprometer muito o orçamento. O modelo conta com conexão USB 3.0, 1 TB de memória e é encontrado por preços a partir de R$ 274.

Além disso, o produto possui um formato portátil, mais compacto e leve, pesando ‎191g. Avaliado com uma nota média de 4.7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 70% de suas avaliações com destaque para a fácil instalação e rapidez.

Prós: custo-benefício e modelo compacto

custo-benefício e modelo compacto Contras: costuma apresentar erros no sistema macOS

4. Toshiba Canvio Basics 1 TB - a partir de R$ 287

O Toshiba Canvio Basics deve ser interessante para quem busca um dispositivo NTFS, um sistema de arquivos primário para versões recentes do Windows e do Windows Server, fornecendo recursos completos, incluindo descritores de segurança, criptografia, cotas de disco e metadados avançados. Com menos de 2 cm de espessura e pesando apenas 150,25 G, o modelo promete uma alta velocidade de transferência devido à sua conexão USB 3.0 e USB 2.0.

Avaliado com uma nota média de 4.8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 88% de suas avaliações com destaques para sua fácil instalação e pelo tamanho compacto. O produto com 1 TB de memória é encontrado por valores a partir de R$ 287.

Prós: tamanho compacto e fácil instalação

tamanho compacto e fácil instalação Contras: é preciso formatá-lo antes de usar pela primeira vez

5. UnionSine HD2510 1 TB - a partir de R$ 315

O UnionSine HD2510 é uma opção compatível com Mac, Windows, Linux, Xbox e PlayStation. Sua conexão é feita através do USB 3.0, sua velocidade de leitura teórica é de 125 MB/s-137 MB/s enquanto a velocidade de Gravação é de 103 MB/s. O modelo rosa de 1 TB de memória pode ser encontrado por preços a partir de R$ 315.

Além disso, o produto se destaca pelo tamanho minimalista e compacto, pesando 240g e medindo ‎11,58 x 8 x 1,27 cm. Avaliado com uma nota média de 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 70% de suas avaliações com menções positivas por conta de sua alta taxa de transferência e tamanho.

Prós: modelo compacto e colorido

modelo compacto e colorido Contras: costuma apresentar erros ao conectá-la na TV

6. Adata HV620S 1 TB - a partir de R$ 397

O Adata HV620S é um modelo de 1 TB compacto e fino, ideal para usuários que precisam transportar o eletrônico. Além disso, seu peso é de 152g. O modelo possui conexão USB 3.2 e para um uso mais prático, a parte frontal inferior do periférico emite uma luz LED azul enquanto o item estiver em funcionamento.

O HV620S pode ser utilizado tanto em computador quanto para hospedar em consoles como em Xbox Series S ou PS4. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, pontuam que a ausência de cabos fixos, o consumidor precisa dispor de seu próprio fio de conexão USB 3.2 para utilizar o HD. Ele é vendido por valores a partir de R$ 397.

Prós: alta taxa de transferência

alta taxa de transferência Contras: o consumidor precisa dispor de seu próprio fio de conexão USB 3.2

7. Western Digital WDBU6Y0020BBK 2 TB - a partir de R$ 409

O SanDisk Extreme é um SSD prático, compacto e resistente. O modelo mais caro da lista apresenta conexão USB 3.0 e também 2.0, o que faz com que ele seja mais compatível com a maioria dos dispositivos disponíveis atualmente. Medindo 11,2 x 8,1 x 2,0 cm, a unidade compacta é pequena o suficiente para que você possa levá-lo facilmente no bolso.

Compatível com Windows e MacOS, a unidade de 2 TB pode ser adquirida na Amazon por R$ 409. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas, os compradores destacaram que unidade não suporta criptografia por segurança.

Prós: é um HD resistente

é um HD resistente Contras: não suporta criptografia por segurança

