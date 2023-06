HD externo Seagate: 8 modelos com até 16 TB de memória

HDs externos são acessórios indicados para quem precisa transportar muitos arquivos com mais facilidade. A Seagate , por exemplo, oferece desde modelos mais baratos até opções com 16 TB de memória por preços a partir de R$ 328 , como é o caso do STJL1000400, que traz velocidade de ‎1 RPM e memória de 1 TB. A empresa disponibiliza equipamentos compatíveis com vários sistemas operacionais, além de consoles como PlayStation e Xbox. Os preços citados no texto foram reunidos durante a apuração da matéria, em junho de 2023.

A lista traz também o Seagate STEA2000403, um HD externo de 2 TB desenvolvido para o público gamer que pode ser encontrado por valores que partem dos R$ 1.358. Outra alternativa é o STEB12000400, um componente de armazenamento externo de 12 TB por cerca de R$ 2.300. Confira a seguir oito modelos de HDs externos da Seagate para comprar em 2023.

1 de 1 HDs externos da Seagate auxiliam no transporte de arquivos — Foto: Divulgação/Unsplash (Siyuan Hu) HDs externos da Seagate auxiliam no transporte de arquivos — Foto: Divulgação/Unsplash (Siyuan Hu)

Notebook desliga sozinho ao conectar-se com o HD externo? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Seagate STJL1000400 - a partir de R$ 328

O Seagate STJL1000400 é interessante para quem busca um produto prático e com valor acessível. O modelo de abertura da lista traz um design sóbrio, com estrutura lisa, e deve ser uma boa opção para quem busca uma alternativa simples de transportar os arquivos mais importantes.

Ele utiliza o padrão USB como conexão, tem 1 TB de armazenamento, velocidade de ‎1 RPM e traz as seguintes dimensões: ‎11,7 x 8 x 1,48 cm e peso de 190 g. Avaliado com uma nota média 4,8 de 5 pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 76% das avaliações. O produto é encontrado por valores a partir de R$ 328.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: velocidade de transferência lenta

Gostou do produto? Compre aqui PORTÁTIL Seagate STJL1000400 R$ 330 IR À LOJA

Todas as ofertas de Seagate STJL1000400 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PORTÁTIL Seagate STJL1000400 R$ 330 IR À LOJA

2. Seagate STEA2000400 - a partir de R$ 409

O Seagate STEA2000400 é um HD voltado para computadores e TVs. O modelo conta com armazenamento de 2 TB. De acordo com a marca, o periférico possui tamanho compacto, tornando-o ideal para o transporte. Por ser alimentado por USB 3.0 e 2.0, o funcionamento deve se tornar mais versátil, com tecnologia plug and play e sem a necessidade de softwares para funcionar. O anúncio indica compatibilidade nativa com os sistemas ‎Windows 10, Windows 8 e Windows 7.

O STEA2000400 é classificado com 4,7 estrelas no site da Amazon, com base em 43.294 avaliações de compradores. O modelo também é uma opção para quem busca custo-benefício e portabilidade. No entanto, usuários alertam que o acessório permite um armazenamento de até 1,8 TB, tendo uma perda de 191 GB. Ele está disponível por preços a partir de R$ 409.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não é possível usar a memória completa

Gostou do produto? Compre aqui 2 TB Seagate STEA2000400 R$ 409 IR À LOJA

Todas as ofertas de Seagate STEA2000400 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 2 TB Seagate STEA2000400 R$ 409 IR À LOJA

3. Seagate STKX2000400 - a partir de R$ 718

O Seagate STKX2000400 é uma opção compatível e com certificação Xbox, podendo ser usado nos consoles Xbox Series X, Xbox Series S e todas as gerações do Xbox One. O modelo possui uma barra LED na cor verde para dar um visual mais gamer e promete um bom custo-benefício para quem não pode comprometer muito o orçamento. As dimensões são de: 11,5 cm × 4,9 cm × 12,8 cm.

Com conexão USB 3.2, o periférico de 2 TB é encontrado por preços a partir de R$ 718. Ele está avaliado em 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, com recebeu nota máxima em 79% de suas avaliações. Os destaques vão para a barra LED e a velocidade de transferência, de 600 megabytes por segundo.

Prós: barra LED

barra LED Contras: não possui proteção por senha

Gostou do produto? Compre aqui COM LED VERDE Seagate STKX2000400 R$ 709 IR À LOJA

Todas as ofertas de Seagate STKX2000400 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM LED VERDE Seagate STKX2000400 R$ 709 IR À LOJA

O Seagate STGD2000100 é um modelo desenvolvido para o público gamer. O equipamento funciona sob o mesmo software do PS4, para desempenho rápido e total compatibilidade com o console. Ele oferece uma porta de conexão USB 3.0 e armazenamento interno de 2 TB, o que deve ser o bastante para hospedar pouco mais de 50 jogos.

O modelo é confeccionado em alumínio para aumentar a resistência do eletrônico contra o meio externo. De acordo com as especificações do produto, sua instalação leva aproximadamente três minutos. Os consumidores interessados precisam desembolsar aproximadamente R$ 1.249 para comprar o produto. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas na Amazon, o periférico se destaca pelo visual resistente e pela alta compatibilidade. No entanto, alguns compradores indicam ter recebido o acessório com defeito.

Prós: compatível com o PS4

compatível com o PS4 Contras: pode apresentar falhas na instalação

Gostou do produto? Compre aqui PARA PS4 Seagate STGD2000100 R$ 1.249 IR À LOJA

Todas as ofertas de Seagate STGD2000100 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PARA PS4 Seagate STGD2000100 R$ 1.249 IR À LOJA

O Seagate STJL1000400 é um HD externo de 2 TB desenvolvido exclusivamente para comportar os jogos das linhas de consoles Xbox One e Xbox 360. O modelo traz conexão USB 3.0 e um formato mais compacto. O periférico conta com uma taxa de transferência de arquivos de até 140 MB/s e pode ser adquirido por cerca de R$ 1.358. O produto promete um sistema incorporado para iniciar e reproduzir os jogos de modo rápido e sem travar.

A conectividade é plug and play, não precisando de instalação prévia ou de software específico para funcionar. A marca indica que o HD externo pode ser levado para jogar no console de um amigo, por exemplo, necessitando apenas ter o login no Xbox Live do proprietário original do jogo, ou o disco do jogo para autenticação. Avaliado com nota 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o revestimento verde que o modelo traz no visual.

Prós: compacto e portátil

compacto e portátil Contras: cabo de conexão é curto

Gostou do produto? Compre aqui PARA XBOX ONE Seagate STEA2000403 R$ 1.358 IR À LOJA

Todas as ofertas de Seagate STEA2000403 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PARA XBOX ONE Seagate STEA2000403 R$ 1.358 IR À LOJA

O Seagate STKK8000400 é mais um dos HDs indicados para armazenar games. O modelo possui uma grande capacidade de até 8 TB. De acordo com as especificações, é possível criar uma atmosfera imersiva com a iluminação LED RGB personalizável. Além disso, ele acompanha duas portas dianteiras USB-C e USB-A, permitindo ao usuário conectar e alimentar todos os periféricos em apenas um aparelho. O equipamento pode ser adquirido por cerca de R$ 2.000.

Para quem procura um HD leve, o STKK8000400 possui ‎1,24 Kg e a alimentação por USB 3.2 promete uma funcionalidade fácil e de alta velocidade de leitura, alcançando os 120 MBps. Avaliado em 4,3 de 5 estrelas na Amazon, o modelo recebeu 69% de aprovação total pelos compradores na Amazon, que destacam a sua performance e a boa funcionalidade também em computadores. No entanto, relatam que ele não é indicado para PS5.

Prós: funciona também em computadores

funciona também em computadores Contras: não é compatível com PS5

Gostou do produto? Compre aqui 8 TB Seagate STKK8000400 R$ 2.000 IR À LOJA

Todas as ofertas de Seagate STKK8000400 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 8 TB Seagate STKK8000400 R$ 2.000 IR À LOJA

O Seagate Expansion STEB12000400 é um modelo portátil, mas de tamanho robusto. Ele possui instalação simples, bastando conectá-lo no cabo de fonte e ao cabo USB do computador. O modelo oferece memória de 12 TB e é reconhecido automaticamente pelo sistema operacional Windows. Além disso, ele também é compatível com macOS.

A interface USB 3.0 SuperSpeed é compatível retroativamente com o USB 2.0, proporcionando maior flexibilidade e velocidades de transferências ‎de 12000 RPM. Ele pode ser comprado por preços que partem de R$ 2.300 na Amazon. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, os compradores destacam o custo-benefício. No entanto, relatam que ele é pesado e barulhento.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: pesado de barulhento

Gostou do produto? Compre aqui 12 TB Seagate STEB12000400 R$ 2.300 IR À LOJA

Todas as ofertas de Seagate STEB12000400 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 12 TB Seagate STEB12000400 R$ 2.300 IR À LOJA

O Seagate STKP16000402 é outro exemplo de HD externo com muita memória compatível com desktops e laptops, basta conectá-lo ao adaptador de alimentação e ao cabo USB. Além disso, é possível utilizá-lo pela conexão cabeada via USB 3.0 em dispositivos com sistema operacional Windows, sem a necessidade de instalação prévia. Aos interessados, ele também é compatível com macOS X, mas nesse caso, com reformatação necessária para uso com o Time Machine.

O formato é completamente texturizado em preto e apresenta portabilidade com as dimensões: 7,7 x 21,21 x 21,79 cm. Avaliado com nota 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o funcionamento do produto pela performance e pela compatibilidade também com o USB 2.0. No entanto, criticam o barulho decorrente do processamento. A versão de 16 TB com LED de atividade incluído está disponível a partir de R$ 2.658.

Prós: USB 3.0

USB 3.0 Contras: é um item barulhento

Gostou do produto? Compre aqui 16 TB Seagate STKP16000402 R$ 2.658 IR À LOJA

Todas as ofertas de Seagate STKP16000402 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 16 TB Seagate STKP16000402 R$ 2.658 IR À LOJA

iPhone 14: veja sete fatos sobre o celular da Apple