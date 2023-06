HD para notebook: 5 modelos para aumentar a memória e gastar menos

O HD é um dos componentes mais buscados para quem deseja modificar peças do notebook, seja para aumentar a capacidade de armazenamento, ou para ter uma unidade de backup. Apesar de não ser tão rápido quanto o atual SSD, o artigo costuma ser bem mais barato. Marcas como Western Digital , Seagate e Toshiba oferecem modelos por valores que partem de R$ 59 , como o WD5000LPLX. O HD possui armazenamento de 500 GB, velocidade de 7.200 RPM e cache de 32 MB. Já a opção com 500 GB da Seagate é o ST500VT00, que pode ser adquirido por cifras a partir de R$ 120 .

Para quem busca uma opção com maior capacidade, o WD Blue WD10SPZX oferece 1 TB de armazenamento pelo investimento aproximado de R$ 250. O Toshiba MQ04ABF100 também oferece 1 TB, velocidade de 5.400 RPM e 128 MB de cache por cerca de R$ 280. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de junho de 2023. Veja mais detalhes sobre cada modelo na lista a seguir.

1 de 1 Opções para aumentar o armazenamento do notebook possuem capacidade que vai de 500 GB a até 2 TB — Foto: Divulgação/Freepik Opções para aumentar o armazenamento do notebook possuem capacidade que vai de 500 GB a até 2 TB — Foto: Divulgação/Freepik

1.WD Black WD5000LPLX - a partir de R$ 59

O principal atributo do modelo WD5000LPLX da linha Black da Western Digital é o seu preço. Atualmente, ele pode ser adquirido por valores a partir de R$ 59 no site da O HD mede 2,5 polegadas, tem armazenamento de 500 GB, velocidade de 7.200 RPM, interface SATA III de 6 GB/s e cache de 32 MB. Por meio do recurso cache dinâmico, o HD otimiza o direcionamento de cache entre as leituras e gravações, reduzindo o congestionamento e melhorando o desempenho.

O WD5000LPLX conta com quase 1,5 mil avaliações de compradores no site da Amazon, onde é classificado com 4,5 estrelas. O principal ponto positivo do HD, de acordo com os comentários, é o seu custo-benefício. O modelo também se destaca pela velocidade de 7.200 RPM. No entanto, a capacidade de armazenamento não é indicada para quem utiliza ou planeja guardar arquivos muito pesados.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não indicado para quem deseja armazenar grandes arquivos

2. Seagate ST500VT00 - a partir de R$ 120

O Seagate ST500VT00 também é um HD voltado para notebooks (2,5 polegadas), que conta com armazenamento de 500 GB. O modelo possui velocidade de 5.400 RPM, interface SATA III de 6 GB/s e cache de 16 MB. Além do uso em notebooks e em alguns desktops, este HD também pode ser utilizado para armazenamento em consoles e custa a partir de R$ 120.

O ST500VT00 é classificado com 4,1 estrelas no site da Amazon, com base em 118 avaliações de compradores. O modelo da Seagate também é uma opção para quem busca custo-benefício. No entanto, ele não é o mais atraente com apenas 500 GB de espaço e o menor cache da lista, o que deve fazer com o que o desempenho na leitura de arquivos seja mais lento que nos outros modelos.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não indicado para quem tem muitos arquivos

3. WD Blue WD10SPZX - a partir de R$ 250

Outra opção da Western Digital é o modelo WD10SPZX, da linha Blue. Ele possui 1 TB de armazenamento, velocidade de 5.400 RPM e 128 MB de cache, o que deve oferecer um melhor desempenho no acesso a arquivos frequentes. Ele conta com interface SATA III de 6 GB/s e tamanho de 2,5 polegadas. O modelo também pode ser usado em desktops ou consoles.

O Blue WD10SPZX possui mais de 6,9 mil avaliações de compradores no site da Amazon e sua classificação é de 4,5 estrelas. Os comentários dos usuários destacam o modelo por sua capacidade de armazenamento, custo-benefício e seu bom desempenho tanto em computador, quanto em consoles. Interessados precisam investir cerca de R$ 250.

Prós: bom desempenho em computadores e consoles

bom desempenho em computadores e consoles Contras: não há

4. Toshiba MQ04ABF100 - a partir de R$ 280

O HD Toshiba MQ04ABF100 é uma opção para quem busca por mais capacidade de armazenamento para o notebook, desktop ou console. O modelo no formato de 2,5 polegadas possui capacidade de armazenamento de 1 TB, velocidade de 5.400 RPM e taxa de armazenamento de 6 GB/s. O MQ04ABF100 possui cache de 128 MB, o que oferece um bom desempenho para acesso aos arquivos mais utilizados pelos usuários. É visto por valores de aproximadamente R$ 280.

O HD da Toshiba possui 1.012 avaliações de compradores no site da Amazon e é classificado com 4,5 estrelas. O modelo MQ04ABF100 se destaca pelo seu valor acessível para um HD de 1 TB. No entanto, mesmo com um bom cache para acessar arquivos, a baixa velocidade de transferência faz com que ele seja indicado para armazenar arquivos e não rodar sistemas operacionais, de acordo com as opiniões dos usuários.

Prós: custo-benefício, boa capacidade de armazenamento

custo-benefício, boa capacidade de armazenamento Contras: de acordo com os usuários,o HD é lento na gravação de arquivos

5. Seagate ST2000LM007 - a partir de R$ 449

O Mobile ST2000LM007, da Seagate, é a opção para quem precisa de muito espaço. O modelo mede 2,5 polegadas e possui velocidade de 5.400 RPM, cache de 128 MB, taxa de transferência de 140 MB/s e interface SATA III de 6 GB/s. Os números devem oferecer um desempenho satisfatório na leitura, gravação e no acesso aos arquivos. Ele ainda é compatível com consoles e também desktops.

O Seagate ST2000LM007 possui 1.470 avaliações de compradores no site da Amazon e classificação de 4,8 estrelas, com 91% de nota máxima nas avaliações. De acordo com os comentários dos usuários, o modelo se destaca por seu custo-benefício e versatilidade, já que apresenta bom desempenho tanto no computador quanto em consoles. O investimento exigido aqui é de valores a partir de R$ 449.

Prós: custo-benefício e bom desempenho em notebooks e consoles

custo-benefício e bom desempenho em notebooks e consoles Contras: não há

