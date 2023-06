Headset gamer: 8 modelos para melhorar a experiência nos jogos

Headsets gamer são indicados para quem busca mais conforto, imersão e um novo tipo de experiência durante a jogatina. Fabricantes como Fortrek, JBL , HyperX , Logitech , Razer , Havit e Astro Gaming oferecem modelos que partem dos R$ 64 , como é o caso do Fortrek H2, headset com iluminação simples azul, entrada P2, USB e alças flexíveis. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de junho de 2023.

1. Fortrek H2 - a partir de R$ 64

O Fortrek H2 é o modelo mais barato da lista. Apesar de não trazer um visual tão chamativo quanto os outros fones selecionados, ele oferece uma iluminação simples na cor azul e construção que promete maior durabilidade. Suas alças são flexíveis e os fones acolchoados. O produto é comercializado por preços a partir de R$ 64.

O microfone possui cancelamento de ruídos, ou seja, bloqueia sons externos mantendo a qualidade do áudio, o que deve tornar a comunicação mais clara durante a jogatina. O modelo também utiliza as conexões P2 e USB, tendo um cabo com dois metros de comprimento, o que está dentro da média de fones do segmento. Ele está avaliado em 4,5 de 5 estrelas no site da Amazon. Os comentários destacam o custo-benefício.

Prós: microfone com cancelamento de ruído

microfone com cancelamento de ruído Contras: poucos recursos de áudio

2. HyperX Cloud Stinger Core PC - a partir de R$ 149

O HyperX Cloud Stinger Core PC pode ser interessante para quem procura um headset com construção mais robusta. Equipado com drivers de 40 mm, o headset promete áudio surround de alta definição com graves poderosos, para uma experiência mais imersiva. Já em compatibilidade e conectividade, o HyperX é compatível com PC e outros dispositivos com entrada de áudio de 3,5 mm.

O periférico com fio é revestido em plástico e com controles deslizantes em aço, para uma maior resistência e durabilidade. Já o microfone conta com cancelamento de ruído. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas na Amazon, os últimos compradores destacam o custo-benefício e a resistência do periférico. Interessados precisarão investir cerca de R$ 149.

Prós: é um modelo mais robusto e resistente

é um modelo mais robusto e resistente Contras: plug de conexão é frágil

3. JBL Quantum 100 - a partir de R$ 168

O JBL Quantum 100 é um modelo over-ear. De acordo com as especificações, a JBL desenvolveu um áudio exclusivo, que proporciona um ambiente sonoro mais realista para uma vantagem competitiva em qualquer jogatina, além de áudio espacial. A função permite aumentar a experiência de imersão em filmes e músicas sem a necessidade de um sistema surround com vários alto-falantes. Além disso, o headset conta com microfone do tipo boom direcional, removível e com foco na voz, que vem equipado com recursos de silenciamento para uma comunicação mais direta e clara. Ele pode ser adquirido por valores a partir de R$ 168.

A haste leve e as almofadas auriculares com espuma de memória foram projetadas até mesmo para as sessões de jogos mais longas, garantindo o máximo de conforto. Já na área da conectividade, ele é compatível com entradas de 3,5 mm em sistemas operacionais Windows, macOS, dispositivos móveis, realidade virtual, Nintendo Switch, Xbox One e PlayStation 5. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas, os compradores destacam a qualidade sonora do aparelho, o custo-benefício e a haste confortável para horas prolongadas de uso. No entanto, destacam que ele não é um modelo Bluetooth.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não possui conexão Bluetooth

4. Razer Kraken X Lite - a partir de R$ 189

O Razer Headset Kraken X Lite Multi Platform é um modelo universal. Ele oferece drivers de 40 mm de diâmetro e faixas de 12 Hz a 28 kHz, o que deve proporcionar um som com boa definição. Além disso, oferece suporte a som em 7.1 canais no uso em PCs com Windows 10. No entanto, só é possível experimentar a tecnologia também em consoles de última geração, como é o caso do Playstation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S.

O modelo usa conectividade via cabo de 3,5 mm, tornando-se compatível com qualquer dispositivo que ofereça saída de fone de ouvido convencional. Para quem se interessar pelo periférico, será preciso investir aproximadamente R$ 189 para adquiri-lo. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas na Amazon, os últimos compradores destacam a qualidade de som do modelo e também o custo-benefício. No entanto, criticam a qualidade e a acústica do microfone.

Prós: custo-benefício e som 7.1

custo-benefício e som 7.1 Contras: acústica do microfone é fraca

O Havit HV-H2002D é uma boa opção para quem busca um headset versátil. O modelo possui sistema compatível com vários dispositivos, como smartphones, PCs e com as linhas de consoles Xbox One e PS4, sendo um modelo para muitos tipos de gamers. Com um formato supra auricular, as conchas oferecem acolchoamento robusto para maximizar o conforto do usuário e aumentar a imersão nos sons. O hardware acompanha drivers potentes de 53 mm e conectividade cabeada via entrada de 3,5 mm. Enquanto a frequência do sistema alcança números entre 20 Hz e 20 mil Hz.

De acordo com a marca, o periférico conta um microfone flexível com espuma, um recurso que filtra o barulho externo para não comprometer o áudio. A confecção do acessório promete uma construção à prova de desgaste e resistência a arranhões.. Avaliado com nota 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam que o microfone é removível e atestam a boa eficiência de funcionamento dos alto-falantes, mas criticam que ele costuma machucar as orelhas após um determinado tempo de uso. Na Amazon, ele é vendido por preços que partem de R$ 212.

Prós: compatibilidade multiplataforma

compatibilidade multiplataforma Contras: almofada costuma apertar as orelhas, segundo compradores

6. Logitech G335 - a partir de R$ 332

O Logitech G335 é um headset que chama atenção por ter estrutura leve, pesando menos de 240 gramas. O modelo possui haste de cabeça ajustável e ear-pads acolchoados com espuma viscoelástica, capazes de garantir maior conforto à peça. De acordo com as especificações, ele conta com drivers de neodímio de 40 mm, sendo capaz de proporcionar um rendimento superior do conjunto magnético, aprimorando a potência e a qualidade sonora. Além disso, possui conexão P2 plug-and-play , bastando conectar para usá-lo.

Seu microfone traz o sistema flip-to-mute, que permite mutá-lo girando-o para cima. Na Amazon, o acessório é classificado por consumidores com nota 4,6 de 5. Usuários destacam a beleza e o conforto do modelo como pontos positivos, mas criticam a qualidade do microfone e o isolamento do áudio. O modelo está disponível nas cores branco e azul, verde água e lilás e todo preto, e pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 332.

Prós: é um headset leve

é um headset leve Contras: isolamento de áudio dos fones não é tão bom

7. Logitech G PRO X Wireless Lightspeed - a partir de R$ 1.140,98

O Logitech G PRO X Wireless Lightspeed é um modelo de headset gamer desenvolvido para profissionais. Ele é confeccionado em alumínio e é revestido com espuma de memória, o que confere maior durabilidade, resistência e conforto ao modelo. O headset é equipado com drivers de 50 mm e também é compatível com som surround, prometendo uma experiência de som imersiva e com precisão de áudio durante as partidas. Os consumidores precisam desembolsar cerca de R$ 1.140 para adquirir o produto na Amazon.

O G PRO X não possui fios e a conexão é feita via Bluetooth. De acordo com a marca, a autonomia do fone é de até 20 horas de bateria. Já o microfone da peça é destacável, permitindo que o usuário remova-o quando desejar. No site da Amazon, a opção é classificada com nota 4,4 de 5. Consumidores destacam o conforto, a durabilidade da bateria e a qualidade de áudio dos fones. Como pontos negativos, no entanto, indicam que o som do microfone deixa a desejar e que ele não é um modelo confortável.

Prós: som surround de qualidade superior

som surround de qualidade superior Contras: usuários relatam que não é confortável

8. Astro Gaming A50 + Base Station Gen 4 - a partir de R$ 1.955

O Astro Gaming A50 é mais uma opção com conectividade sem fio. O modelo mais caro da lista acompanha uma base, que otimiza o carregamento e o pareamento do periférico em diferentes plataformas ao centralizar os comandos em um só lugar. O periférico promete uma autonomia de até 15 horas de uso sem pausa, além do sistema MixAmp integrado ao fone e com ajustes simplificados na lateral do aparelho. O microfone é de 6 mm com funcionalidade flip-to-mute, função que permite mutá-lo girando-o para cima.

Para um som mais profissional, o modelo possui suporte a Dolby Audio e Dolby Atmos. Ele é compatível com o software Astro Command Center, aplicativo que permite personalização do áudio, e pode ser usado no PlayStation 4 (PS4), PC e Mac. O modelo é avaliado com uma nota média de 4,5 estrelas pelos consumidores da Amazon, recebendo nota máxima em 80% das avaliações. Os consumidores interessados precisam desembolsar cerca de R$ 1.955.

Prós: suporte a Dolby Audio e Dolby Atmos

suporte a Dolby Audio e Dolby Atmos Contras: valor elevado

"*Com informações de Amazon, TechTudo, HyperX, JBL*"

