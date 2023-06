Headset HyperX: veja 7 modelos para melhorar a jogatina

Os headsets da HyperX são um dos fones mais procurados pelos gamers e amantes de eletrônicos. Compatíveis com vários consoles como PS4 , Nintendo Switch , Xbox One e PC, os modelos da marca se destacam pelas funções como cancelamento de ruído, microfone direcional e som surround 7.1. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de junho de 2023.

O HyperX Cloud Stinger Core PC, por exemplo, é o modelo mais barato da lista e pode ser encomendado por valores a partir R$ 149. Embora a maioria destes dispositivos tenham cabo para se conectar, o modelo Hyperx Cloud Flight I oferece a conexão via Bluetooth e frequência de 2,4 GHz por cerca de R$ 839. Confira a lista completa com sete modelos de headsets da HyperX para comprar no Brasil.

1. HyperX Cloud Stinger Core PC - a partir de R$ 149

Licenciado pela PlayStation, o HyperX Cloud Stinger Core PC é um modelo interessante para quem procura um headset imersivo sem precisar investir muito. O periférico é com fio é revestido em plástico e com controles deslizantes em aço, para uma maior resistência e durabilidade. Já seu microfone conta com cancelamento de ruído.

O modelo promete áudio claro e preciso, traz sistema antirruído e função mudo e é leve, pesando apenas ‎12 gramas. De acordo com a marca, ele possui um formato que o deixa mais confortável. Além disso, ele possui alterações de tamanho e é dobrável. Ele pode ser adquirido por R$ 149. Avaliado em 4.7 de 5 estrelas, o HyperX Cloud Stinger se destaca pelo custo-benefício e pelo microfone.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: é um modelo frágil

2. HyperX Cloud Alpha S - a partir de R$ 419

O HyperX Cloud Alpha S é um modelo com som surround de 7.1 e microfone com cancelamento de ruído, o que pode ser interessante para quem procura um headset mais imersivo. O periférico conta com HyperX Dual Chamber Drivers, o que proporcionará mais nitidez e clareza ao áudio reduzindo a distorção, esperando o grave dos médios e agudos, permitindo ótima sintonização para um som mais limpo e suave.

O modelo acompanha um mixer de controle de áudio incluído, onde o usuário pode ativar o som surround e alterar o equilíbrio do áudio do jogo e do chat sem precisar procurar em nenhum menu. A conectividade do periférico é USB e P2. Na Amazon, o Cloud Alpha S recebeu uma aprovação de 81% com destaque para o controle de áudio e o material confortável. Ele pode ser encomendado por preços que partem de R$ 419.

Prós: controle de áudio

controle de áudio Contras: microfone apresenta falhas

3. Hyperx Cloud II - a partir de R$ 419

Assim como os padrões da linha, o HyperX Cloud II possui um dispositivo de controle avançado de áudio USB que amplifica o áudio e a voz, prometendo experiência mais avançada e prática durante as partidas. Revestido em ‎alumínio, o modelo apresenta uma conexão via USB de 3,5mm. O modelo preto com detalhes em vermelho pode ser adquirido por R$ 419.

Pensando no conforto, a alça possui almofada com alteração de altura e microfone removível. O modelo acompanha também uma série de acessórios, espumas para substituição, controle de áudio e uma bolsa para transporte. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas, o modelo se destaca pelo custo-benefício e pelo conforto. No entanto, compradores pontuam negativamente o som do aparelho.

Prós: custo-benefício e conforto

custo-benefício e conforto Contras: o som não possui alcance 7.1

4. HyperX Cloud Core - a partir de R$ 526

O HyperX Cloud Core é um headset gamer que pode conquistar usuários mais exigentes. Com drivers estéreos de 53 mm, o modelo tem suporte para som surround 7.1 reproduzido através da placa de som de processamento de sinal do Cloud Core e áudio 3D com DTS Headphone:X Spatial Audio, um formato de áudio imersivo. Além disso, o acessório traz uma estrutura resistente em alumínio combinado com almofadas auriculares e arco de cabeça com acabamento em espuma com memória.

O fone de ouvido conta com microfone flexível e removível com cancelamento de ruído. Para a conexão, um conector de áudio padrão de 3,5 mm. Com isso, o modelo é compatível com PCs, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas na Amazon, o periférico pode ser comprado por R$ 526.

Prós: acústica e captação com cancelamento de ruído

acústica e captação com cancelamento de ruído Contras: mau contato no conector

5. HyperX Cloud Stinger Core 7.1 - a partir de R$ 529

O HyperX Cloud Stinger Core 7.1 é um modelo sem fio. O periférico foi pensado para reproduzir um som mais imersivo devido aos canais 7.1 e os drivers de 40 mm. Para isso, basta acionar o software NGENUITY em seu aparelho. Seu nível de pressão sonora é de 99dBSPL/mW a 1kHz, o que pode trazer um abafamento maior do que os convencionais. Ele está disponível por R$ 529.

O acabamento do fone é premium, com almofadas que cobrem toda a orelha e revestimento em tecido. Para uma maior facilidade na hora das partidas, o microfone entra no mudo se é girado para cima e cancela os ruídos externos, para que sua voz se destaque nas chamadas. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas, os maiores destaques vão para a captação do microfone e para o conforto.

Prós: captação do microfone e abafa bem o som externo

captação do microfone e abafa bem o som externo Contras: bateria não possui alta autonomia

6. HyperX Cloud Revolver - a partir de R$ 639

O HyperX Cloud Revolver é um headset universal compatível com todas as plataformas. O modelo chama a atenção pelos seus potentes drivers direcionais de 50 mm, posicionados paralelamente aos ouvidos, fornecendo um som vibrante e graves aprimorados. Avaliado em 4,4 de 5 estrelas, seu destaque vai para a qualidade som surround 7.1.

Com certificação Discord e compatível com Windows e macOS, o HyperX Cloud Revolver é fabricado em aço de alta estabilidade e durabilidade. Ele conta com microfone removível com cancelamento de ruído, palco sonoro ideal para FPS e espuma de memória para uso estendido e confortável para as partidas. Ele pode ser adquirido por R$ 639.

Prós: som surround 7.1

som surround 7.1 Contras: conector USB quebra com facilidade

7. Hyperx Cloud Flight I - a partir de R$ 839

O Hyperx Cloud Flight I é um modelo de headset Bluetooth. A fabricante promete uma autonomia de bateria de até 30 horas. O periférico possui uma conexão sem fio com frequência de 2,4 GHz e fones de ouvido com 90º para descanso no pescoço entre uma partida e outra. Na Amazon, o modelo é vendido por cifras que partem de R$ 839.

O microfone é removível e possui cancelamento de ruído. Além disso, o modelo conta com iluminação LED, botão intuitivo para mutar o microfone, e controle de ações e volume na própria concha auricular. Avaliado em 4.7 de 5 estrelas, os compradores destacaram a captação do microfone. No entanto, falam que a bateria não possui autonomia de 30 horas com o LED ligado.

Prós: captação do microfone e cancelamento de ruído

captação do microfone e cancelamento de ruído Contras: o LED consome muita bateria

