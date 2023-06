Invasão Secreta: veja personagens e elenco da série da Marvel

Invasão Secreta é a mais recente série da Marvel Studios, disponível no catálogo do Disney+ desde a última quarta-feira (21). Na trama, que se passa no MCU (Marvel Cinematic Universe), Nick Fury reúne aliados para impedir uma invasão alienígena na Terra. Criado por Kyle Bradstreet (Mr. Robot), o programa conta com os atores Samuel L. Jackson ( O Banqueiro ), Cobie Smulders ( How I Met Your Mother ) e Ben Mendelsohn ( franquia Star Wars ) no elenco. A seguir, confira detalhes sobre os principais atores e seus respectivos personagens.

Samuel L. Jackson como Nick Fury

O ator e produtor norte-americano Samuel L. Jackson está presente em boa parte dos filmes do MCU, desde a cena pós-créditos de Homem de Ferro a Capitã Marvel. Em Invasão Secreta, o personagem Nick Fury, ex-diretor da SHIELD, volta à Terra depois de descobrir os planos ligados a uma raça alienígena, os Skrulls, empenhados em dominar o planeta. Para isso, ele precisa reunir aliados de longa data.

Cobie Smulders como Maria Hill

A atriz canadense Cobie Smulders, estrela da série How I Met Your Mother, já participou de algumas produções do MCU, como os filmes Os Vingadores e Vingadores: Era de Ultron. Em Invasão Secreta, ela retorna com sua personagem, Maria Hill, ex-agente da SHIELD e braço direito de Nick Fury. Hill está disposta a ajudar Fury, apesar de ter um certo ressentimento com o amigo e colega de trabalho por ter deixado a Terra para sua missão no espaço.

Ben Mendelsohn como Talos

O australiano Ben Mendelsohn, conhecido por seu trabalho no longa Rogue One: Uma História Star Wars, também participou do filme do MCU Capitã Marvel. Seu personagem, Talos, é um refugiado skrull que construiu uma vida na Terra e um forte laço de amizade com Nick Fury. Em Invasão Secreta, ele é obrigado a lutar contra os de sua espécie, além de enfrentar seus conflitos familiares.

Olivia Colman como Sonya Falsworth

A britânica ganhadora do Oscar Olivia Colman, conhecida por seu trabalho no longa A Favorita e na série The Crown, chega à Invasão Secreta interpretando a personagem Sonya Falsworth. Apesar de aparentar ser uma potencial aliada de Nick Fury, uma semente de desconfiança é plantada quando ela diz a Fury para voltar ao espaço e não se preocupar com a invasão dos Skrulls.

Kingsley Ben-Adir como Gravik

O ator britânico Kingsley Ben-Adir é um rosto conhecido por seu papel na série The OA e na quarta e quinta temporadas de Peaky Blinders. Em Invasão Secreta, ele encena o vilão Gravik, o líder de um grupo de skrulls que perdeu a esperança na facção de Talos. Seu objetivo é se infiltrar na Terra e conseguir os recursos necessários para seu povo, independente do que tenha que fazer para obter isso.

Emilia Clarke como G’iah

A atriz britânica Emilia Clarke é conhecida por seu papel como Daenerys Targaryen em Game of Thrones. Em Invasão Secreta, sua personagem G'iah é a filha de Talos, uma refugiada skrull que nutre ressentimentos por Nick Fury, uma vez que ele nunca cumpriu as promessas de encontrar um novo lar para seu povo. Agora, G'iah trabalha para o inimigo.

Don Cheadle como James "Rhodey" Rhodes

O ator e produtor norte-americano Dom Cheadle, outro velho conhecido do fãs do MCU, participa de longas da Marvel desde Homem de Ferro 2, com seu personagem Rhodey, o Máquina de Combate. Em Invasão Secreta, ele ainda continua no alto escalão do exército americano, o que faz com que tenha que lidar com um dilema, uma vez que seu amigo Nick Fury trabalha cada vez mais à margem da lei.