iOS 17: 5 funções que você precisa testar no seu iPhone

O iOS 17 , anunciado durante a WWDC 2023, traz uma série de novos recursos para usuários de iPhone ( iOS ). Entre eles estão o Modo StandBy, que transforma o celular em um relógio de mesa inteligente, os novos Pôsteres de Contatos, que permitem personalizar a aparência dos perfis dos usuários em chamadas, e a simplificação no modo de chamar a assistente virtual Siri . Há ainda o aplicativo Journal, uma novidade exclusiva da nova versão do sistema, diário digital que facilita o registro de informações de viagens e o acompanhamento de metas. Na lista a seguir, o TechTudo reúne cinco novidades do iOS 17 que valem a pena testar.

1. Modo StandBy

Entre os recursos que a nova atualização do iOS recebeu está o Modo StandBy. A novidade permite transformar o smartphone da Apple em um relógio de mesa inteligente sempre que o aparelho não estiver em uso e no modo paisagem. Assim, o usuário poderá ver informações sobre o tempo, compromissos agendados, fotos ou widgets interativos, por exemplo.

Além disso, caso o iPhone seja carregado no MagSafe, ele sempre lembrará qual a visualização preferida do usuário para ser apresentada no Modo StandBy. Os usuários do iPhone 14 Pro com o recurso Always on Display vão visualizar a nova atualização sem a necessidade de ajustes adicionais.

2. Aplicativo Journal

Outro destaque da versão atualizada do sistema operacional é o novo aplicativo Journal, que consiste em um diário digital baseado em machine learning. Ele servirá como um diário completo capaz de registrar diversas memórias em textos, imagens, áudios e, inclusive, a localização dos usuários em viagens. O app pode até mesmo sugerir momentos específicos importantes para que eles escrevam a respeito, o que permite estimular a imaginação.

O Journal também foi pensado para momentos de estresse e para o acompanhamento do progresso de objetivos estipulados pelos próprios usuários do iPhone. O app, que tem suporte a comandos personalizados, se torna particularmente útil por sua versatilidade e simplicidade. Outros diferenciais da aplicação são a presença de criptografia de ponta a ponta e a possibilidade de bloquear os registros para que nenhuma pessoa não autorizada os leia.

3. Pôsteres de Contatos

Um recurso divertido que está presente na atualização do iOS 17 é o Pôster de Contatos. Com ela, é possível personalizar a apresentação dos contatos, adicionando fotos, avatares, novas cores, emojis e customizando nomes. A tela personalizada aparecerá para os contatos que você ligar que tenham um iPhone e pode ser ajustada no recurso “Pôster”. Além disso, o recurso também funciona com aplicativos de chamada de terceiros.

4. NameDrop

O NameDrop é um recurso novo do AirDrop que está na lista das atualizações a serem testadas no iOS 17. Com a funcionalidade, os usuários do iPhone conseguem compartilhar arquivos de contato – tanto e-mails como números de telefone. O seu principal diferencial é a possibilidade de fazer estas ações rapidamente com dois dispositivos um ao lado do outro.

Por meio do NameDrop, será possível ouvir músicas nos dois dispositivos ao mesmo tempo com o SharePlay. Mesmo que os iPhones não estejam próximos um do outros, é possível finalizar o compartilhamento de arquivos. Afinal, eles continuam a ser enviados pela Internet.

5. Nova forma de chamar a Siri

Uma novidade interessante que merece ser testada na nova versão do sistema operacional da Apple é a simplificação da maneira de se chamar a Siri, a assistente virtual do iOS. Com o iOS 17, não será mais preciso chamar “Hey, Siri” para que a assistente atenda aos comandos. Basta chamar por “Siri”, uma maneira simplificada que está estendida inclusive para os comandos consecutivos, que agora poderão ser acrescentados sem a necessidade de ter que chamar a inteligência artificial novamente. A mudança é bastante útil, pois torna a interação com a IA mais objetiva.

