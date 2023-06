iPhone: 7 funções irritantes do iOS que tiram do sério qualquer usuário

O iPhone ( iOS ) conta com uma série de atalhos para facilitar alguns comandos no celular, mas que podem se tornar incômodos. Isso acontece porque, em alguns casos, é possível ativá-los de maneira acidental. Um exemplo é encerrar chamadas sem querer tocando no botão de liga/desliga, mas há outras funções são consideradas irritantes por muitos usuários, como o recurso que "desce" a tela.

O TechTudo reuniu sete funções do iPhone que podem ser incômodas e como desativá-las no celular. A seguir, confira quais são.

1. Fotos da galeria na tela de início sem aviso

Um dos recursos do iOS que podem se tornar bastante incômodos são as fotos da galeria nos widgets da Tela de Início e nas "Memórias" do app Fotos. Apesar de ser uma função interessante para relembrar passeios, viagens e comemorações com a família, a função pode também ser bastante invasiva. Para evitar que fotos comprometedoras ou inapropriadas apareçam na Tela de Início do seu celular, você pode guardá-las no álbum "Itens Ocultos" - medida que já será suficiente para impedir que sejam mostradas na home do dispositivo.

Também é possível remover os widgets de fotos da Tela de Início do celular para prevenir qualquer possível constrangimento. Ainda, outra ação possível é desativar os conteúdos em destaque, impedindo que eles apareçam de forma automática dos widgets e no app Fotos.

Para desabilitar o recurso, acesse os ajustes do iPhone e procure pelo app Fotos. Toque sobre ele e, em seguida, deslize a tela para baixo até encontrar a seção "Memórias e Fotos em Destaque". Na sequência, desative a chave ao lado de "Mostrar Conteúdo em Destaque" para concluir.

2. Notificações agrupadas em balões

Em versões mais antigas do iOS, as notificações ficavam agrupadas no topo da Tela Bloqueada do iPhone, mas isso mudou com a atualização do iOS 16. Com o update, os alertas passaram para a parte inferior do display, e é preciso deslizar para cima para conferir todas as notificações recebidas - o que pode incomodar quem já estava acostumado com o sistema anterior.

O lado bom é que é possível retornar ao modelo antigo de notificações em poucos passos. Para isso, acesse os ajustes do celular e clique sobre a aba "Notificações". Em seguida, em "Mostrar como", selecione a opção "Lista". Assim, os alertas passarão a ser exibidos como no iOS 15.

3. Encerrar chamadas com o botão liga/desliga

O botão liga/desliga pode ser usado para encerrar ligações recebidas no celular de forma simples. Por outro lado, o atalho também pode se tornar incômodo porque pode ser ativado acidentalmente. Como a tecla fica localizada na lateral do iPhone, é possível pressioná-la sem querer ao tirar o celular do bolso, por exemplo. Dessa forma, o usuário pode interromper chamadas mesmo sem que essa seja sua intenção.

O lado bom é que, a partir do iOS 16, é possível desativar o recurso e impedir que isso aconteça. Basta acessar os ajustes, clicar sobre aba "Acessibilidade" e, depois, clicar em "Toque". Lá, basta desativar a chave ao lado de "Impedir Bloqueio para Encerrar Ligação" para concluir o procedimento.

4. Botão de busca na tela de bloqueio

Com a atualização do iOS 16, a Apple adicionou um botão de busca na Tela de Início do iPhone. O recurso é útil porque facilita as pesquisas por aplicativos, mas também pode se tornar irritante já que é muito fácil acioná-lo acidentalmente.

O lado positivo é que se essa função estiver irritando, é possível desativá-la nos ajustes do celular. Para isso, acesse as configurações do dispositivo e clique em "Tela de Início". Para concluir, na próxima tela, basta desativar a chave ao lado de "Mostrar na Tela de Início".

5. Brilho da tela adaptativo

Outro recurso que pode incomodar alguns usuários é o brilho adaptativo da tela, que varia dependendo da luz ambiente. Quando o recurso é ativado, o brilho do display muda automaticamente quando o usuário passa de um local muito claro para um escuro, por exemplo. A função, no entanto, pode ser desativada em poucos passos.

Para interromper o brilho da tela variando, acesse os ajustes do dispositivo e clique em "Tela e Brilho". Lá, encontre a opção "True Tone" e vire a chave para o lado esquerdo para desativar o recurso.

6. Editar a tela de bloqueio segurando a tela

Outro recurso que pode irritar muitos usuários de iPhone (iOS) é a possibilidade de editar a Tela do Bloqueio apenas pressionando o display. Com o update do iOS 16, a Apple introduziu novos recursos de personalização no celular, passando a permitir fontes diferentes e novas cores nas telas iniciais. Como é muito fácil ativar a função, e é comum que ela seja acessada sem a intenção.

Nesse sentido, seria interessante que o recurso fosse acessado de outra forma para evitar possíveis estresses. O lado negativo é que não é possível desativá-lo por enquanto.

7. Quando a tela “cai” e ocupa metade do display

O iPhone (iOS) tem um recurso de acessibilidade que pode ajudar usuários que utilizam o celular apenas com uma mão. A função é ativada ao deslizar o dedo para baixo na parte inferior do display, e faz com que tela ocupe apenas a metade do celular - dessa forma, é mais fácil de conseguir clicar em itens que estejam no topo.

Apesar de ser uma função interessante, ela pode acabar atrapalhando ao ser ativada sem querer. Nesse sentido, se você não tem o hábito de usar o celular com uma mão só, pode ser interessante manter a funcionalidade desativada. Para isso, acesse os ajustes do aparelho e clique sobre "Acessibilidade". Lá, clique em "Toque" e, em seguida, desative a chave ao lado de "Alcançabilidade".

