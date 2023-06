Jack Ryan: relembre as temporadas da série e o que aconteceu até agora

A série Jack Ryan está próxima do fim, com a quarta e última temporada marcada para estrear nesta sexta-feira (30) no Amazon Prime Video . A produção estrelada por John Krasinski (franquia Um Lugar Silencioso) é um dos principais títulos de ação da plataforma, a exemplo de Citadel e Reacher. Criada pelos showrunners Carlton Cuse (Lost) e Graham Roland (Fronteiras), a produção ainda tem no elenco Wendell Pierce (The Wire), Michael Kelly (O Homem de Aço), Betty Gabriel (Corra!) e Abbie Cornish (O Brilho de uma Paixão).

O show é inspirado no personagem Jack Ryan, um agente da CIA presente nos romances do escritor americano Tom Clancy (1947 – 2013). Antes da série, o personagem já apareceu nos filmes Caçada ao Outubro Vermelho (1990), Jogos Patrióticos (1992) e Operação Sombra - Jack Ryan (2014). Confira a seguir um resumo sem spoilers das temporadas de Jack Ryan.

Temporada 1 (2018)

A estreia de Jack Ryan no Prime Video aconteceu no dia 31 de agosto de 2018. Ryan é um ex-fuzileiro naval da Marinha americana que trabalha como analista da CIA, especificamente no setor de antiterrorismo da agência. Um dia, ele descobre uma série de transações bancárias suspeitas ligadas a um terrorista libanês chamado Mousa bin Suleiman (Ali Suliman).

Ryan então reporta o caso ao seu chefe, James Greer (Wendell Pierce), e juntos descobrem um plano de ações terroristas ao redor do mundo. A temporada de estreia ainda tem no elenco Dina Shihabi (Altered Carbon), Haaz Sleiman (O Visitante), Amir El-Masry (Limbo) e Matt McCoy (Revenge). A season tem nota 66 no Metacritic e aprovação de 75% (selo "Fresco") no Rotten Tomatoes.

Temporada 2 (2019)

Os novos capítulos chegaram ao Prime Video em 31 de outubro de 2019. A temporada tem no elenco Noomi Rapace (Lamb), Jordi Mollà (Bad Boys 2), Cristina Umaña (Notícias de um Sequestro) e Jovan Adepo (Babilônia). Ryan descobre que a Venezuela tem feito transações com várias potências mundiais. Novamente o analista conta com a ajuda de seu chefe James Greer, que está prestes a ser destituído de seu posto na Rússia, para saber o que está acontecendo.

Ao chegarem no país, os dois suspeitam que o país sul-americano está recebendo um carregamento ilegal de armas nucleares. O principal suspeito da dupla é Nicolas Reyes (Mollà), o presidente do país que está em campanha pela reeleição. Em comparação à primeira season, a segunda teve uma queda na avaliação da crítica, com nota 56 no Metacritic e 67% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Temporada 3 (2022)

Após um longo hiato de três anos motivado pela pandemia, Jack Ryan retornou à plataforma da Amazon em 21 de dezembro de 2022. James Cosmo (Coração Valente), Peter Guinness (A Última Jornada), Alexej Manvelov (Top Dog) e Nina Hoss (Tár) foram as grandes novidades do elenco. No melhor estilo Tom Clancy, a trama revive a tensão da Guerra Fria ao focar num plano de reativação da União Soviética.

No fim da década de 1960, a União Soviética desativou um projeto de armas nucleares chamado Sokol. Passados 50 anos, um grupo russo rebelde quer reativar o plano para causar conflitos na Europa Oriental e forçar o surgimento de um novo império soviético. Agora, Jack Ryan deve viajar pela Europa para descobrir onde estão escondendo as armas e assim acabar com o projeto. Esta é a temporada mais bem avaliada até o momento, com nota 73 no Metacritic e aprovação de 85% no Rotten Tomatoes.

Temporada 4 (2023)

A quarta e última temporada de Jack Ryan deixa as tramas internacionais de lado e foca nos inimigos internos. Aseason finale desta vez terá seis episódios distribuídos nos dias 30 de junho, 7 e 14 de julho. Os atores Michael Kelly, Betty Gabriel e Abbie Cornish estão de volta, além da confirmação de Michael Peña (franquia Homem-Formiga) como nova aquisição do elenco.

Jack Ryan agora é vice-diretor interino da CIA. Seu primeiro problema no novo cargo é a corrupção existente dentro da agência. Durante suas investigações, ele descobre uma convergência entre um grupo terrorista local e um cartel de drogas. Ao lado do operador da CIA Domingo Chavez (Peña) e do agente Mike November (Kelly), Ryan embarca em uma missão que pode ser a mais arriscada de sua vida. Até o momento, a temporada final não pontuou no Rotten Tomatoes e Metacritic.

