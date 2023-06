Jujutsu Kaisen: veja personagens e dubladores do anime

A segunda temporada do anime Jujutsu Kaisen chegou ao Crunchyroll no início de junho, após muita expectativa dos fãs. Baseado no mangá shōnen homônimo escrito e ilustrado por Gege Akutami, a animação foi ao ar em 2020 pelos canais japoneses MBS e TBS, com produção do estúdio MAPPA. Com dublagem original de Junya Enoki e Yuichi Nakamura dando vida a Yuji Itadori e Satoru Gojō, respectivamente, a trama acompanha a história de um estudante do ensino médio que acaba se envolvendo com feitiçaria e ocultismo.