League of Legends: conheça 10 campeões LGBTQIA+ para jogar no LOL

League of Legends é um jogo no estilo MOBA (Multiplayer Online Battle Arena, em inglês), produzido pela Riot Games e disponível para download de graça no PC. O game traz ação e combates com estratégia, mas também chama atenção por seus mais de 150 personagens, entre eles alguns representantes da comunidade LGBTQIA+. Varus, Diana, Leona e Vi são alguns exemplos que demonstram como é importante ter campeões variados e que aumentem a representatividade dentro do jogo. A seguir, veja alguns campeões que contribuem para a inclusão no game.

1 de 10 Vi e Caitlyn formam casal em Arcande, série de League of Legends na Netflix — Foto: Divulgação/Netflix Vi e Caitlyn formam casal em Arcande, série de League of Legends na Netflix — Foto: Divulgação/Netflix

1. K’sante

K’sante é um guerreiro de Shurima extremamente poderoso e orgulhoso. O personagem tinha um antigo parceiro, que, além de amante, era seu companheiro de batalha. Porém, após uma briga desencadeada pelo temperamento difícil de K'Sante, eles decidem se separar e trilhar seus próprios caminhos. O desejo pelo sucesso quase o destruiu, porém, ele botou a cabeça no lugar e decidiu liderar sua cidade. Chamado de “O Orgulho de Nazumah”, o local de onde veio, o guerreiro conta com duas grandes tonfás para lutar e já teve uma skin criada em conjunto com o rapper queer Lil Nas X.

2 de 10 K’sante é um personagem gay em League of Legends — Foto: Divulgação/Riot Games K’sante é um personagem gay em League of Legends — Foto: Divulgação/Riot Games

2. Varus

Varus, na realidade, é uma junção de três seres: Valmar e Kai, que formam um casal gay e acabaram fundidos com um Darkin, raça demoníaca da lore de League of Legends. A história do personagem é contada em uma HQ digital própria, que mostra o par libertando este espírito maligno. Porém, graças ao amor que os dois nutriam entre si, a entidade não conseguiu dominar o corpo por completo e Varus não se tornou um ser do mal. Assim, ele parte em sua jornada por Runeterra com o objetivo de se descobrir e recobrar completamente a consciência do casal.

3 de 10 Varus foi confirmado gay em LOL pela Riot — Foto: Divulgação/Riot Games Varus foi confirmado gay em LOL pela Riot — Foto: Divulgação/Riot Games

3 e 4. Diana e Leona

Diana e Leona estão em um mesmo tópico por terem uma história juntas em relação às suas sexualidades. Inicialmente, apenas Diana havia sido confirmado como lésbica, mas Leona viveu um romance com a guerreira por um breve período. Em 2021, a Riot Games aproveitou o Mês do Orgulho para soltar o conto "Ascenda Comigo", que trazia o romance das duas em detalhes. Ainda assim, é interessante frisar que as duas vivem realidades opostas, sendo uma o aspecto do Sol e outra da Lua. Os seguidores dos astros são inimigos na lore, o que torna o amor das duas impossível.

4 de 10 Leona e Diana tem relacionamento complicado na lore — Foto: Divulgação/Riot Games Leona e Diana tem relacionamento complicado na lore — Foto: Divulgação/Riot Games

5. Vi

Vi é uma guerreira que luta com os punhos e faz parte das forças da lei em League of Legends. Ela é lésbica e irmã de Jinx, uma das criminosas mais caóticas do game. Sua sexualidade sempre pairou no ar entre os fãs do jogo, mas foi mais do que confirmada durante a exibição do desenho Arcane, na Netflix, onde Vi desperta seu interesse por Caitlyn, uma jovem da aristocracia que também trabalha ao lado da lei (para o desgosto de sua irmã).

5 de 10 Vi teve sua sexualidade explorada em Arcane — Foto: Divulgação/Riot Games Vi teve sua sexualidade explorada em Arcane — Foto: Divulgação/Riot Games

6. Caitlyn

Caitlyn, a Xerife de Piltover, segue de perto a história de Vi. De família abastada, a jovem se envolve com a então delinquente e vive o início de um suposto romance durante a animação. Ela é lésbica e, para os combates em Summoner’s Rift, é considerada exímia no manuseio de armas de fogo, como seu rifle Hextec de longo alcance, imbuído de magia e feitiços diversos. Vale comentar que Vi e Caitlyn receberam skins conjuntas no Dia dos Namorados, o que dá ainda mais indícios deste romance tão aguardado pelos fãs.

6 de 10 Caitlyn é o par da Vi em Arcane — Foto: Divulgação/Riot Games Caitlyn é o par da Vi em Arcane — Foto: Divulgação/Riot Games

7. Graves

Graves é um foragido da justiça no universo de League of Legends. Bandido e fora da lei, ele é gay e foi um dos primeiros membros da comunidade confirmados pela Riot Games. Ainda que seja um foragido, Graves tem forte noção e lealdade, usando isso em missões com seus parceiros de crime, como é o caso de Twisted Fate. Ele porta uma grande espingarda que serve para o ajudar em seus crimes pela região de Águas de Sentina.

7 de 10 Graves é um dos personagens gays em LoL — Foto: Divulgação/Riot Games Graves é um dos personagens gays em LoL — Foto: Divulgação/Riot Games

8. Twisted Fate

Twisted Fate (ou Tobias Fate) é um dos campeões mais antigos do League of Legends e é bissexual. Ele usa cartas energizadas para atacar seus inimigos e também é um bandido conhecido em Runeterra. É um personagem que provoca tudo e todos e mantém um grande estilo com sua roupa espalhafatosa e chapéu estilo “cowboy”. Seu envolvimento com Graves sempre foi no sentido mais profissional, porém, um conto de 2022 chamado "Bombolini e os Rapazes" mostrou que a dupla nutre um sentimento amoroso.

8 de 10 Twisted Fate de League of Legends — Foto: Divulgação/Riot Games Twisted Fate de League of Legends — Foto: Divulgação/Riot Games

9. Neeko

Neeko não é humana e é parte de uma tribo antiga de Ixtal. Sua revelação de que era uma personagem lésbica partiu do Twitter, feita por Matt Dunn, um dos principais roteiristas de narrativa de League of Legends na época. Quando ela foi lançada, o autor até brincou e disse que Neeko estaria solteira e em busca de um amor. Ela já se apaixonou por Nidalee, outra campeã do game, mas não recebeu o amor de volta.

9 de 10 Neeko é uma camaleoa mutante — Foto: Divulgação/Riot Games Neeko é uma camaleoa mutante — Foto: Divulgação/Riot Games

10. Nami

Nami é outra campeã de League of Legends que também não é humana, mas sim uma espécie de sereia. Ela é um suporte com muito controle de grupo e com a capacidade de curar seus aliados. A personagem é bissexual e a Riot Games confirmou que ela fazia parte de uma relação poliamorosa envolvendo outros personagens de seu povo, Loto e Tama. O trisal foi confirmado a partir do jogo Legends of Runeterra, um spin-off oficial de League of Legends.

10 de 10 Nami esteve em relação poliamorosa — Foto: Divulgação/Riot Games Nami esteve em relação poliamorosa — Foto: Divulgação/Riot Games

