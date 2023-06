Marvel Snap: veja 6 dicas para mandar bem na hora de montar seu deck

Marvel Snap força seus jogadores a quebrarem a cabeça pensando em diferentes combinações de cartas para seus decks. É preciso analisar o meta, ter uma boa curva de mana e definir as condições de vitória antes de escolher qual será o seu baralho. Tudo isso torna a tarefa de definir o seu estilo de jogo bem mais difícil no game, que está disponível para Android , iPhone ( iOS ) e PC (via Steam ). Por isso, TechTudo separou seis dicas para te ajudar a criar o seu próprio deck no card game da Marvel .

1. Tenha uma boa curva de mana

A curva de mana é um dos fatores mais importantes na hora de criar um baralho em qualquer card game, inclusive no Marvel Snap. Essa expressão se refere a um equilíbrio entre as suas cartas de baixo e alto custo. Um deck balanceado tenta potencializar o uso da energia, permitindo utilizar a sua mão ao máximo durante um só turno.

Porém, a curva de mana nem sempre precisa ser equilibrada. Em baralhos focados em muitas unidades, por exemplo, você encontra mais cartas de baixo custo. Nesse modelo, cards com seis de energia quase não são utilizados. Por outro lado, em decks mais "pesados" os jogadores podem ficar sem jogar nos turnos iniciais, mas ganham força no decorrer da partida. Tudo depende do estilo do usuário.

2. Qual é a condição de vitória?

Conquistar a vitória é o objetivo final em Marvel Snap, então é preciso considerar quais cartas combinadas te ajudarão nessa missão. Diversos cards funcionam bem juntos, servindo como combos ideais para garantir a derrota do adversário. Alguns exemplos:

Wong + Tigresa Branca e Odin;

Dinossauro Demônio + Mística;

Pantera Negra + Arnim Zola e Odin.

É importante lembrar que alguns baralhos possuem mais de uma condição de vitória. No deck da imagem abaixo, você pode vencer utilizando o Dinossauro Demônio ou o Falcão de Aço combinados com a Mística. Ainda é possível usar o Doutor Destino para garantir pontos extras em outras localizações, dificultando a vida do oponente.

3. Saiba identificar o seu estilo de jogo

Os jogadores de Marvel Snap podem escolher diferentes maneiras de enfrentar seus adversários. Você pode querer resolver o jogo rapidamente, ter um baralho extremamente agressivo, estar repleto de cartas para surpreender o adversário ou até agir de forma paciente para controlar o campo aos poucos. Entender o seu estilo de jogo é um ponto crucial para criar um deck que atenda as suas necessidades. Mas não se esqueça: por mais consistente que o seu deck seja, você não vai conseguir ganhar todas as partidas e isso é normal.

4. Conheça e entenda o meta do game

Entender o meta de Marvel Snap é útil na hora de criar um baralho. Ao se familiarizar com as cartas mais fortes do momento, a decisão sobre quais cards incluir no deck se torna mais clara. Personagens como Sera, Dinossauro Demônio e Galactus, por exemplo, geralmente aparecem em listagens do meta pela internet. Com isso em mente, realize as substituições que julgar necessárias no seu deck.

5. Sempre faça testes e substituições

Após montar seu baralho em Marvel Snap, não se esqueça de testá-lo e realizar as trocas necessárias. Jogue algumas partidas com o deck para entender o que funciona ou não. Se achar ideal, substitua uma carta por outra ou experimente novos combos. Os testes e as substituições te ajudam a aperfeiçoar a sua criação, a tornando mais viável diante do meta no momento.

6. Use "tech cards"

As tech cards de Marvel Snap são cartas que funcionam como uma ferramenta contra determinado problema em específico. Por exemplo: você sentiu que está enfrentando muitos decks com o efeito Constante? Então, talvez seja interessante adicionar uma Encantor no seu baralho, já que ela remove todas as habilidades de cartas desse estilo. Apesar de serem situacionais, as tech cards oferecem um gás extra na hora de enfrentar certos arquétipos do meta, tornando mais fácil o caminho da vitória.

