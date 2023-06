Melhor que o YouTube? Veja 6 outros sites para assistir a vídeos

Quem busca exibir ou consumir conteúdo profissional e artístico pode recorrer ao Vimeo, site especializado em vídeos de alta resolução. Já os que preferem interações sociais encontram no Facebook Watch uma rede que facilita o compartilhamento do acervo disponível. Confira, a seguir, uma lista com seis alternativas ao YouTube que você precisa conhecer.

Lançado em 2004, o Vimeo é uma plataforma de compartilhamento de vídeos voltada principalmente para criadores de conteúdo profissionais e artistas. O site foi o primeiro da web a suportar vídeos em alta resolução e até hoje prioriza produtos de maior qualidade. É conhecido por seu acervo criativo, com filmes independentes, séries, documentários e clipes. Além de estar disponível na web (https://vimeo.com/), o Vimeo também possui aplicativos para Android e iPhone (iOS).

O site também permite que os usuários vendam ou aluguem seus conteúdos por meio do recurso de vídeo sob demanda, oferecendo outras formas de monetização. Em sua versões pagas, o Vimeo ainda disponibiliza recursos como ferramentas de criação e de marketing, segurança e suporte técnico, a depender do plano escolhido.

O Dailymotion é um dos concorrentes mais parecidos com o YouTube, permitindo a inscrição em canais, transmissões ao vivo e comentários. Lançada em março de 2005 — apenas um mês depois do rival mais famoso —, a plataforma abriga um acervo variado, com filmes, séries, notícias e conteúdos sobre esportes e games.

Reunindo mais de 300 milhões de usuários, o Dailymotion é destinado a qualquer pessoa que queira assistir ou compartilhar vídeos online, sejam criadores ou espectadores. O portal é dividido em categorias semelhantes às do YouTube, mas com um layout mais intuitivo e menos anúncios. Ele está disponível na web (www.dailymotion.com/) e em apps para Android e iPhone (iOS).

3. DTube

Lançado em 2017, o DTube é uma plataforma de compartilhamento de vídeos descentralizada (o que justifica a letra D no nome), graças ao uso de tecnologia blockchain, que dificulta a ação de hackers e o vazamento dos dados dos usuários. Disponível na versão web (https://d.tube/) e em apps para Android e iPhone (iOS), o DTube tem um acervo menor que o do rival, mas também apresenta conteúdos variados de entretenimento, cultura, educação e noticias. Também é possível buscar conteúdo por ano, idioma, tema ou assunto.

O site utiliza a criptomoeda Steem para recompensar os criadores, permitindo ganhar dinheiro por meio de votos dos outros usuários ou doações. Além disso, em vez de exibir quantas visualizações cada vídeo teve, o site mostra quanto cada produto ganhou em criptomoedas. Outra vantagem do site é não apresentar anúncios.

A Vevo é uma boa alternativa para quem procura vídeos de música. Criada em 2009, a plataforma oferece um ambiente oficial para gravadoras e artistas consagrados ou iniciantes. O acervo contempla diferentes gêneros musicais, como pop, rock, hip-hop e eletrônico. A Vevo está disponível no site oficial (www.hq.vevo.com/) e em aplicativos para Android e iPhone (iOS) e tem como público-alvo os admiradores de música que buscam conteúdo oficial e de alta qualidade. Assim como o YouTube, a plataforma disponibiliza playlists e canais de artistas, além de indicação de conteúdo baseada nas preferências do usuário. O maior diferencial está na alta resolução e no foco musical do acervo.

5. TED Talks

A plataforma TED Talks foi criada em 2006 por meio da organização sem fins lucrativos TED — Technology, Entertainment, Design (Tecnologia, Entretenimento e Design, em português). Seu objetivo é difundir as palestras conhecidas como "TED Talks", que abordam temas diversos, como tecnologia, ciência, cultura, arte e questões sociais. Entre os oradores estão especialistas, pesquisadores, artistas, ativistas e pessoas com experiências pessoais relevantes. O acervo conta com milhares de vídeos, em mais de 100 idiomas.

Além do site oficial (www.ted.com/talks), o conteúdo está disponível em aplicativos para Android e iPhone (iOS) e em outras plataformas de vídeo. Os TED Talks, inclusive, estão disponíveis em um canal no próprio YouTube (www.youtube.com/@TED). O diferencial da plataforma é a curadoria e a qualidade das palestras selecionadas, que têm uma duração reduzida, de cerca de 20 minutos. Além disso, o portal oferece traduções e legendas em vários idiomas, tornando o conteúdo mais acessível.

6. Facebook Watch

Criada em 2017, o Facebook Watch é uma seção da rede social que permite aos usuários assistir e indicar vídeos. Disponível na versão web do Facebook (www.facebook.com/watch) e em aplicativos para Android e iPhone (iOS), o reprodutor oferece um acervo variado, com notícias, esportes, comportamento e entretenimento. Embora não tenha o mesmo apelo que o YouTube junto aos criadores de conteúdo, seu diferencial é a integração com a plataforma da rede social, facilitando a interatividade e o compartilhamento de vídeos com amigos.

