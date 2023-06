Memória RAM 32 GB: 8 modelos por a partir de R$ 579

Outra opção é a Corsair Dominator Platinum RGB CMT32GX5M2B5200C40, que apresenta o padrão DDR5 e dissipador de calor próprio. Confira a seguir oito memórias RAM de 32 GB para comprar no Brasil.

1. Corsair Vengeance CMSX32GX4M1A3200C22 - a partir de R$ 579

O modelo Corsair Vengeance CMSX32GX4M1A3200C22 tem um design fino para ser compatível com processadores Intel Core de 11°geração. Por ser do tipo SO-DIMM, é indicado para uso em notebooks, inclusive os gamers. A instalação pode ser feita em minutos com configuração automática e rápida para sistemas compatíveis.

A interface é DDR4, com velocidade de memória de 3200 MHz. A voltagem é de 1,2 Volts e o item tem um peso de 8 g, com medidas de 3 cm de altura por 4 cm de largura. Pode ser adquirido por valores a partir de R$ 579. Compradores da Amazon avaliaram a peça com nota 4,5 de 5, com comentários que elogiam a rápida instalação e funcionalidade.

Prós: rápida instalação

rápida instalação Contras: tecnologia defasada

2. Kingston Fury Beast KF432C16BBA/32 - a partir de R$ 598

O único modelo da Kingston nesta lista é uma memória RAM para desktop que pode ser utilizada nas máquinas gamers. Tem um design desafiador, com luzes RGB no comprimento. A interface é DDR4 com velocidade de 32000 MHz e latências de CL15-19. Ela é compatível com Intel Extreme Memory Profiles (Intel XMP) 2.0. O produto possui ainda 16 bancos internos, sendo quatro grupos de quatro bancos cada, estroboscópio de dados diferencial bidirecional e pré-busca de 8 bits. Também conta com interruptor Burst Length (BL) BL8 ou BC4 (Burst Chop) on-the-fly.

A conexão é plug-and-play, ou seja, basta conectar para instalar e tem peso de 38,8 g, altura de 34 mm, com dissipador de calor e voltagem de 1,35 V. Cada memória DIMM possui 288 pinos com contatos de ouro. Ela é vendida por preços a partir de R$ 598. Recebeu nota 4,9 de 5, com muitos elogios à qualidade.

Prós: sistema plug and play

sistema plug and play Contras: poucas possibilidades de configuração

3. ‎Corsair Vengeance CMK32GX4M1D3000C16 - a partir de R$ 699

A C16 é uma memória RAM desenvolvida para overclocking de alto desempenho. Seu dissipador de calor é fabricado em alumínio puro, o que possibilita uma dissipação mais rápida. Tem também o PCB com oito camadas, ajuda a controlar o calor e fornece folga para overclocking superior. Compativel com placas-mãe Intel e ADM DDR4, tem 34 mm de altura para se adaptar aos menores PCs e um peso de 65g.

A interface da memória ‎é DDR4 SDRAM, com velocidade ‎3000 MHz. A voltagem é de 1,35 V, com 3600 Watts. Compatível Intel XMP 2.0, a instalação é simplificada com apenas uma configuração. O modelo conta com garantia vitalícia e está disponível para aquisição por cifras a partir de R$ 699. Usuários avaliaram com nota 4,8 de 5, com elogios para a funcionalidade e reclamações em relação ao preço.

Prós: garantia vitalícia

garantia vitalícia Contras: velocidade de memória de 3000 MHz

4. Corsair Vengeance ‎CMN32GX4M2Z3600C16 - a partir de R$ 835

A Corsair Vengeance ‎CMN32GX4M2Z3600C16 é mais um modelo com iluminação RGB que pode ser personalizada. Esta memória RAM também conta com iluminação dinâmica de dez zonas com LEDs RGB individualmente endereçáveis envoltos em um tubo de luz panorâmica que oferece visualização desobstruída de praticamente todos os ângulos. Ela é otimizada para a máxima largura de banda e curtos tempos de resposta nas placas-mãe AMD DDR4. Com PCB de desempenho personalizado, que fornece a mais alta qualidade de sinal para o maior nível de desempenho e estabilidade. Os chips são cuidadosamente selecionados para maior potencial de overclocking.

O produto tem interface DDR4, com velocidade de 3600 MHz, peso de 124g e 1,35 Volts. Ainda traz os dissipadores de calor de alumínio e compatibilidade com sistema Intel 300Series,Intel 400 Series,Intel 500 Series,Intel 600 Series,AMD 300 Series,AMD 400 Series,AMD 500 Series. Ela tem uso voltado para desktop e está disponível para aquisição por valores a partir de R$ 835. Foi avaliado com nota 4,7 de 5, com relatos de que funciona muito bem.

Prós: iluminação dinâmica

iluminação dinâmica Contras: preço elevado

5. ‎ Corsair Vengeance CMN32GX4M2Z3600C18W - a partir de R$ 849

A Corsair Vengeance CMN32GX4M2Z3600C18W é um modelo para desktop. Seu design conta com iluminação RGB dinâmica, sendo de 10 zonas com LEDs RGB endereçável individualmente envoltos em um tubo de luz panorâmico que oferece visualização desobstruída de praticamente todos os ângulos. A iluminação ainda permite personalização. Conta também com dissipador de calor de alumínio de dois tons, que completa a construção do sistema. Ainda traz PCB de desempenho personalizado, que promete fornecer a mais alta qualidade de sinal para o maior nível de desempenho e estabilidade.

O item traz velocidade de 3600 MHz, interface DDR4 e peso de 124g. O modelo ainda é compatível com Intel 300Series,Intel 400 Series,Intel 500 Series,Intel 600 Series,AMD 400 Series,AMD 500 Series. A instalação é via software iCUE que permite a integração com outros itens da Corsair. A venda por preços a partir de R$ 849. Foi avaliado com nota 4,7 de 5, com elogios que descrevem o item como excelente.

Prós: dissipador de alumínio de dois tons

dissipador de alumínio de dois tons Contras: instalação com auxílio de software

6. ‎Corsair Vengeance RGB Pro CMW32GX4M2Z3600C18 - a partir de R$ 899

A Corsair Vengeance RGB Pro CMW32GX4M2Z3600C18 deve ser uma boa opção para quem está em busca de design e bom desempenho. O modelo conta com iluminação RGB multi zona dinâmica, o que oferece dez LEDs RGB ultra brilhantes por módulo e permite a personalização das cores, além de ajustes da intensidade das cores. Ainda é otimizado para proporcionar melhor desempenho em momentos de pico.

Compatível com placas-mãe DDR4 AMD e Intel, o Vengeance RGB Pro é para uso em PCs e tem velocidade de memória de 3600 MHz com voltagem de 1,35 V. A instalação é feita sem o auxílio de fios e com auxílio do software iCUE que pode integrar todo o equipamento. A peça tem garantia ilimitada e tem peso de 150g e 2 polegadas de tamanho. Pode ser adquirido por valores a partir de R$ 899. As avaliações dão nota 4,8 de 5, com muitos elogios ao item.

Prós: luzes LEDs RGB com personalização

luzes LEDs RGB com personalização Contras: instalação com auxílio de software

7. Corsair Vengeance CMK32GX5M2B5600C36 - a partir de R$ 999

A Corsair Vengeance CMK32GX5M2B5600C36 é considerada a última geração de desempenho para uso em desktop e memória do tipo DDR5, que traz frequências mais rápidas, com maiores capacidades e melhor desempenho do que as gerações anteriores. Além disso, tem ampla compatibilidade com as placas-mãe mais recentes. O modelo ainda conta com regulagem de tensão integrada, o que torna o overclocking mais estável por meio do software CORSAIR iCUE.

A memória tem velocidade de 5600 MHz e peso de 37g. Ela é compatível com sistemas Intel 600 Series,Intel 700 Series. Além disso, permite personalizar e salvar seus próprios perfis XMP via iCUE para personalizar o desempenho por aplicativo ou tarefa para maior eficiência. É visto à venda por cifras a partir de R$ 999. Na Amazon foi avaliado com nota 4,7 de 5, com muitos elogios para a performance.

Prós: velocidade de memória de 5600 MHz

velocidade de memória de 5600 MHz Contras: não conta com iluminação RGB

8. Corsair Dominator Platinum RGB CMT32GX5M2B5200C40 - a partir de R$ 1.647

A Corsair Dominator Platinum RGB CMT32GX5M2B5200C40 é ideal para quem está em busca de desempenho de ponta. É uma memória RAM DDR5, com velocidade de 5200 MHz e para uso em desktop. Ela possibilita processamento mais rápido, além de maior capacidade e desempenho. Tem ainda regulação de tensão integrada, que promete um overclocking mais fácil, preciso e estável por meio do software iCUE da Corsair.

O resfriamento patenteado Corsair DHX mantém a temperatura da DDR5 baixa, resfriando ICs e o plano de aterramento da PCB com seu próprio dissipador de calor dedicado, garantindo alto desempenho mesmo com cargas extremas. Ela é compatível com Intel 600 Series,Intel 700 Series e pode ser adquirida por valores a partir de R$ 1.647. O modelo recebeu nota 4,7 de 5, com elogios para a funcionalidade.

Prós: velocidade de 5200 MHz

velocidade de 5200 MHz Contras: preço elevado

Com informações de Corsair e Kingston

