Memória RAM 8 GB DDR3: 7 modelos para comprar em 2023

A memória RAM de 8 GB no padrão DDR3 é ideal para quem quer montar um computador mais simples sem gastar muito. Empresas como PUSKILL, Kingston , Crucial e Patriot oferecem modelos por valores a partir de R$ 85 , como é o caso da PUSKILL B0BNZ6F2DK, que possui frequência de 1.333 MHz. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de junho de 2023.

Já a Kingston KVR16S11, conta com um pente de 204 pinos, potência de 2.580 W e pode ser obtida por aproximadamente R$ 159. Outro destaque é a Patriot Signature PSD38G16002, que dispõe de uma frequência de 1.600 MHz e é vista por cerca de R$ 181. Veja a seguir sete opções para comprar no Brasil.

1 de 1 Memória RAM 8 GB DDR3: acompanhe sete modelos disponíveis no Brasil em 2023 — Foto: Rafael Leite/TechTudo Memória RAM 8 GB DDR3: acompanhe sete modelos disponíveis no Brasil em 2023 — Foto: Rafael Leite/TechTudo

1. PUSKILL B0BNZ6F2DK – a partir de R$ 85

A PUSKILL B0BNZ6F2DK é a opção mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo vem com 8 GB de capacidade em um único pente e possui uma taxa de transferência de dados de 1.333 MHz. O item promete compatibilidade com notebooks e componentes de marcas como Samsung, Hynix e Micron. A memória está disponível a partir de R$ 85.

Este produto é indicado para computadores de escritório, que necessitam realizar tarefas básicas. No site da Amazon, o equipamento é avaliado com 5 de 5 estrelas e os compradores se mostram satisfeitos com o item e afirmam que ele atende às expectativas.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: apenas 1.333 MHz de frequência

2. Kingston KVR1333D3N9 – a partir de R$ 105

A Kingston KVR1333D3N9 é outra escolha que pode agradar os que buscam algo básico. Segundo a fabricante, este modelo é voltado para desktops, possui 8 GB de capacidade, 1.333 MHz de frequência e opera em uma tensão de 1,5 V. A memória é indicada para computadores gamers, que possuem componentes mais antigos. O produto está acessível por valores que começam em R$ 105.

A marca também ressalta que durante o funcionamento, a memória permanece em uma temperatura menor que 85° C. O dispositivo é avaliado com 4,7 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores indicam que a peça funciona de maneira satisfatória e está conforme o anúncio.

Prós: funciona em desktops

funciona em desktops Contras: assim como o item anterior, este também opera a 1.333 MHz

3. Crucial CT102464BF160B – a partir de R$ 105

A Crucial CT102464BF160B é outra alternativa para computadores de escritório. De acordo com as especificações da marca, este equipamento é compatível em notebooks, conta com padrão DDR3, oferece 8 GB de capacidade e diferente dos itens anteriores, possui uma frequência de 1.600 MHz. O componente é vendido por cerca de R$ 105.

A fabricante aponta que o equipamento trabalha em dupla tensão e pode operar em 1,35 V ou em 1,5 V. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e os compradores destacam que a peça é de fácil instalação e oferece boa velocidade para o computador.

Prós: frequência de 1.600 MHz

frequência de 1.600 MHz Contras: não há

4. Kingston KVR16LS118 – a partir de R$ 106

Outra escolha para melhorar o desempenho do computador é a Kingston KVR16LS118. Segundo a fabricante, este modelo possui o padrão DDR3, com 204 pinos, conta com 8 GB em um único pente e possui uma taxa de transferência de 1.600 MHz. A marca reforça que este modelo é voltado apenas para notebooks, não sendo indicado para desktops. A memória é comercializada a partir de R$ 106.

Outro destaque é que o componente pode operar em uma tensão que varia entre 1.425 V e 1.575 V. Avaliada com 4,7 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores indicam que a memória possui um bom custo-benefício, já que oferece funcionamento satisfatório e dispõe de uma instalação prática.

Prós: cumpre com a proposta

cumpre com a proposta Contras: não há

5. Corsair CMV8GX3M1A1600C11 – a partir de R$ 149

A Corsair CMV8GX3M1A1600C11 é mais uma opção que pode garantir desempenho. De acordo com as especificações da fabricante, este item é compatível com qualquer modelo de placa mãe DDR3, que ofereçam dois ou três slots de memória RAM. O modelo conta com uma capacidade de 8 GB em um único pente. É possível comprar a peça por aproximadamente R$ 149.

A memória RAM dispõe de uma frequência de 1.600 MHz e opera em uma tensão de 1,5 V. Na Amazon, o dispositivo é avaliado com 4,6 de 5 estrelas e, os compradores afirmam que o modelo é de fácil instalação e funciona de maneira satisfatória. Entretanto, alguns comentam que ela não é indicada para overclock.

Prós: promete um desempenho satisfatório

promete um desempenho satisfatório Contras: alguns compradores relatam que o modelo não é indicado para overclock

6. Kingston KVR16S11 – a partir de R$ 159

A Kingston KVR16S11/8 é outra escolha de upgrade para o computador. Segundo a fabricante, o modelo oferece uma capacidade de 8 GB e uma frequência de 1.600 MHz. Vale destacar que este modelo não é compatível com desktops e funciona apenas em notebooks. O produto é visto por cerca R$ 159.

O item possui 204 pinos e promete trabalhar em uma potência de 1,5 V. A memória é avaliada com 4,6 de 5 estrelas na Amazon e os compradores comentam que o item possui um bom desempenho e está de acordo com o preço cobrado.

Prós: é funcional em notebooks

é funcional em notebooks Contras: não funciona em desktop

7. Patriot Signature PSD38G16002 – a partir de R$ 181

A Patriot Signature PSD38G16002 é o item mais caro desta lista. De acordo com as especificações da marca, este modelo é voltado para donos de desktops, possui padrão DDR3 e oferece em um único pente, uma capacidade de 8 GB, que pode garantir um bom desempenho em tarefas de escritório ou em jogos. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 181.

Assim como outras memórias desta lista, está também opera em uma tensão de 1,5 V e possui uma frequência de 1.600 MHz. O produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores elogiam o desempenho proporcionado pela peça.

Prós: modelo promete ser eficiente em desktops

modelo promete ser eficiente em desktops Contras: preço elevado

