Memória RAM DDR5: veja 6 modelos por a partir de R$ 357

O upgrade da memória RAM é sempre bem-vindo a qualquer setup, mas esse aumento não se resume apenas ao tamanho do módulo. Memórias do padrão DDR5 trazem recursos como o dobro da velocidade de operação e a troca de dados com o processador em relação a memórias DDR4. As características podem oferecer um ganho de desempenho em computadores mais modernos que suportem este padrão. É possível encontrar opções a partir de R$ 357 , como a Kingston Fury Beast de 8 GB. Os preços citados no texto foram reunidos durante a apuração da matéria, em junho de 2023.

Para usuários que buscam qualidade estética e desempenho, a Adata Lancer de 16 GB e com iluminação RGB está disponível por cerca de R$ 703. A Corsair Vengeance traz 32 GB divididos em dois módulos de 16 GB, além de iluminação RGB que pode ser controlada individualmente por valores a partir de R$ 1.401. Saiba mais detalhes sobre os modelos a seguir.

1 de 1 Linha Fury Beast, da Kingston, oferece memórias RAM padrão DDR5 de 8, 16 e 32 GB — Foto: Divulgação/Kingston Linha Fury Beast, da Kingston, oferece memórias RAM padrão DDR5 de 8, 16 e 32 GB — Foto: Divulgação/Kingston

1. Kingston Fury Beast KF548C38BB-8 - a partir de R$ 357

A primeira opção da linha Kingston Fury Beast DDR5 é o modelo KF548C38BB-8, com um módulo de 8 GB de memória, latência CL 38 e velocidade de 4.800 MHz, o que a torna 50% mais rápida que memórias do padrão DDR4. A versão é voltada tanto para desktops do dia a dia quanto para máquinas gamers. Segundo as informações no site da Kingston, a fonte de alimentação opera em 1,1 V e o módulo opera em temperaturas que vão de 0º C a 85º C.

O modelo Fury Beast KF548C38BB-8 possui sete avaliações de compradores no site da Amazon e classificação de 3,4 estrelas, mas ainda sem comentários relevantes dos usuários sobre seus pontos positivos e negativos. A única crítica existente indica o recebimento de um modelo diferente do comprado. Interessados precisam investir cerca de R$ 357.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não há

O modelo KF560C40BB-16 é uma versão com 16 GB de memória da Fury Beast, da Kingston. A versão conta com velocidade de 6.000 MHz e latência CL 40. Os modelos desta linha possuem o dobro de banco de dados e comprimento de burst em relação a memórias do padrão DDR4. Assim, são capazes de atender tanto às demandas de trabalho como renderização 3D em aplicativos pesados, streamings 4K ou exigências de games.

Com 56 avaliações de usuários no site da Amazon, a Fury Beast KF560C40BB-16 possui classificação de 4,7 estrelas. Os compradores elogiam o desempenho proporcionado pelo módulo, especialmente em cenários exigentes, como ao rodar jogos com suas configurações gráficas no máximo. É possível comprar a opção por valores a partir de R$ 617.

Prós: custo-benefício e bom desempenho mesmo em cenários exigentes

custo-benefício e bom desempenho mesmo em cenários exigentes Contras: não há

O modelo Adata Lancer deve agradar quem se preocupa com o desempenho e também com a beleza do setup. A memória de 16 GB possui iluminação RGB, controlável através do software XPG Prime. É possível escolher oito efeitos pré-definidos, sincronizar as luzes com a música reproduzida e criar suas próprias configurações. O módulo possui velocidade de 6.000 MHz, latência CAS 30-40 e custa aproximadamente R$ 703.

A Adata Lancer possui apenas duas avaliações de compradores e classificação de 5 estrelas no site da Amazon. Até o momento, não há comentários sobre o módulo, mas ele é uma opção que oferece um custo-benefício interessante ao levar em conta as especificações e possibilidades de personalização. Segundo informações no site do fabricante, o modelo possui tensão de 1,25 V a 1,4 V.

Prós: custo-benefício, desempenho e iluminação RGB

custo-benefício, desempenho e iluminação RGB Contras: não há

4. Kingston Fury Beast KF556C40BBA-32 - a partir de R$ 979

A última opção da linha Fury Beast na lista é a versão KF556C40BBA-32. A memória de 32 GB é uma opção para quem precisa de mais poder de fogo para rodar seus jogos ou programas. O módulo possui velocidade de 5.600 MHz e latência CL 40. Ele também conta com iluminação RGB, mas não oferece informações detalhadas a respeito da funcionalidade.

O modelo ainda não possui avaliações no site da Amazon, mas, assim como as outras opções da linha Fury Beast, a versão KF556C40BBA-32 oferece bom custo-benefício por conta das suas especificações e também pela iluminação RGB, ausente nos outros modelos. Quem desejar comprar precisará desembolsar cerca de R$ 979.

Prós: custo-benefício, desempenho, e iluminação RGB

custo-benefício, desempenho, e iluminação RGB Contras: não há

5. Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2B6000C40W - a partir de R$ 1.401

A opção da Corsair para quem busca uma memória de 32 GB com iluminação RGB é o modelo Vengeance CMH32GX5M2B6000C40W. São dois módulos com 16 GB cada, que possuem velocidade de 6.000 MHz e latência CL 40. Quanto ao RGB, é possível escolher dez opções pré-definidas, além de criar as próprias configurações através do software iCUE. Os módulos podem ter a iluminação controlada individualmente, o que oferece um design ainda mais diferenciado para o setup.

Os módulos Vengeance RGB CMH32GX5M2B6000C40W já foram avaliados por 50 compradores no site da Amazon e são classificados com 4,3 estrelas. Os comentários destacam a velocidade e a beleza do par de módulos, mas também há relatos de usuários que tiveram problemas de configurações com a memória em seus desktops. O conjunto custa aproximadamente R$ 1.401.

Prós: desempenho e iluminação RGB

desempenho e iluminação RGB Contras: alguns usuários tiveram problemas de configuração

6. Corsair Vengeance CMK64GX5M2B5200C40 - a partir de R$ 2.040

A Corsair Vengeance CMK64GX5M2B5200C40 oferece 64 GB de memória (dois módulos de 32 GB), velocidade de 5.200 MHz e latência CL 40. Essa é uma opção para quem busca um modelo que ofereça desempenho máximo em jogos e programas atuais, sem se preocupar com a necessidade de upgrades futuros. O modelo possui controle de tensão integrada, que torna o overclock mais fácil e estável, além de perfis personalizáveis para diferentes tarefas.

A Vengeance de 64 GB possui mais de 250 avaliações de compradores no site da Amazon, onde é classificada com 4,7 estrelas. Os comentários dos usuários destacam o par de módulos por entregar o desempenho prometido e compensar o seu valor elevado, que fica em aproximadamente R$ 2.040.

Prós: desempenho

desempenho Contras: valor elevado

