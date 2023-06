Mensagem de Dia dos Namorados 2023: 6 apps para enviar no WhatsApp

Enviar uma mensagem de Dia dos Namorados personalizada é possível por meio de aplicativos para Android e iPhone ( iOS ). A data é comemorada na próxima segunda-feira (12), e os casais românticos que desejam surpreender o parceiro ou parceira na data podem encontrar frases para fazer homenagens em várias plataformas de mensagens. Elas são úteis para encontrar frases apaixonadas para usar nas legendas de fotos do casal e criar cartões personalizados para enviar no WhatsApp , por exemplo. Pensando nisso, o TechTudo reuniu, na lista a seguir, seis aplicativos com mensagens, fotos e vídeos românticos para desejar Feliz Dia dos Namorados.

1. Imagens GIF do Dia Namorados

O app Imagens GIF do Dia Namorados está disponível apenas para Android. Ele reúne frases românticas, GIFs e imagens desejando feliz dia dos namorados, ideais para compartilhar com o seu parceiro ou parceira no WhatsApp. Um ponto negativo do app é que as frases estão escritas em inglês, sendo necessário traduzi-las.

Para checar as mensagens, toque sobre o ícone de aspas no menu inferior no app. Já para conferir os GIFs, basta selecionar a aba. Por lá, você pode conferir diversas imagens animadas com desenhos de flores e corações. Para enviar uma delas no WhatsApp, toque sobre o GIF e, em seguida, sobre o ícone do mensageiro.

2. Valentine's Day Photo Frames

O app Valentine's Day Photo Frames é uma boa pedida para quem tem Android e quer criar um cartão com uma foto de casal. Ao abrir o aplicativo no celular, você pode conferir diferentes estilos de molduras. Para editar uma foto sua com o seu namorado ou namorada e usar uma das opções disponíveis, basta tocar sobre ela.

Na tela seguinte, o app excluirá o fundo da foto selecionada na galeria para substituí-lo pela moldura selecionada e, nessa página, você ainda pode complementar o seu cartão personalizado reposicionando a foto da maneira como preferir e adicionando caixas de texto e outros elementos. Ao finalizar as edições, toque sobre "Salvar", no canto superior direito da tela, e selecione o ícone do WhatsApp para compartilhar a sua criação.

3. Frases para Namorados

O app Frases para Namorados, disponível para iPhone (iOS), reúne diversas mensagens românticas em um único lugar. Os pequenos textos podem ser usados para fazer declarações em redes sociais, ou como legendas de fotos do Instagram, por exemplo. Além disso, a plataforma ainda permite criar um cartão personalizado com uma das mensagens para compartilhar pelo WhatsApp.

Ao abrir o app, clique sobre a aba "Frases" para conferir os textos. Se você gostar de algum deles, dê um toque sobre a frase. A plataforma vai gerar um cartão com a mensagem de maneira automática, mas você pode editá-lo da forma como preferir.

Se quiser trocar a imagem de fundo, por exemplo, basta tocar sobre a aba "Personalizar Imagem". Para adicionar uma foto sua com o seu namorado ou namorada, toque sobre "Galeria". Além disso, também é possível modificar as fontes do texto e a cor das letras antes de enviar o cartão. Ao finalizar os ajustes, basta tocar sobre "Compartilhar imagem" para enviá-la no mensageiro.

4. Criador de Cartões

Outra opção de app para criar cartões personalizados de Dia dos Namorados no iPhone (iOS) é o Criador de Cartões. Pela plataforma, você pode conferir uma galeria com diversas imagens para usar como plano de fundo, além de elementos que podem complementar a sua criação. Para criar uma imagem com frase, toque sobre "Criar cartão". Em seguida, escolha uma foto para ilustrar o fundo do cartão.

Na próxima tela, toque sobre o símbolo de selo, no menu inferior, até que ele seja substituído pelo ícone de "T". Em seguida, toque sobre um espaço vazio da tela para adicionar uma caixa de texto. Vale dizer que também é possível acrescentar figurinhas ao cartão e fazer desenhos à mão livre sobre a tela para complementar a sua criação. Ao finalizar, toque sobre o desenho de disquete para compartilhar o item com o seu companheiro no WhatsApp.

5. Amor foto: Dia dos namorados

O app Amor foto: Dia dos namorados é outra ótima opção para criar um cartão personalizado com uma foto do casal. A plataforma é bastante intuitiva, mas só está disponível para iPhone (iOS). Ao abrir o app, você pode conferir os diversos templates disponíveis e, se quiser editá-los com uma foto sua e do seu namorado ou namorada, basta tocar sobre a opção desejada.

Em seguida, você deverá selecionar uma foto da sua galeria e tocar sobre a seta amarela para que a plataforma faça a substituição da imagem. Se você quiser adicionar um texto ou filtro ao cartão, pode tocar sobre o ícone de “+”. Se preferir compartilhá-lo da forma como ele está, basta clicar sobre a seta no canto superior direito da tela para enviar o modelo para sua amada ou amado.

O Canva é um app de edição de fotos e vídeos bastante popular, principalmente porque permite que usuários soltem a criatividade com criações de estilos variados. A plataforma está disponível para Android e iPhone (iOS) e, como existem tem suporte a diversos templates, também é uma boa opção para encontrar cartões de Feliz Dia dos Namorados com frases.

Para explorar os modelos disponíveis, abra o app no celular e toque sobre a barra de pesquisa, no menu superior da tela. Em seguida, busque por palavras chave como “Feliz dia dos Namorados” ou “Mensagens românticas”, por exemplo. Toque sobre seu design preferido e, se preferir editá-lo ou acrescentar algum item antes de enviá-lo, basta selecionar o ícone de “+” no canto inferior esquerdo da tela. Ao finalizar as alterações, toque sobre o ícone de compartilhar no canto superior direito para enviar o cartão para o seu amor.

