Mensagem de São João para WhatsApp: veja 4 apps com frases para enviar

Enviar uma mensagem de São João é uma maneira prática de celebrar as festas juninas com os contatos do WhatsApp e outras redes sociais. Com aplicativos gratuitos e fáceis de usar, é possível criar imagens com frases e até figurinhas que combinam muito com essa época do ano. Vale soltar a criatividade e fazer algo do zero ou aproveitar modelos prontos ilustrados com as comidas típicas, bandeirinhas e quadrilhas. Para ajudar você nessa tarefa, o TechTudo selecionou quatro apps para desejar um "Bom dia! Feliz São João" para as pessoas que você mais ama. Confira!